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Commonwealth Games 2026: नीरज चोपड़ा का थ्रो दिलाएगा गोल्ड? लवलीना भी फाइनल में एंट्री के लिए तैयार, एक्शन से भरपूर होगा कॉमनवेल्थ गेम्स का 9वां दिन

ग्लासगो में 23 जुलाई को कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की शुरुआत हुई. हर चार साल में होने वाले इस इवेंट के 23वें एडिशन में भारतीय खिलाड़ी कई खेलों में हिस्सा ले रहे हैं और यह इवेंट 2 अगस्त को खत्म होगा. शुक्रवार को एथलेटिक्स के मुकाबले जारी रहेंगे, साथ ही भारतीय खिलाड़ी बॉल्स, बॉक्सिंग, ट्रैक साइक्लिंग और जूडो में भी हिस्सा लेंगे.

Written ByTarun Verma
Published: Jul 31, 2026, 08:57 AM IST|Updated: Jul 31, 2026, 08:57 AM IST
Commonwealth Games 2026: नीरज चोपड़ा का थ्रो दिलाएगा गोल्ड? लवलीना भी फाइनल में एंट्री के लिए तैयार, एक्शन से भरपूर होगा कॉमनवेल्थ गेम्स का 9वां दिन

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Tarun Verma

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तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट व अन्य खेलों से जुड़ी ख़बरों के विभिन्न एंगल्स पर साइड स्टोरीज़ करने के अलावा खिलाड़ियों पर स्‍पेशल पैकेजेस बनाने में बहुत रुचि है. क्रिकेट व अन्य खेलों से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी ज़ी न्यूज़ के पाठकों तक पहुंचाने की ज़िम्मेदारी तरुण वर्मा बख़ूबी निभाते हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट खेलने, किताबें पढ़ने और घूमने का बहुत शौक है. तरुण वर्मा साल 2016 में गौतम गंभीर के कोच संजय भारद्वाज का इंटरव्यू कर चुके हैं. तरुण वर्मा खेलों के कई बड़े-बड़े इवेंट्स को कवर करने का अनुभव रखते हैं. ज़ी न्यूज़ से जुड़ने से पहले तरुण वर्मा इंडिया टुडे ग्रुप मीडिया (Aajtak.in) संस्थान का भी हिस्सा रह चुके हैं. आप Tarun.Verma@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं. तरुण वर्मा एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं.

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