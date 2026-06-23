Add Zee Business As A Preferred Source
App

मेसी-एम्बाप्पे ने उड़ाया गर्दा... अब रोनाल्डो-हैरी केन की बारी, कहां और कैसे देखें लाइव मैच?

फीफा वर्ल्ड कप 2026 में लियोनेल मेसी, किलियन एम्बाप्पे और एर्लिन हालैंड का एक्शन देखने को मिला. तीनों गोल्डन बूट की रेस में नजर आ रहे हैं. लेकिन दिग्गज क्रिस्टियानो रोनाल्डो फीके हैं, जिनका अभी खाता भी नहीं खुला है. अब आज दूसरे मुकाबले में एक्शन में दिखेंगे, मुकाबला कहां और कैसे देखना है हम आपको बताते हैं.

Written ByKavya Yadav
Published: Jun 23, 2026, 02:18 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 02:18 PM IST
मेसी-एम्बाप्पे ने उड़ाया गर्दा... अब रोनाल्डो-हैरी केन की बारी, कहां और कैसे देखें लाइव मैच?

About the Author

Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
₹1000000 में 10 ग्राम सोना...'सस्ते सोने की उम्मीद बेकार' कियोसाकी की चेतावनी
Gold41 min ago
2
mp news42 min ago
3
kamakhya Devi Mandir42 min ago
4
CM Vijay43 min ago
5
How to Check Water TDS Online47 min ago