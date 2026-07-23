/Commonwealth Games 2026: आज से कॉमनवेल्थ गेम्स का आगाज, पहले दिन लॉन बॉल्स में हिस्सा लेगा भारत, जानिए कब होगा नीरज चोपड़ा का मैच?

Commonwealth Games 2026: कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का आगाज स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आज (23 जुलाई) से होगा. यह मेगा इंवेट 23 जुलाई से 2 अगस्त तक खेला जाएगा. कॉमनवेल्थ गेम्स का यह 23वां एडिशन है. कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में 74 देशों के करीब 3 हजार एथलीट्स 10 खेलों में हिस्सा लेंगे. इनमें 215 गोल्ड मेडल दांव पर होंगे. भारत कॉमनवेल्थ गेम्स में 19वीं बार हिस्सा लेने जा रहा है, जिसमें उसके 124 एथलीट्स मेडल के लिए अपनी दावेदारी पेश करेंगे. आठ एथलीट्स सामान्य खेलों और पांच पैरा-स्पोर्ट्स में मेडल के लिए मुकाबला करते नजर आएंगे.
भारत अपने अभियान की शुरुआत मेंस और विमेंस के लॉन बॉल इवेंट्स से करेगा. कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में यादगार प्रदर्शन करते हुए मेडल जीतने और इतिहास रचने के बाद, भारतीय लॉन बॉल टीम ग्लासगो (स्कॉटलैंड) में है. टीम कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में एक बार फिर दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों को चुनौती देने के लिए तैयार है. भारतीय महिला लॉन बॉल टीम ने बर्मिंघम में खेले गए कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में इतिहास रचा था.
लवली चौबे, पिंकी, नयनमोनी सैकिया और रूपा रानी टिर्की ने महिला फोर्स इवेंट के फाइनल में साउथ अफ्रीकी को हराकर ऐतिहासिक गोल्ड मेडल जीता था, जो लॉन बॉल में भारत का पहला मेडल था. इसके अलावा, सुनील बहादुर, चंदन सिंह, नवनीत सिंह और दिनेश कुमार की पुरुष फोर्स टीम ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया था. पिछली बार भारत पुरुष पेयर्स इवेंट में भी मेडल जीतने के करीब पहुंचा था.
ओपनिंग सेरेमनी रात 11:30 बजे से ग्लासगो के 'द हाइड्रो' में होगी, जो एक मशहूर वेन्यू है. आइए, कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के पहले दिन भारत का शेड्यूल जानते हैं. इस बार एथलेटिक्स और पैरा एथलेटिक्स, स्विमिंग और पैरा स्विमिंग, आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक, ट्रैक साइकिलिंग और पैरा ट्रैक साइकिलिंग, नेटबॉल, वेटलिफ्टिंग और पैरा वेटलिफ्टिंग, बॉक्सिंग, जूडो, बॉल्स और पैरा बॉल्स, 3x3 बास्केटबॉल और 3x3 व्हीलचेयर बास्केटबॉल जैसे कुल 10 खेल कॉमनवेल्थ गेम्स में देखे जाएंगे.
23 जुलाई
लॉन बॉल:
दोपहर 2:00 बजे से: मेंस सिंगल्स ग्रुप स्टेज (पहला दिन)
दोपहर 2:00 बजे से: विमेंस पेयर्स ग्रुप स्टेज (पहला दिन)
लॉन बॉल में भारतीय खिलाड़ी:
पुतुल सोनोवाल (मेंस सिंगल्स)
नयनमोनी सैकिया (विमेंस सिंगल्स)
नवनीत सिंह (मेंस पेयर्स)
दिनेश कुमार (मेंस पेयर्स)
रूपा रानी तिर्की (विमेंस पेयर्स)
पिंकी सिंह (विमेंस पेयर्स)
नीरज चोपड़ा का कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में पहला मुकाबला मेंस जेवलिन-थ्रो क्वालिफिकेशन राउंड में होगा. यह मैच अगले गुरुवार यानी 30 जुलाई 2026 को भारतीय समय के अनुसार दोपहर 2:30 बजे खेला जाएगा. अगर नीरज चोपड़ा मेंस जेवलिन-थ्रो के फाइनल के लिए क्वालिफाई करते हैं, तो भारतीय फैंस उन्हें 31 जुलाई की रात 11:00 बजे (IST) लाइव देख सकेंगे.