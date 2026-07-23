Commonwealth Games: भारत को कॉमनवेल्थ गेम्स से पहले दोहरा झटका, डोपिंग के चलते दो खिलाड़ी बाहर, कोटा भी घटा

Commonwealth Games 2026: ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के लिए भारत का वेटलिफ्टिंग कोटा 16 से घटाकर 11 कर दिया गया है. यह निर्णय क्वालिफिकेशन अवधि के दौरान कई डोपिंग नियमों के उल्लंघन (ADRVs) के कारण लिया गया है. भारतीय भारोत्तोलन महासंघ (IWLF) को इस कटौती की सूचना गेम्स शुरू होने के ठीक पहले मिली, जिसके कारण 12 सदस्यीय टीम में से एक खिलाड़ी को बाहर करना पड़ा.
कोटा कम होने के बाद वेटलिफ्टर दिलबाग सिंह को भारतीय दल से वापस बुला लिया गया है. फेडरेशन के अनुसार, दिलबाग न केवल कोटा कटौती का शिकार हुए, बल्कि वह पीठ की चोट से भी जूझ रहे थे और बर्मिंघम के तैयारी शिविर में ट्रेनिंग नहीं कर पाए थे. उनके अलावा एन. अजीत, साईराज परदेशी, हरचरण सिंह और महिला खिलाड़ी वंशिता वर्मा पर भी डोपिंग के कारण प्रतिबंध लगाए गए हैं.
भारतीय जूडो टीम को भी तब झटका लगा जब 21 वर्षीय जूडो खिलाड़ी अरुण कुमार (-73 किग्रा) एक डोप टेस्ट में फेल हो गए. नाडा (NADA) द्वारा किए गए परीक्षण में उनके नमूने में प्रतिबंधित एनाबॉलिक स्टेरॉयड पाया गया, जिसके बाद उन्हें प्रोविजनल सस्पेंशन दे दिया गया है. अरुण ने पिछले साल ताइपे एशियन ओपन में स्वर्ण पदक जीता था और उनकी अनुपस्थिति भारत के लिए एक बड़ा नुकसान है.
डोपिंग के मामलों और पैरा-स्विमर तेजस नंदकुमार के क्लासिफिकेशन मानदंडों में विफल रहने के कारण, भारत का कुल दल 126 से घटकर अब 124 सदस्यीय रह गया है. हालांकि, टोक्यो ओलंपिक की रजत पदक विजेता मीराबाई चानू और बर्मिंघम की रजत पदक विजेता जूडो खिलाड़ी तूलिका मान (+78 किग्रा) से पदक की उम्मीदें अभी भी बरकरार हैं. भारतीय जूडो टीम 27 जुलाई को ग्लासगो के लिए रवाना होगी.