Add Zee Business As A Preferred Source
App

Commonwealth Games: भारत को कॉमनवेल्थ गेम्स से पहले दोहरा झटका, डोपिंग के चलते दो खिलाड़ी बाहर, कोटा भी घटा

Commonwealth Games 2026: ग्लासगो 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स से पहले भारत को बड़ा झटका लगा है. डोपिंग और क्लासिफिकेशन मुद्दों के कारण वेटलिफ्टर दिलबाग सिंह, जूडो खिलाड़ी अरुण कुमार और पैरा-स्विमर तेजस नंदकुमार सहित कई खिलाड़ियों को दल से बाहर कर दिया गया है.

Written ByRohit Raj
Published: Jul 23, 2026, 04:52 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 04:52 PM IST
Commonwealth Games: भारत को कॉमनवेल्थ गेम्स से पहले दोहरा झटका, डोपिंग के चलते दो खिलाड़ी बाहर, कोटा भी घटा
Image Credit: भारतीय जूडोका अरुण कुमार

About the Author

Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
मुंबई में वायरल वीडियो पर मचा सियासी घमासान; जांच में जुटी पुलिस
Mumbai News59 min ago
2
Ind vs Zim1 hr ago
3
Paper Leak Protest1 hr ago
4
Batwara 19471 hr ago
5
Delhi protest1 hr ago