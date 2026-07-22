China Open 2026: पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन की मेहनत रंग लाई, आयुष शेट्टी ने दुनिया को चौंकाया

China Open 2026: चीन के चांगझौ में खेले जा रहे चीन ओपन 2026 में बुधवार का दिन भारत के लिए बेहद शानदार रहा. भारत के प्रमुख शटलर लक्ष्य सेन, पीवी सिंधु और आयुष शेट्टी ने अपने-अपने कठिन मुकाबलों में जीत दर्ज कर दूसरे दौर (प्री-क्वार्टर फाइनल) में अपनी जगह पक्की कर ली है. खास बात यह रही कि इन तीनों ही खिलाड़ियों ने कड़े संघर्ष के बाद निर्णायक गेम जीतकर टूर्नामेंट के अगले दौर में प्रवेश किया.
भारत के नंबर 1 पुरुष खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने जापान के युशी तनाका के खिलाफ कोर्ट पर जबरदस्त जज्बा दिखाया. 53 मिनट तक चले इस रोमांचक मुकाबले में लक्ष्य ने 22-20, 15-21, 21-14 से जीत हासिल की. पहले गेम में करीबी जीत के बाद उन्होंने दूसरा गेम गंवा दिया था, लेकिन तीसरे गेम में शानदार वापसी करते हुए मैच अपने नाम कर लिया. अब दूसरे दौर में उनका मुकाबला कनाडा के विक्टर लाई से होगा.
अनुभवी शटलर पीवी सिंधु ने अपनी शानदार फॉर्म जारी रखते हुए 18 वर्षीय भारतीय खिलाड़ी उन्नति हुड्डा को 21-14, 9-21, 21-10 से पराजित किया. जापान ओपन का खिताब जीतने के बाद सिंधु काफी आत्मविश्वास में दिखीं, हालांकि दूसरे गेम में उन्नति ने उन्हें कड़ी टक्कर दी और गेम अपने नाम किया. इस जीत के साथ सिंधु ने पिछले साल इसी टूर्नामेंट में उन्नति से मिली हार का बदला भी ले लिया. अब अगले दौर में उनका मुकाबला चीन की दिग्गज चेन यूफेई से होगा.
युवा खिलाड़ी आयुष शेट्टी ने बुधवार को इतिहास रचते हुए इंडोनेशिया के वर्ल्ड नंबर 11 और पूर्व वर्ल्ड जूनियर चैंपियन अल्वी फरहान को 21-17, 5-21, 21-17 से हराकर सबको चौंका दिया. यह आयुष के करियर की सबसे बड़ी जीत में से एक है. आयुष ने दूसरे गेम में पिछड़ने के बाद जिस तरह से मानसिक मजबूती दिखाई, उसने उनकी परिपक्वता को साबित किया. इस जीत के साथ उन्होंने 2023 वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में मिली हार का हिसाब भी बराबर कर लिया है.
सिंगल्स में मिली बड़ी सफलताओं के विपरीत डबल्स मुकाबलों में भारत के लिए दिन निराशाजनक रहा. पुरुष डबल्स में हरिहरन अमसकरुणन और अर्जुन एम.आर. को चीन की चौथी वरीय जोड़ी लियांग वेइहेंग और वांग चांग ने सीधे गेमों में 21-16, 21-7 से हरा दिया. मिक्स्ड डबल्स में ध्रुव कपिला और तनीषा क्रास्टो की जोड़ी को चीन के गुओ शिनवा और चेन फांगहुई से हार झेलनी पड़ी, जबकि रोहन कपूर और रुथविका शिवानी की जोड़ी भी अपना मैच हारकर बाहर हो गई.