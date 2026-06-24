मैच के बाद रोनाल्डो ने कहा, "यह हफ्ता बहुत मुश्किल और चैलेंजिंग था, जिसमें सभी खिलाड़ियों, खासकर मुझ पर और कोच [रॉबर्टो मार्टिनेज] पर लोगों की राय बहुत कड़ी थी. लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. मैं 23 साल से खेल रहा हूं और जब चीजें अच्छी होती हैं, तो लोग कहते हैं, क्रिस्टियानो बहुत अच्छा कर रहे हैं. लेकिन जब चीजें खराब होती हैं, तो कहते हैं 'क्रिस्टियानो रिटायर हो गए हैं. वह बहुत बूढ़े हो गए हैं. ऐसा हमेशा होता रहेगा."