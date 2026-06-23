FIFA World Cup 2026 Messi vs Ronaldo: कोलंबिया ने जापोपान, ग्वाडलाजारा में डीआर कांगो को 1-0 से हराकर फीफा वर्ल्ड कप 2026 के नॉकआउट चरण में अपनी जगह सुरक्षित कर ली है. मैच के 76वें मिनट तक मुकाबला गोलरहित था, जिसके बाद डैनियल मुनोज के एक डिफ्लेक्टेड शॉट ने आखिरकार कोलंबिया के लिए गतिरोध को तोड़ दिया. इससे पहले डीआर कांगो के गोलकीपर लियोनेल म्पासी ने कई शानदार बचावों के साथ दक्षिण अमेरिकी टीम को रोके रखा था. हालांकि, कोलंबिया की यह जीत टूर्नामेंट के अगले चरणों में क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल मेसी के बीच होने वाले संभावित मुकाबले की उम्मीदों को संकट में डाल सकती है.
पुर्तगाल ने उसी दिन पहले खेले गए मैच में उज्बेकिस्तान को 5-0 से रौंदकर यह सुनिश्चित किया कि कोलंबिया फिलहाल ग्रुप K में शीर्ष स्थान पूरी तरह से सील न कर सके. क्रिस्टियानो रोनाल्डो के दो गोलों की मदद से मिली इस बड़ी जीत ने पुर्तगाल की उम्मीदों को जीवित रखा है. अब ये दोनों दिग्गज टीमें शनिवार को मियामी गार्डन्स में ग्रुप में पहले स्थान के लिए आपस में भिड़ेंगी.
वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में एक-दूसरे का सामना करने के लिए अर्जेंटीना और पुर्तगाल दोनों को अपने-अपने ग्रुप में शीर्ष पर रहना अनिवार्य है. लियोनेल मेसी ने दो मैचों में पांच गोल दागकर अर्जेंटीना को ग्रुप J में ऑस्ट्रिया और अल्जीरिया पर जीत दिलाकर शीर्ष स्थान दिला दिया है. हालांकि, कोलंबिया अब 6 अंकों के साथ ग्रुप K में शीर्ष पर पहुंच गया है, जबकि पुर्तगाल के पास शुरुआती दो मैचों से केवल 4 अंक हैं. क्वार्टर फाइनल में मेसी से भिड़ने की संभावना को बनाए रखने के लिए अब रोनाल्डो और उनकी टीम को कोलंबिया को हर हाल में हराना होगा.
कोलंबिया के लिए यह जीत और भी बड़ी हो सकती थी, क्योंकि पूर्व लिवरपूल स्टार लुइस डियाज ने दक्षिण अमेरिकी टीम के लिए दो बार गेंद को जाल में पहुंचाया था. हालांकि, उनके दोनों गोलों को ऑफसाइड और फाउल के कारण खारिज कर दिया गया. इससे यह विंगर काफी निराश नजर आया. कांगो के गोलकीपर लियोनेल म्पासी के बेहतरीन प्रयासों के बावजूद अंततः 'लॉस कैफेटेरोस' (कोलंबिया) की टीम अफ्रीकी टीम पर भारी पड़ी और बढ़त बनाए रखने में सफल रही.