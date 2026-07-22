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China Open 2026: पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन की मेहनत रंग लाई, आयुष शेट्टी ने दुनिया को चौंकाया

चीन ओपन 2026 में भारत के लक्ष्य सेन, पीवी सिंधु और आयुष शेट्टी ने जीत के साथ दूसरे दौर में प्रवेश किया. आयुष शेट्टी ने वर्ल्ड नंबर 11 अल्वी फरहान को हराकर बड़ा उलटफेर किया.

Written ByRohit Raj
Published: Jul 22, 2026, 11:23 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 11:23 PM IST
China Open 2026: पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन की मेहनत रंग लाई, आयुष शेट्टी ने दुनिया को चौंकाया

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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