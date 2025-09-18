China Masters Badminton 2025: पीवी सिंधु का सुपर शो...नंबर-6 प्लेयर को बुरी तरह रौंदा, क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की
Written By  Rohit Raj|Last Updated: Sep 18, 2025, 12:21 PM IST
China Masters Badminton 2025: भारत की स्टार शटलर पीवी सिंधु ने चाइना मास्टर्स सुपर 750 में अपने पुराना खेल दिखाया. उन्होंने थाईलैंड की पोर्नपावी चोचुवोंग के खिलाफ उस तरह से आक्रामक होकर खेल रही थीं, जिसके लिए वह मशहूर हैं. सिंधु ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दुनिया की नंबर 6 प्लेयर चोचुवोंग को सीधे गेम में हराकर क्वार्टरफाइनल में स्थान पक्का कर लिया. इस साल इंडिया ओपन और वर्ल्ड चैंपियनशिप के बाद वह तीसरी बार किसी टूर्नामेंट के क्वार्टरफाइनल में पहुंची हैं.

सिंधु की तूफानी जीत

सिंधु ने चोचुवोंग के खिलाफ 21-15, 21-15 के अंतर से जीत हासिल की. दो बार की ओलंपिक पदक विजेता सिंधु ने शुरू से ही मैच पर अपना नियंत्रण बनाए रखा. उन्होंने आत्मविश्वास और ताकत के साथ अपना आक्रामक खेल खेला. उनके 'राउंड-द-हेड क्रॉसकोर्ट स्मैश' एक हथियार की तरह काम कर रहे थे, जो लगातार चोचुवोंग को परेशान कर रहे थे और उनकी लय को बिगाड़ रहे थे. सिंधु की गति, शॉट चयन और सटीक प्लेसमेंट ने थाई खिलाड़ी को वापसी का बहुत कम मौका दिया, जिससे मैच पूरी तरह से उनके हाथ में रहा.

अब नंबर-1 प्लेयर से होगा मुकाबला

यह जीत सिंधु के लिए एक और बड़ा हौसला है. इस सीजन में शीर्ष-10 खिलाड़ी के खिलाफ उन्हें एक और जीत मिली है. साल की शुरुआत में कुछ खराब नतीजों के बाद वह लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं. अब क्वार्टरफ़ाइनल में सिंधु का मुकाबला और भी मुश्किल होगा, जहां उनका सामना वर्ल्ड नंबर 1 कोरिया की एन से यंग से होगा.

ये भी पढ़ें: इंटरनेशनल क्रिकेट में टूट गया 136 साल पुराना रिकॉर्ड, 21 साल के खिलाड़ी ने मचाई सनसनी

टूर्नामेंट और सीजन का प्रदर्शन

इससे पहले सिंधु ने पहले राउंड में जबरदस्त प्रदर्शन किया था.  उन्होंने जूली डावाल जैकबसेन को सिर्फ 27 मिनट में 21-4, 21-10 से हराकर प्री-क्वार्टरफ़ाइनल में जगह बनाई थी. सिंधु के लिए 2025 का सीजन उम्मीदों और निराशा दोनों से भरा रहा है, जिसमें पेरिस में वर्ल्ड चैंपियनशिप में उनका मजबूत प्रदर्शन और हांगकांग ओपन सुपर 500 में शुरुआती हार शामिल है.

ये भी पढ़ें: आज भारत-पाकिस्तान का महामुकाबला, नीरज चोपड़ा के सामने अरशद नदीम, कब-कहां देख पाएंगे मैच?

वर्ल्ड चैंपियनशिप में वर्ल्ड नंबर-2 को हराया था

पेरिस में सिंधु ने राउंड ऑफ 16 में वर्ल्ड नंबर 2 वांग झियी पर 21-19, 21-15 की शानदार जीत के साथ अपनी बेहतरीन फॉर्म की झलक दिखाई थी. हालांकि, उनका सफर क्वार्टरफाइनल में इंडोनेशिया की पीरी वार्डानी से 14-21, 21-13, 16-21 से 64 मिनट के मुकाबले में हार के साथ समाप्त हो गया. इस हार के साथ वह अपने छठे वर्ल्ड चैंपियनशिप पदक से चूक गईं. हांगकांग ओपन में सिंधु ने डेनमार्क की लाइन क्रिस्टोफरसन के खिलाफ अच्छी शुरुआत की, लेकिन आखिरकार 21-15, 16-21, 19-21 से हार गईं. इस खिलाड़ी के खिलाफ उनकी पहली हार थी.

;