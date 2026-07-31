/Commonwealth Games 2026: नीरज चोपड़ा का थ्रो दिलाएगा गोल्ड? लवलीना भी फाइनल में एंट्री के लिए तैयार, एक्शन से भरपूर होगा कॉमनवेल्थ गेम्स का 9वां दिन

Commonwealth Games 2026 Day 9 Schedule: कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में आज यानी शुक्रवार का दिन एक्शन से भरपूर होगा. पूरी दुनिया की नजरें नीरज चोपड़ा पर होंगी. पूर्व ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा मेंस जैवलिन थ्रो के फाइनल में गोल्ड मेडल जीतने की कोशिश करेंगे. नीरज चोपड़ा ने क्वालिफिकेशन राउंड में 79.61 मीटर के अपने बेस्ट थ्रो के साथ फाइनल में जगह बनाई. स्कॉटस्टाउन स्टेडियम में थ्रो करने के लिए मुश्किल हालात का सामना करते हुए नीरज चोपड़ा कुल मिलाकर पांचवें स्थान पर रहे.
हालांकि मेडल के मुकाबले में नीरज चोपड़ा को कहीं बेहतर प्रदर्शन करना होगा, क्योंकि उनका सामना कई मजबूत खिलाड़ियों से होगा. इनमें मौजूदा कॉमनवेल्थ चैंपियन अरशद नदीम, शानदार फॉर्म में चल रहे श्रीलंकाई खिलाड़ी रुमेश थरंगा पथिरागे, मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन केशोरन वालकॉट और पूर्व वर्ल्ड चैंपियन एंडरसन पीटर्स शामिल हैं. 12 खिलाड़ियों वाले इस फाइनल में भारत के रोहित यादव और यश वीर सिंह भी हिस्सा लेंगे.
ग्लासगो में होने वाले 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स के सेमीफाइनल में भारत के दस बॉक्सर हिस्सा लेंगे और सभी का कम से कम ब्रॉन्ज मेडल पक्का हो गया है. कुल मेडल की संख्या के हिसाब से यह कॉमनवेल्थ गेम्स के किसी भी एडिशन में भारत का सबसे सफल बॉक्सिंग कैंपेन है.
साक्षी चौधरी (विमेंस 51 किलो कैटेगरी), प्रीति पंवार (विमेंस 54 किलो कैटेगरी), जैस्मिन लंबोरिया (विमेंस 57 किलो कैटेगरी), प्रिया घांघस (विमेंस 60 किलो कैटेगरी), अरुंधति चौधरी (विमेंस 70 किलो कैटेगरी), लवलीना बोरगोहेन (विमेंस 75 किलो कैटेगरी), जादुमणि सिंह मंडेन्गबाम (मेंस 55 किलो कैटेगरी), सचिन सिवाच (मेंस 60 किलो कैटेगरी), अंकुश पंघाल (मेंस 80 किलो कैटेगरी) और नरेंद्र बेरवाल (मेंस +90 किलो कैटेगरी) अपने-अपने सेमीफाइनल मुकाबले जीतकर फाइनल में जगह बनाने की कोशिश करेंगे.
एथलेटिक्स में, तेजस्विन शंकर गुरुवार के इवेंट्स के बाद कुल मिलाकर दूसरे स्थान पर रहने के बाद डेकाथलॉन में पोडियम फिनिश हासिल करने की कोशिश करेंगे. वहीं, यशस पलक्षा और संतोष कुमार टी मेंस 400 मीटर हर्डल्स रेस के फाइनल में हिस्सा लेंगे और दोनों भारतीय मेडल के लिए चुनौती पेश करेंगे. शुक्रवार को जूडो भी भारत के कॉमनवेल्थ गेम्स कैंपेन में शामिल होगा, जिसमें हर्ष सिंह (मेंस 60 किलो कैटेगरी), श्रद्धा कडुबल चोपड़े (विमेंस 52 किलो कैटेगरी), रोहित बसिर मजगुल (मेंस 66 किलो कैटेगरी), अस्मिता डे (विमेंस 48 किलो कैटेगरी) और यामिनी मौर्य (विमेंस 57 किलो कैटेगरी) अपने-अपने कैंपेन की शुरुआत करेंगे.
