फीफा वर्ल्ड कप 2026 में लियोनेल मेसी, किलियन एम्बाप्पे और एर्लिन हालैंड का एक्शन देखने को मिला. तीनों गोल्डन बूट की रेस में नजर आ रहे हैं. लेकिन दिग्गज क्रिस्टियानो रोनाल्डो फीके हैं, जिनका अभी खाता भी नहीं खुला है. अब आज दूसरे मुकाबले में एक्शन में दिखेंगे, मुकाबला कहां और कैसे देखना है हम आपको बताते हैं. टूर्नामेंट के अपने पहले मैच में DR कांगो के साथ चौंकाने वाले 1-1 के ड्रॉ के बाद, पुर्तगाल को नॉकआउट में जगह बनाने की अपनी उम्मीदों को जिंदा रखने के लिए जीत की फिराक में होगी.