/कॉमनवेल्थ गेम्स 2026: आज भारत को मिल सकता है गोल्ड मेडल, ओलंपिक मेडलिस्ट मीराबाई चानू दिखाएंगी दम, नोट कर लें पूरा शेड्यूल

कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के चौथे दिन ओलंपिक मेडलिस्ट वेटलिफ्टर मीराबाई चानू पर सभी की नजरें होंगी. भारत को मीराबाई चानू से गोल्ड मेडल की उम्मीदें हैं. कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के चौथे दिन मीराबाई चानू गोल्ड जीतने की कोशिश करेंगी. रविवार को महिला पेयर्स टीम चुनौती पेश करते हुए भारत को मेडल राउंड में आगे बढ़ने की उम्मीद करेगा. मीराबाई चानू ने गोल्ड कोस्ट और बर्मिंघम में खेले गेए कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 और कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में गोल्ड मेडल जीते थे, वह कॉमनवेल्थ गेम्स में सबसे सफल महिला खिलाड़ी के तौर पर अपना रिकॉर्ड बनाए रखने की उम्मीद कर रही हैं.
कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के चौथे दिन ओलंपिक मेडलिस्ट वेटलिफ्टर मीराबाई चानू कॉमनवेल्थ गेम्स में लगातार तीसरा गोल्ड जीतने के लिए जोर लगा देंगी. मीराबाई के अलावा भारत के लिए मुख्य आकर्षण लॉन बॉल्स में महिला पेयर्स टीम होगी, जिसमें रूपा रानी टिर्की और पिंकी इंग्लैंड की जोड़ी का सामना करेंगी. वे मेडल जीतने की अपनी उम्मीदों को बरकरार रखने और चार साल पहले बर्मिंघम में शानदार प्रदर्शन के बाद कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के बेहतरीन सफर को जारी रखने की कोशिश करेंगी.
तैराकी और पैरा-तैराकी प्रतियोगिताओं में, पुरुषों की 4x200 मीटर फ्रीस्टाइल टीम हीट्स से आगे निकलने और रिले में अपनी छाप छोड़ने की कोशिश करेगी. बॉक्सिंग रिंग में, प्रीति पवार महिलाओं के 54 किग्रा वर्ग के राउंड ऑफ 16 में मलावी की डेबोरा मटेनजे के खिलाफ अपना अभियान शुरू करेंगी. वहीं, पुरुषों के 55 किग्रा वर्ग में जादुमणि सिंह पाकिस्तान के सुमामा रहमान को चुनौती देंगे. देर शाम, वेटलिफ्टर राजा मुथुपंडी पुरुषों के 65 किग्रा वर्ग की प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे.
लॉन बॉल्स
दोपहर 1:00 से 2:15 बजे तक: विमेंस पेयर्स (जोड़ी) स्पर्धा: भारत बनाम नामीबिया
रात 10:05 से 11:15 बजे तक- विमेंस पेयर्स (जोड़ी) स्पर्धा: इंग्लैंड बनाम भारत
बॉक्सिंग
रात 10:45 बजे: महिलाओं का 54 किलोग्राम राउंड 16: प्रीति (भारत) बनाम डेबरा मटेनजे (मलावी)
रात 11:45 बजे: पुरुषों का 55 किलोग्राम राउंड 16: जादुमनी सिंह (भारत) बनाम सुमामा रहमान (पाकिस्तान)
रात 12:45 बजे: पुरुषों का 65 किलोग्राम राउंड 16: आदित्य प्रताप सिंह (भारत) बनाम नूहू बैटे (युगांडा)
वेटलिफ्टिंग
दोपहर 2:15 बजे: ऋषिकांत सिंह, पुरुषों का 60 किलोग्राम (शाम 4:07 बजे- मेडल सेरेमनी)
शाम 06:45 बजे: मीराबाई चानू, महिलाओं का 48 किलोग्राम (मेडल सेरेमनी रात 8:37 बजे)
दोपहर 3:00 बजे से शाम 5:30 बजे तक: स्विमिंग हीट्स
शाम 04:39 बजे: पुरुषों की 4 x 200 मीटर फ्रीस्टाइल हीट्स (भारतीय पुरुष टीम)
रात 11:15 बजे: राजा मुथुपंडी, पुरुषों का 65 किलोग्राम (मेडल सेरेमनी रात 01:07 बजे)
नेटबॉल
रात 08:30 से 10:00 बजे तक: साउथ अफ्रीका बनाम टोंगा
स्विमिंग
रात 11:30 बजे - सुबह 02:45 बजे - स्विमिंग
सुबह 01:56 बजे - पुरुषों की 4x200 मीटर फ्रीस्टाइल रिले फाइनल (मेडल सेरेमनी - सुबह 02:26 बजे)
कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत ने अभी तक एक मेडल जीता है. कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में झंडू कुमार ने भारत को पहला मेडल दिलाया. पैरा पावरलिफ्टर ने पुरुषों के हैवीवेट पैरा पावरलिफ्टिंग इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया. झंडू को देश के लिए पहला मेडल जीतने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बधाई दी थी. भारत के पैरा पावरलिफ्टर झंडू कुमार ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में जीते ब्रॉन्ज मेडल को अपनी वर्षों की मेहनत और लगन को समर्पित किया. उन्होंने कहा कि ई-रिक्शा चलाने और सब्जियां बेचने जैसे मुश्किल सफर ने सफल होने के उनके इरादे को और मजबूत किया.