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Commonwealth Games 2026: आज से कॉमनवेल्थ गेम्स का आगाज, पहले दिन लॉन बॉल्स में हिस्सा लेगा भारत, जानिए कब होगा नीरज चोपड़ा का मैच?

Commonwealth Games 2026: कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का आगाज स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आज (23 जुलाई) से होगा. यह मेगा इंवेट 23 जुलाई से 2 अगस्त तक खेला जाएगा. कॉमनवेल्थ गेम्स का यह 23वां एडिशन है.

Written ByTarun Verma
Published: Jul 23, 2026, 08:48 AM IST|Updated: Jul 23, 2026, 11:21 AM IST
Commonwealth Games 2026: आज से कॉमनवेल्थ गेम्स का आगाज, पहले दिन लॉन बॉल्स में हिस्सा लेगा भारत, जानिए कब होगा नीरज चोपड़ा का मैच?

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Tarun Verma

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तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट व अन्य खेलों से जुड़ी ख़बरों के विभिन्न एंगल्स पर साइड स्टोरीज़ करने के अलावा खिलाड़ियों पर स्‍पेशल पैकेजेस बनाने में बहुत रुचि है. क्रिकेट व अन्य खेलों से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी ज़ी न्यूज़ के पाठकों तक पहुंचाने की ज़िम्मेदारी तरुण वर्मा बख़ूबी निभाते हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट खेलने, किताबें पढ़ने और घूमने का बहुत शौक है. तरुण वर्मा साल 2016 में गौतम गंभीर के कोच संजय भारद्वाज का इंटरव्यू कर चुके हैं. तरुण वर्मा खेलों के कई बड़े-बड़े इवेंट्स को कवर करने का अनुभव रखते हैं. ज़ी न्यूज़ से जुड़ने से पहले तरुण वर्मा इंडिया टुडे ग्रुप मीडिया (Aajtak.in) संस्थान का भी हिस्सा रह चुके हैं. आप Tarun.Verma@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं. तरुण वर्मा एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं.

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