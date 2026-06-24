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रोनाल्डो बनाम मेसी... वर्ल्ड कप में पहली बार होगी 'महाजंग', रोनाल्डो ने भरी हुंकार

मेसी, एम्बाप्पे और हालैंड के बाद क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने भी जलवा बिखेर दिया है. उन्होंने उज्बेकिस्तान के खिलाफ दो गोल दागकर फीफा वर्ल्ड कप 2026 में अपना खाता खोला. पुर्तगाल की टीम को 5-0 से जीत मिली. अब फैंस रोनाल्डो वर्सेस मेसी के मुकाबले के इंतजार में जुट गए हैं, ये टक्कर पहली बार बड़े टूर्नामेंट में होगी.

Written ByKavya Yadav
Published: Jun 24, 2026, 12:56 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 12:56 PM IST
रोनाल्डो बनाम मेसी... वर्ल्ड कप में पहली बार होगी 'महाजंग', रोनाल्डो ने भरी हुंकार
Image Credit: AP

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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