इस बीच, भारत के साइक्लिस्ट अपने ट्रैक इवेंट्स जारी रखेंगे और पुरुषों की 4,000 मीटर इंडिविजुअल परस्यूट, कीरिन और एलिमिनेशन रेस में हिस्सा लेंगे, ताकि वे आगे बढ़ सकें और अच्छी फिनिश के लिए चुनौती पेश कर सकें. मेंस पेयर्स बॉल्स के सेक्शनल प्ले में नवनीत सिंह और दिनेश कुमार का मुक़ाबला इयान बार्न्स और ओलिवर थॉम्पसन से होगा. शनिवार को इंग्लैंड के खिलाफ संभावित निर्णायक मुकाबले से पहले, भारतीय जोड़ी कोई भी प्वाइंट गंवाने का जोखिम नहीं उठा सकती.
एथलेटिक्स
दोपहर 2:35 बजे - मेंस डेकाथलॉन 110 मीटर हर्डल रेस - तेजस्विन शंकर
दोपहर 3:20 बजे - मेंस डेकाथलॉन डिस्कस थ्रो - तेजस्विन शंकर
शाम 4:05 बजे - मिक्स्ड 4x400 मीटर रिले (राउंड 1, हीट 2) - विशाल टीके, राजेश रमेश, रशदीप कौर, अंसा बाबू, नीरू पाठक
शाम 5:00 बजे - मेंस डेकाथलॉन पोल वॉल्ट - तेजस्विन शंकर
रात 11:30 बजे - मेंस डेकाथलॉन जैवलिन थ्रो - तेजस्विन शंकर
देर रात 12:45 बजे (1 अगस्त) - मेंस जैवलिन थ्रो फाइनल (मेडल इवेंट) - नीरज चोपड़ा, रोहित यादव, यश वीर सिंह
देर रात 1:05 बजे (1 अगस्त) - मेंस डेकाथलॉन 1500 मीटर (फाइनल इवेंट) - तेजस्विन शंकर
देर रात 1:30 बजे (1 अगस्त) - मेंस 400 मीटर हर्डल रेस फाइनल (मेडल इवेंट) - यशस पलक्ष, संतोष कुमार तमिलरासन
बॉक्सिंग
दोपहर 3:15 बजे - विमेंस 54 किलो सेमीफाइनल - प्रीति पवार बनाम कैथरीन म्वापे (जाम्बिया)
शाम 4:30 बजे - मेंस 80 किलो सेमीफाइनल - अंकुश पांघल बनाम जोशुआ ओफोरी (कनाडा)
शाम 7:15 बजे - विमेंस 57 किलो सेमीफाइनल - जैस्मिन लंबोरिया बनाम रापेलैंग मासेलेला (लेसोथो)
शाम 7:30 बजे - विमेंस 70 किलो सेमीफाइनल - अरुंधति चौधरी बनाम रोजी एक्लेस (वेल्स)
रात 8:15 बजे - मेंस 55 किलो सेमीफाइनल - जादुमणि सिंह मंडेन्गबाम बनाम फिलिप हाओसेब (नामीबिया)
रात 11:30 बजे - विमेंस 51 किलो सेमीफाइनल - साक्षी चौधरी बनाम एम्बर-जेन वॉल (कनाडा)
देर रात 12:15 बजे (1 अगस्त) - विमेंस 60 किलो सेमीफाइनल - प्रिया घांघस बनाम लुसी किंग्स-व्हीटली (इंग्लैंड)
देर रात 12:45 बजे (1 अगस्त) - विमेंस 75 किलो सेमीफाइनल - लवलीना बोरगोहेन बनाम टारोना टाफाकी (तुवालु)
देर रात 1:00 बजे (1 अगस्त) - मेंस 60 किलो सेमीफाइनल - सचिन सिवाच बनाम ओवेन हैरिस-एलन (वेल्स)
देर रात 1:30 बजे (1 अगस्त) - मेंस +90 किलो सेमीफाइनल - नरेंद्र बेरवाल बनाम नाइजेल पॉल (त्रिनिदाद और टोबैगो)
जूडो
दोपहर 3:30 बजे से - मेंस 60 किलो, राउंड ऑफ 16 - हर्ष सिंह बनाम चिकोंडी काथेवेरा (मलावी)
दोपहर 3:30 बजे से - विमेंस 52 किलो, राउंड ऑफ 16 - श्रद्धा चोपड़े बनाम जेन मसाक्वोई (सिएरा लियोन)
दोपहर 3:30 बजे से - मेंस 66 किलो, राउंड ऑफ 16 - रोहित मजगुल बनाम सैमुअल रिबेरो (मोजाम्बिक)
