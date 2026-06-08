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फुटबॉल जगत में फिर मची दहशत! महान खिलाड़ी के साथ मैदान पर हुआ बड़ा हादसा, याद आया यूरो कप का खौफनाक मंजर

Christian Eriksen Health Update: डेनमार्क के स्टार मिडफील्डर क्रिश्चियन एरिक्सन यूक्रेन के खिलाफ मैच के दौरान मैदान पर अचानक गिर पड़े. जानें उनकी सेहत का ताजा अपडेट और क्या यह यूरो 2020 जैसी ही कोई गंभीर घटना थी.

Written ByRohit Raj
Published: Jun 08, 2026, 06:37 AM IST|Updated: Jun 08, 2026, 06:38 AM IST
फुटबॉल जगत में फिर मची दहशत! महान खिलाड़ी के साथ मैदान पर हुआ बड़ा हादसा, याद आया यूरो कप का खौफनाक मंजर
Image Credit: डेनमार्क के फुटबॉलर क्रिश्चियन एरिक्सन.

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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