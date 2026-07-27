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Commonwealth Games 2026: भारत ने कॉमनवेल्थ गेम्स में लगाया पदकों का 'सिक्सर', बिंद्यारानी देवी ने वेटलिफ्टिंग में जीता ब्रॉन्ज

India at Commonwealth Games 2026: मणिपुर की बिंद्यारानी देवी के लिए राष्ट्रमंडल खेलों में यह लगातार दूसरा पदक है. इससे पहले उन्होंने बर्मिंघम 2022 में सिल्वर जीता था. इस पर उनके पदक का रंग तो बदला लेकिन वह पीला नहीं हो पाया. उन्हें ब्रॉन्ज से ही संतोष करना पड़ा.

Written ByRohit Raj
Published: Jul 27, 2026, 10:19 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 10:19 PM IST
Commonwealth Games 2026: भारत ने कॉमनवेल्थ गेम्स में लगाया पदकों का 'सिक्सर', बिंद्यारानी देवी ने वेटलिफ्टिंग में जीता ब्रॉन्ज
Image Credit: बिंद्यारानी देवी. Photo Credit: X/@TheKhelIndia

About the Author

Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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