दोपहर 3:30 बजे से - विमेंस 48 किलो, क्वार्टरफाइनल - अस्मिता डे बनाम ईवा इविंग (स्कॉटलैंड)
दोपहर 3:30 बजे से - विमेंस 57 किलो, क्वार्टरफाइनल - यामिनी मौर्य बनाम TBD (तय होना बाकी)
रात 8:30 बजे से - विमेंस 48 किलो, मेडल राउंड - अस्मिता डे (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)
रात 8:30 बजे से - मेंस 60 किलो, मेडल राउंड - हर्ष सिंह (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)
रात 8:30 बजे से - विमेंस 52 किलो, मेडल राउंड - श्रद्धा चोपड़े (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)
रात 8:30 बजे से - मेंस 66 किलो, मेडल राउंड - रोहित मजगुल (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)
रात 8:30 बजे से - विमेंस 57 किलो, मेडल राउंड - यामिनी मौर्य (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)
बॉल्स
शाम 5:15 बजे से - मेंस पेयर्स सेक्शनल प्ले, सेक्शन B राउंड 4 - भारत (दिनेश कुमार और नवनीत सिंह) बनाम फॉकलैंड आइलैंड्स (इयान बार्न्स और ओलिवर थॉम्पसन)
रात 10:20 बजे - विमेंस सिंगल्स सेक्शनल प्ले, सेक्शन C राउंड 4 - नयनमोनी सैकिया बनाम मिल्ड्रेड म्कांडाविरे (जाम्बिया)
ट्रैक साइक्लिंग
शाम 4:59 बजे - मेंस 4000m इंडिविजुअल परस्यूट, क्वालिफिकेशन - दिनेश कुमार, हर्षवीर सिंह सेखों
रात 8:30 बजे - मेंस कीरिन, पहला राउंड - रोनाल्डो सिंह लैतोंजम (हीट 1), डेविड बेकहम एल्काटोहचूंगो (हीट 3), जेमश केइथेलकप्पम (हीट 4)
रात 9:17 बजे - मेंस कीरिन, पहला राउंड रिपेचेज - रोनाल्डो सिंह लैतोंजम, डेविड बेकहम एल्काटोहचूंगो, जेमश केइथेलकप्पम (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)
रात 10:46 बजे - मेंस 4000m इंडिविजुअल परस्यूट, फाइनल (ब्रॉन्ज) - दिनेश कुमार, हर्षवीर सिंह सेखों (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)
रात 10:53 बजे - मेंस 4000m इंडिविजुअल परस्यूट, फाइनल (गोल्ड) - दिनेश कुमार, हर्षवीर सिंह सेखों (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)
रात 11:01 बजे - मेंस कीरिन, दूसरा राउंड - रोनाल्डो सिंह लैतोंजम, डेविड बेकहम एल्काटोहचूंगो, जेमश केइथेलकप्पम (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)
रात 11:43 बजे - मेंस कीरिन, फाइनल 7-12 - रोनाल्डो सिंह लैतोंजम, डेविड बेकहम एल्काटोहचूंगो, जेमश कीथेलकप्पम (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)
रात 11:48 बजे - मेंस कीरिन, फाइनल 1-6 - रोनाल्डो सिंह लैतोंजम, डेविड बेकहम एल्काटोहचूंगो, जेमश कीथेलकप्पम (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)
रात 11:53 बजे - मेंस एलिमिनेशन रेस फाइनल (मेडल इवेंट) - हर्षवीर सिंह सेखों