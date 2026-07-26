CWG 2026: गोल्ड की हैट्रिक...मीराबाई चानू ने सोना जीतकर रचा इतिहास, भारत की झोली में आया तीसरा मेडल

Commonwealth Games 2026, Mirabai Chanu: भारत की स्टार वेटलिफ्टर मीराबाई चानू ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 में इतिहास रचते हुए भारत के स्वर्णिम अभियान की शुरुआत कर दी है. महिलाओं के 48 किग्रा वर्ग में मीराबाई ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया, यह CWG 2026 में भारत का पहला गोल्ड मेडल है.
इसके साथ ही मीराबाई चानू ने कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल की अपनी 'हैट्रिक' पूरी कर ली है. इससे पहले उन्होंने 2018 (गोल्ड कोस्ट) और 2022 (बर्मिंघम) में भी भारत को स्वर्ण पदक दिलाया था.
मीराबाई चानू ने कुल 190 किलोग्राम वजन उठाकर प्रतिस्पर्धा में एकतरफा जीत दर्ज की. उन्होंने स्नैच राउंड में 85 किग्रा वजन उठाकर नया गेम्स रिकॉर्ड स्थापित करते ही अपनी बढ़त मजबूत कर ली थी. फिर क्लीन एंड जर्क में 105 किलो वजन उठाकर इतिहास रच दिया.
साल 2014 में ग्लासगो में मीराबाई चानू ने अपना पहला कॉमनवेल्थ गेम्स मेडल जीता था, जो रजत के रूप में आया था. अब लगातार चौथे एडिशन में उन्होंने मेडल जीतने में सफलता हासिल की है. पिछले तीन एडिशन से वह गोल्ड मेडल जीत रही हैं. मीरबाई चानू इन खेलों में गोल्ड की हैट्रिक लगाने वाली पहली भारतीय वेटलिफ्टर बनी हैं.
राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है. मीराबाई चानू के स्वर्ण पदक जीतते ही भारत के खाते में कुल 3 मेडल (1 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज) आ चुके हैं. इससे पहले रविवार को पुरुषों की 60 किग्रा भारोत्तोलन स्पर्धा में ऋषिकान्त सिंह ने रजत (सिल्वर) और शुक्रवार को झंडू कुमार ने पैरा पावरलिफ्टिंग में कांस्य (ब्रॉन्ज) पदक जीतकर भारत का खाता खोला था. भारत मेडल टैली में सातवें स्थान पर पहुंच गया है, जबकि ऑस्ट्रेलिया 12 स्वर्ण सहित कुल 24 मेडल के साथ शीर्ष पर काबिज है.