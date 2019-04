बॉक्सिंग: साक्षी और बासुमतारी कोलोन वर्ल्ड कप के फाइनल में, पिंकी-परवीन को ब्रॉन्ज मिलेगा

नई दिल्ली: भारत की साक्षी (57 किग्रा) और पी. बासुमतारी (64 किग्रा) ने शुक्रवार को जर्मनी के कोलोन में जारी बॉक्सिंग वर्ल्ड कप-2019 के फाइनल में जगह बना ली है. भारत को हालांकि पिंकी रानी (51 किग्रा) और परवीन (60 किग्रा) की हार से निराशा हुई. ये दोनों बॉक्सर कांस्य पदक लेकर स्वदेश लौटेंगी. इन दोनों को सेमीफाइनल में हार मिली.

बेहद प्रतिभाशाली मानी जा रहीं 18 साल की साक्षी ने थाईलैंड की तिंताबथाई प्रीदाकामोन के खिलाफ 5-0 की जीत के साथ अपनी प्रतिभा की झलक दिखाई. पूर्व जूनियर वर्ल्ड चैम्पियन का फाइनल में 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स के सिल्वर मेडल विजेता आयरलैंड की माइकेला वाल्श से सामना होगा.

दूसरी ओर, स्ट्रांजा बॉक्सिंग चैम्पियनशिप में कांस्य पदक जीतने वाली पिलाओ बासुमतारी ने डेनमार्क की अइयाजा डिटे फ्रास्तोल्म को स्प्लि डिसिजन के आधार पर हराया. फाइनल में इस 26 साल की खिलाड़ी का सामना चीन ती चेनग्यू यांग से होगा.



Power packed punches from #Sakshi and determined fighting displayed by @pwilaobasumata2 ensured India two berths in the finals of 57 kg and 64kg at the Cologne Boxing World Cup in Germany. In all 3⃣ will vye for Gold tomorrow. #PunchMeinHaiDum #boxing pic.twitter.com/qZeW2kGuhs

