China Open: सर्जरी के बाद जबरदस्त कमबैक... चाइना ओपन में इस टेनिस स्टार ने मचाया धमाल, दूसरे राउंड में जीत

सर्जरी के बाद पहली बार टेनिस कोर्ट पर कमबैक करते हुए ओलंपिक चैंपियन झेंग किनवेन ने जीत के साथ शुरआत की है. चाइना ओपन में महिला एकल के दूसरे दौर में उन्होंने कोलंबिया की एमिलियाना अरंगो को 6-3, 6-2 से सीधे सेटों में मात दी. विंबलडन के बाद यह झेंग का पहला टूर मैच था. मैच के बाद झेंग ने बताया कि वह अभी पूरी तरह से फिट नहीं हैं. बता दें कि हाल के हफ्तों में वह दाहिनी कोहनी की चोट के ऑपरेशन के कारण खेल से दूर थीं. इस घरेलू इवेंट में खेलने से पहले उन्होंने अपना आखिरी मैच 1 जुलाई को विंबलडन में खेला था, जहां वह पहले राउंड में हार गई थीं.

वापसी करते हुए शानदार जीत

22 साल की झेंग ने सर्जरी के बाद यूएस ओपन और बिली जीन किंग कप फाइनल सहित कई टूर्नामेंटों से नाम वापस ले लिया था. वह चाइना ओपन से वापसी कर रही हैं. सातवीं वरीयता प्राप्त झेंग ने ऐस लगाकर अपना खाता खोला और पहला सेट 6-3 से अपने नाम कर लिया. दूसरे सेट में उन्होंने दबदबा बनाया और 6-2 से जीत हासिल की.

पूरी तरह फिट नहीं

जीत के बाद झेंग ने कहा, 'मैं लगभग 80 प्रतिशत ठीक हो गई हूं, लेकिन जो 20 प्रतिशत बाकी है, वह सबसे मुश्किल होगा. मैं अपने अगले मैच में बेहतर प्रदर्शन करने की उत्सुक हूं.' तीसरे दौर में, झेंग का सामना चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा से होगा.

स्वियाटेक की जीत से शुरुआत

इस बीच, विश्व की दूसरे नंबर की खिलाड़ी पोलैंड की इगा स्वियाटेक ने अपने अभियान की शानदार जीत से शुरुआत की. महिला एकल के दूसरे दौर में घरेलू खिलाड़ी युआन यू को 6-0, 6-3 से हराकर नेशनल टेनिस सेंटर में अपना अपराजेय रिकॉर्ड कायम किया. 24 साल की स्वियाटेक पहले सेट में विजयी रहीं. उन्होंने तीन ब्रेक के साथ सभी छह गेम जीतकर बेसलाइन पर अपना दबदबा कायम रखा. यह बीजिंग में उनके शानदार रिकॉर्ड का एक और उदाहरण है.

58वें नंबर की 25 साल की युआन ने दूसरे सेट में कड़ी टक्कर दी. चीनी खिलाड़ी ने शुरुआती गेम में सर्विस ब्रेक करके 1-0 की बढ़त बना ली, लेकिन शीर्ष वरीयता प्राप्त खिलाड़ी ने वापसी की और लगातार तीन गेम जीतकर 3-1 की बढ़त बना ली. स्थानीय खिलाड़ी ने छठे और आठवें गेम में अपनी सर्विस बचाए रखी, कई ब्रेक पॉइंट बचाए और एक चतुर ड्रॉप शॉट से दर्शकों को रोमांचित कर दिया. लेकिन स्वियाटेक ने नियंत्रण नहीं छोड़ा और अपनी शानदार सर्विस से सेट 6-3 से अपने नाम कर मैच अपने नाम कर लिया. स्वियाटेक का अगला मुकाबला कोलंबिया की कैमिला ओसोरियो से होगा.