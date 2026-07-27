Commonwealth Games 2026: भारत ने कॉमनवेल्थ गेम्स में लगाया पदकों का 'सिक्सर', बिंद्यारानी देवी ने वेटलिफ्टिंग में जीता ब्रॉन्ज

India at Commonwealth Games 2026: भारत की स्टार वेटलिफ्टर बिंद्यारानी देवी ने सोमवार (27 जुलाई) को ग्लासगो में 58 किलोग्राम वेटलिफ्टिंग में ब्रॉन्ज जीतकर इतिहास रच दिया. यह राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारत का छठा पदक है. मणिपुर की इस खिलाड़ी के लिए राष्ट्रमंडल खेलों में यह लगातार दूसरा पदक है. इससे पहले उन्होंने बर्मिंघम 2022 में सिल्वर जीता था. इस पर उनके पदक का रंग तो बदला लेकिन वह पीला नहीं हो पाया. उन्हें ब्रॉन्ज से ही संतोष करना पड़ा.
बिंद्यारानी ने स्नैच और क्लीन एंड जर्क श्रेणियों को मिलाकर कुल 199 किलोग्राम वजन उठाया. उन्होंने स्नैच के अपने तीसरे प्रयास में 87 किलोग्राम का सर्वश्रेष्ठ भार उठाया, जबकि उनके पिछले सफल प्रयास 84 किलोग्राम और 85 किलोग्राम के थे. क्लीन एंड जर्क में 27 वर्षीय खिलाड़ी ने शुरुआत में 113 किलोग्राम वजन तय किया था, लेकिन अंतिम समय में इसे घटाकर 110 किलोग्राम कर दिया.
Grit, grip, and glory!
Many congratulations to Bindyarani Devi on winning a Bronze medal in Women’s 58kg category and securing India’s fifth medal in Weightlifting. Keep making the nation proud. pic.twitter.com/StRXSz9jBC
— Dr Mansukh Mandaviya (@mansukhmandviya) July 27, 2026
अपने पहले प्रयास में विफल रहने के बाद उन्होंने दूसरे प्रयास में 112 किलोग्राम वजन उठाकर ब्रॉन्ज पक्का किया. हालांकि, 116 किलोग्राम वजन उठाने का उनका तीसरा और अंतिम प्रयास असफल रहा. भारत को अब तक इस कॉमनवेल्थ गेम्स में 6 में से 5 मेडल वेटलिफ्टिंग में ही मिले हैं.
मीराबाई चानू - महिलाओं की 48 किग्रा वेटलिफ्टिंग में गोल्ड
ऋषिकंत सिंह - पुरुषों की 60 किग्रा वेटलिफ्टिंग में सिल्वर
राजा मुथुपांडी - पुरुषों की 65 किग्रा वेटलिफ्टिंग में सिल्वर
झंडू कुमार - पुरुषों की हेवीवेट पैरा पावरलिफ्टिंग में ब्रॉन्ज
ज्ञानेश्वरी यादव- महिलाओं की 53 किग्रा वेटलिफ्टिंग में सिल्वर
बिंद्यारानी- महिलाओं के 58 किग्रा वेटलिफ्टिंग में ब्रॉन्ज
1. मीराबाई चानू — गोल्ड (महिलाओं का 48kg)
परफॉर्मेंस: कुल 190kg (85kg स्नैच + 105kg क्लीन एंड जर्क)
खास बात: लगातार तीसरा CWG गोल्ड मेडल जीतते हुए नया कॉमनवेल्थ गेम्स रिकॉर्ड बनाया।
2. ऋषिकांत सिंह चानंबम — सिल्वर (पुरुषों का 60kg)
परफॉर्मेंस: कुल 264kg (121kg स्नैच + 143kg क्लीन एंड जर्क)
खास बात: 121kg लिफ्ट के साथ CWG स्नैच रिकॉर्ड की बराबरी की।
3. मुथुपंडी राजा — सिल्वर (पुरुषों का 65kg)
परफॉर्मेंस: कड़े मुकाबले में सिल्वर मेडल जीतकर भारत के शुरुआती वीकेंड के मेडल टैली में इजाफा किया।
4. ज्ञानेश्वरी यादव — सिल्वर (महिलाओं का 53kg)
परफॉर्मेंस: कुल 199kg (88kg स्नैच + 111kg क्लीन एंड जर्क)
खास बात: अपने CWG डेब्यू पर क्लीन एंड जर्क में अपना बेस्ट प्रदर्शन किया और गोल्ड मेडल जीतने वाली ओनोमे ओमोलोला डिडिह को आखिरी लिफ्ट तक कड़ी टक्कर दी।
5. बिंद्यारानी देवी — ब्रॉन्ज (महिलाओं का 58kg)
परफॉर्मेंस: कुल 199kg (87kg स्नैच + 112kg क्लीन एंड जर्क)