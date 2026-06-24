मेसी, एम्बाप्पे और हालैंड के बाद क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने भी जलवा बिखेर दिया है. उन्होंने उज्बेकिस्तान के खिलाफ दो गोल दागकर फीफा वर्ल्ड कप 2026 में अपना खाता खोला. पुर्तगाल की टीम को 5-0 से जीत मिली. अब फैंस रोनाल्डो वर्सेस मेसी के मुकाबले के इंतजार में जुट गए हैं, ये टक्कर पहली बार बड़े टूर्नामेंट में होगी. रोनाल्डो ने भी रोमांचक मुकाबले के लिए हुंकार भर दी है. उन्होंने मेसी के खिलाफ खेलने के लिए अपना रिएक्शन दिया.
अभी तक किसी भी बड़े टूर्नामेंट में लियोनेल मेसी और रोनाल्डो का आमना-सामना नहीं हुआ है. दोनों इस बार अपना छठा वर्ल्ड कप खेल रहे हैं. इस वर्ल्ड कप में दोनों की टक्कर 11 जुलाई को नॉकआउट्स में होगी. रोनाल्डो ने इस मुकाबले को लेकर चुप्पी तोड़ी साथ ही पिछले मैच में फ्लॉप होने के बाद उठ रहे संन्यास और उम्र के सवालों पर भी उन्होंने गजब का रिएक्शन दिया. पुर्तगाल की टीम को पिछले मैच में एक शर्मनाक ड्रॉ खेलना पड़ा था.
मैच के बाद रोनाल्डो ने कहा, "यह हफ्ता बहुत मुश्किल और चैलेंजिंग था, जिसमें सभी खिलाड़ियों, खासकर मुझ पर और कोच [रॉबर्टो मार्टिनेज] पर लोगों की राय बहुत कड़ी थी. लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. मैं 23 साल से खेल रहा हूं और जब चीजें अच्छी होती हैं, तो लोग कहते हैं, क्रिस्टियानो बहुत अच्छा कर रहे हैं. लेकिन जब चीजें खराब होती हैं, तो कहते हैं 'क्रिस्टियानो रिटायर हो गए हैं. वह बहुत बूढ़े हो गए हैं. ऐसा हमेशा होता रहेगा."
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जब रोनाल्डो से मेसी, किलियन एम्बाप्पे और एर्लिंग हालैंड के बारे में पूछा गया जो टूर्नामेंट के 'गोल्डन बूट' की रेस में सबसे आगे हैं तो उन्होंने नजरअंदाज करते हुए कहा, "अगला सवाल." उन्होंने आगे कहा, "सबसे जरूरी चीज टीम है, उनके साथ एकजुट रहना. बाहर से आने वाली बातों पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है. हम जानते हैं कि जब हम जीतते नहीं हैं, तो हम पर हमले होते हैं, खासकर मुझ पर."