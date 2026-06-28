Colombia Vs Portugal Live Score: क्रिस्टियानो रोनाल्डो की पुर्तगाल के सामने कोलंबिया की चुनौती, पहले हाफ में स्कोर 0-0

FIFA World Cup 2026 Colombia Vs Portugal (COL vs POR) Live Score: फीफा वर्ल्ड कप 2026 के एक अहम मुकाबले में महान फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो की पुर्तगाल का सामना कोलंबिया से हो रहा है. ग्रुप K के इस मैच में फैंस को पहले गोल का इंतजार है. मैच के पहले हाफ में स्कोर फिलहाल 0-0 की बराबरी पर है. मियामी स्टेडियम में इस मैच को जीतने वाली टीम सीधे ग्रुप 1 एक में शीर्ष पर रहेगी और हारने वाली टीम दूसरे पायदान पर रहेगी.
कोलंबिया अभी छह अंकों के साथ अंक तालिका में सबसे ऊपर है. उसे राउंड ऑफ 32 के लिए ग्रुप विनर के तौर पर क्वालिफाई करने के लिए सिर्फ एक ड्रॉ की जरूरत है. दूसरी ओर, पुर्तगाल के सामने पहला स्थान पक्का करने और नॉकआउट स्टेज में बेहतर सीडिंग पाने का साफ रास्ता जीत ही है. दूसरी ओर, पुर्तगाल ने नॉकआउट में अपनी जगह तो पक्की कर ली है, लेकिन वे अपने प्रतिद्वंद्वी को पीछे छोड़कर ग्रुप का खिताब जीतना चाहते हैं.
इन दोनों टीमों के बीच वर्ल्ड कप का यह पहला मुकाबला एक दिलचस्प रणनीतिक जंग होगी, जिसमें कोलंबिया के क्रिएटिव जीनियस जेम्स रोड्रिगेज और लुइस डियाज का मुकाबला पुर्तगाल के दिग्गज क्रिस्टियानो रोनाल्डो की शानदार फिनिशिंग से होगा. रोनाल्डो ने उज्बेकिस्तान के खिलाफ मैच में शानदार दो गोल किए थे.