/फुटबॉल जगत में फिर मची दहशत! महान खिलाड़ी के साथ मैदान पर हुआ बड़ा हादसा, याद आया यूरो कप का खौफनाक मंजर

Christian Eriksen Health Update: डेनमार्क के महान फुटबॉलर क्रिश्चियन एरिक्सन रविवार को यूक्रेन के खिलाफ अपनी टीम के अंतरराष्ट्रीय फ्रेंडली मैच के दौरान पिच पर गिर पड़े, जिसके कारण मैच को रद्द करना पड़ा. मैच के 79वें मिनट में एरिक्सन ने अपना सीना पकड़ा और जमीन पर गिर गए. इससे खिलाड़ियों और अधिकारियों के बीच तुरंत चिंता फैल गई. मेडिकल टीम तुरंत मिडफील्डर की सहायता के लिए मैदान की ओर दौड़ी और खेल को रोक दिया गया.
जिस समय यह घटना हुई, डेनमार्क 2-1 से आगे चल रहा था. इसके बाद मैच को छोड़ दिया गया. चूंकि डेनमार्क और यूक्रेन दोनों ही 2026 फीफा विश्व कप के लिए क्वालीफाई नहीं कर पाए हैं, इसलिए रविवार का यह फ्रेंडली मैच भविष्य के अंतरराष्ट्रीय मैचों की तैयारियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था.
डेनिश फुटबॉल फेडरेशन ने बाद में सोशल मीडिया पर पुष्टि की कि एरिक्सन होश में हैं और घटना के बाद उन्हें चिकित्सा सहायता मिल रही है. फेडरेशन ने कहा,''क्रिश्चियन एरिक्सन होश में हैं और परिस्थितियों के अनुसार ठीक हैं.'' 34 वर्षीय खिलाड़ी थोड़ी देर के लिए बेहोश हुए थे, लेकिन उपचार के बाद जल्दी ही होश में आ गए और मैदान से चलकर बाहर जाने में सक्षम थे. इसके बाद उन्हें आगे की जांच के लिए अस्पताल ले जाया गया.
Christian Eriksen has collapsed on the pitch during the Denmark vs. Ukraine friendly.
Ukrainian and Danish players gathered together after Christian Eriksen left the field of play.
Denmark statement reads: "Christian Eriksen is conscious and feeling… pic.twitter.com/Ejzoh8A31E
— Football Tweet (@Footballtweet) June 7, 2026
यूक्रेन के खिलाफ मैच में एरिक्सन का गिरना तुरंत उन डरावनी यादों को ले आया, जिसने 5 साल पहले यूरो कप के दौरान फुटबॉल जगत को हिला दिया था. यह दूसरी बार था जब एरिक्सन डेनमार्क का प्रतिनिधित्व करते हुए मैदान पर गिरे थे. टेलीविजन फुटेज में दिखाया गया कि मिडफील्डर ने घास पर गिरने से पहले अपना सीना पकड़ा था, जिससे प्रशंसकों और खिलाड़ियों में भारी दहशत पैदा हो गई.
Momentos que hacen que el fut pase a segundo plano
Eriksen volvió a desvanecerse durante un partido con Dinamarca, provocando la suspensión inmediata del encuentro ante Ucrania
(La Federación Danesa confirma que el futbolista está consciente, estable y bajo observación… pic.twitter.com/T1RePVlKgo
— AS USA Latino (@US_diarioas) June 7, 2026
जून 2021 में कोपेनहेगन में फिनलैंड के खिलाफ डेनमार्क के शुरुआती यूरोपीय चैम्पियनशिप मैच के दौरान एरिक्सन को कार्डियक अरेस्ट हुआ था और उन्हें अस्पताल ले जाने से पहले मैदान पर ही जीवन रक्षक उपचार की आवश्यकता पड़ी थी.उस समय मेडिकल स्टाफ ने उनके दिल को फिर से शुरू करने के लिए सीपीआर (CPR) और ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर (AED) का उपयोग किया था. उस घटना के बाद उनके पेशेवर फुटबॉल में लौटने पर गंभीर संदेह पैदा हो गए थे.
एरिक्सन ने खेल के इतिहास की सबसे उल्लेखनीय वापसी में से एक की. उनके शरीर में एक 'इम्प्लांटेबल कार्डियोवर्टर-डिफिब्रिलेटर' (ICD) फिट किया गया. एक ऐसा उपकरण जो खतरनाक हृदय लय का पता लगाने और उसे ठीक करने के लिए डिजाइन किया गया है. इसके बाद उन्होंने 2022 में ब्रेंटफोर्ड के साथ अपना करियर फिर से शुरू किया और फिर मैनचेस्टर यूनाइटेड में शामिल हुए। वर्तमान में वह जर्मन क्लब वीएफएल वूल्फबर्ग (VfL Wolfsburg) के लिए खेलते हैं.
डेनमार्क के कप्तान पियरे-एमिल होजबर्ग ने बताया, ''सभी ने बहुत तेजी और सम्मान के साथ प्रतिक्रिया दी. मैदान पर क्रिश्चियन की देखभाल करने वालों के साहस की मैं केवल प्रशंसा कर सकता हूं.'' टीम डॉक्टर मोर्टन बोएसेन ने बाद में समर्थकों को आश्वासन दिया कि एरिक्सन की स्थिति स्थिर है और उनका पेसमेकर उम्मीद के मुताबिक काम कर रहा है. बोएसेन ने कहा कि एरिक्सन ने सभी खिलाड़ियों को यह बताने के लिए कहा है कि वह ठीक हैं.
मैच रद्द होने के बाद दोनों टीमों के खिलाड़ी और कोचिंग स्टाफ मैदान के केंद्र में एक घेरे में इकट्ठा हुए. डेनमार्क के कोच ब्रायन रीमर ने इस आपातकालीन स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया देने वाले सभी लोगों का धन्यवाद किया.रीमर ने स्वीकार किया कि यह घटना स्टेडियम में मौजूद सभी लोगों के लिए एक बहुत ही चौंकाने वाला अनुभव था.