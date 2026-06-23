फीफा वर्ल्ड कप 2026 में लियोनेल मेसी, किलियन एम्बाप्पे और एर्लिन हालैंड का एक्शन देखने को मिला. तीनों गोल्डन बूट की रेस में नजर आ रहे हैं. लेकिन दिग्गज क्रिस्टियानो रोनाल्डो फीके हैं, जिनका अभी खाता भी नहीं खुला है. अब आज दूसरे मुकाबले में एक्शन में दिखेंगे, मुकाबला कहां और कैसे देखना है हम आपको बताते हैं. टूर्नामेंट के अपने पहले मैच में DR कांगो के साथ चौंकाने वाले 1-1 के ड्रॉ के बाद, पुर्तगाल को नॉकआउट में जगह बनाने की अपनी उम्मीदों को जिंदा रखने के लिए जीत की फिराक में होगी.
रोनाल्डो पर दूसरे मुकाबले में सभी की नजर होगी क्योंकि वह नॉर्थ अमेरिका में शानदार फॉर्म में चल रहे दूसरे स्ट्राइकर्स से पीछे चल रहे हैं. दूसरी ओर, टूर्नामेंट में पहली बार खेल रही उज्बेकिस्तान की टीम कोलंबिया से 3-1 की हार के बाद इस मैच में उतर रही है और टूर्नामेंट से बाहर होने से बचने के लिए उन्हें कम से कम ड्रॉ की जरूरत है.
पुर्तगाल की उज्बेकिस्तान के खिलाफ खेलने उतरेगी टीम शाम 9.30 बजे खेलने उतरेगी. लाइव स्ट्रीमिंग Zee5 पर देख सकते हैं जबकि यूनियन स्पोर्ट्स पर लाइव टेलीकास्ट देख सकते हैं. कोच रॉबर्टो मार्टिनेज ने कहा कि उनके खिलाड़ियों ने मैच की शुरुआत तो अच्छी की थी, लेकिन पहले 20 मिनट के बाद उन्होंने अनुशासन और स्ट्रक्चर खो दिया. उन्होंने कहा कि खराब नतीजे के बाद आलोचना कोई बड़ी बात नहीं है.
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कोच कैनावारो का कहना है कि उज़्बेकिस्तान के पास 'खोने के लिए कुछ नहीं है' टूर्नामेंट में डेब्यू करने वाली चार टीमों में से एक, उज़्बेकिस्तान ने शानदार प्रदर्शन के बाद नॉर्थ अमेरिका में कदम रखा है. उनकी युवा टीम ने एशियाई फुटबॉल में सबका ध्यान खींचा है. भले ही उनके अभियान की शुरुआत कोलंबिया के हाथों हार के साथ हुई, लेकिन वर्ल्ड कप में उज़्बेकिस्तान के लिए एबोसबेक फैजुल्लाएव के पहले गोल ने देश में लाखों लोगों को जश्न मनाने का मौका दिया.