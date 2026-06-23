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फुटबॉल इतिहास की सबसे बड़ी भिड़ंत पर मंडराया संकट! कोलंबिया की जीत से क्यों सदमे में हैं मेसी-रोनाल्डो फैंस?

FIFA World Cup 2026 Messi vs Ronaldo: फीफा वर्ल्ड कप 2026 में कोलंबिया की डीआर कांगो पर जीत ने ग्रुप K के समीकरण बदल दिए हैं. जानें कैसे इस नतीजे ने मेसी और रोनाल्डो के बीच होने वाले संभावित महामुकाबले पर खतरे के बादल मंडरा दिए हैं.

Written ByRohit Raj
Published: Jun 25, 2026, 12:37 AM IST|Updated: Jun 25, 2026, 12:43 AM IST
फुटबॉल इतिहास की सबसे बड़ी भिड़ंत पर मंडराया संकट! कोलंबिया की जीत से क्यों सदमे में हैं मेसी-रोनाल्डो फैंस?
Image Credit: लियोनल मेसी बनाम क्रिस्टियानो रोनाल्डो. Picture Credit: AP

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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