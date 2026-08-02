/एक ही दिन में जीते 8 गोल्ड मेडल, कॉमनवेल्थ गेम्स में दुनिया ने देखी भारत की ताकत, क्या ओलंपिक में भी बदलेगा देश का भाग्य

कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत ने शनिवार को धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए एक ही दिन में 8 गोल्ड मेडल जीते हैं. पूरी दुनिया ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत की ताकत देखी है. कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत ने शनिवार को 16 मेडल जीते, जिसमें 8 गोल्ड 5 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल शामिल रहे. कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की मेडल टैली में अब भारत 39 मेडल के साथ चौथे नंबर पर आ गया है.
भारत ने कुल मिलाकर अभी तक 13 गोल्ड, 17 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज मेडल अपनी झोली में डाले हैं. इस प्रदर्शन ने एक बार फिर मल्टी-स्पोर्ट इवेंट्स में भारत की बढ़ती ताकत को उजागर किया है. हालांकि, बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत इस सफलता को लगातार ओलंपिक में भी मेडल में बदल पाएगा, जहां मुकाबला कहीं ज्यादा कड़ा होता है.
कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का शानदार प्रदर्शन कुश्ती, वेटलिफ्टिंग, बॉक्सिंग, बैडमिंटन, टेबल टेनिस और शूटिंग जैसे खेलों में किए गए बेहतर इन्वेस्ट को दिखाता है. हालांकि, ओलंपिक में सफलता पाना ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि इन खेलों में दुनिया के सबसे बेहतरीन एथलीट हिस्सा लेते हैं, जिससे मुकाबला बहुत कड़ा हो जाता है. भारत सरकार ने ओलंपिक में बेहतर प्रदर्शन के लिए टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम (TOPS), खेलो इंडिया और स्पोर्ट्स साइंस, कोचिंग व एथलीट फंडिंग को बेहतर बनाकर अपना सपोर्ट बढ़ाया है. अधिकारियों का कहना है कि ये प्रोग्राम ऐसे बेहतरीन एथलीटों की एक लॉन्ग टर्म पाइपलाइन तैयार करने के लिए बनाए गए हैं, जो हाई लेवल पर मुकाबला कर सकें. भारत का लक्ष्य बेहतर तैयारी, इन्फ्रास्ट्रक्चर और इंटरनेशनल एक्सपोजर के जरिए कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स की सफलता को ओलंपिक में बदलना है.
कॉमनवेल्थ गेम्स में सिर्फ 74 कॉमनवेल्थ गेम्स एसोसिएशन के एथलीट ही हिस्सा लेते हैं. इसमें अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी, फ्रांस, इटली, साउथ कोरिया और ज्यादातर यूरोपीय देश जैसे ओलंपिक के बड़े देश हिस्सा नहीं लेते. कॉमनवेल्थ गेम्स में ओलंपिक खेलों की तुलना में कॉम्पिटिशन का लेवल कम हो जाता है. इस वजह से कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और कनाडा जैसे देशों के लिए मेडल जीतने के मौके बढ़ जाते हैं. हालांकि, अधिकारियों का कहना है कि कॉमनवेल्थ मेडल के लिए कॉम्पिटिशन बहुत कड़ा होता है, क्योंकि हिस्सा लेने वाले कई देश एथलेटिक्स, तैराकी, बॉक्सिंग, बैडमिंटन, हॉकी और कुश्ती जैसे खेलों में वर्ल्ड-क्लास हैं. भारत सरकार कॉमनवेल्थ में मिली सफलता को एथलीटों के विकास के लिए एक अहम पैमाना मानती है, जबकि TOPS और खेलो इंडिया जैसे प्रोग्राम का मकसद एथलीटों को ओलंपिक के कहीं ज्यादा बड़े और कड़े कॉम्पिटिशन के लिए तैयार करना है.
भारत को कॉमनवेल्थ गेम्स में सफलता रेसलिंग, वेटलिफ्टिंग, बॉक्सिंग, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, शूटिंग और एथलेटिक्स जैसे खेलों की वजह से मिलती है. हालांकि भारत कॉमनवेल्थ गेम्स की सफलता को ओलंपिक में नहीं दोहरा पाता है. ओलंपिक गेम्स में कॉमनवेल्थ देशों के मुकाबले ज्यादा देशों के बेहतरीन खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं. इसके अलावा कुछ खेल जिनमें भारत को मेडल मिलते रहे हैं, खासकर शूटिंग, वे हर कॉमनवेल्थ गेम्स में शामिल नहीं रहे हैं. अधिकारी इस बात पर जोर देते हैं कि भारत के हाई-परफॉर्मेंस प्रोग्राम का मकसद रीजनल और कॉमनवेल्थ इवेंट्स में मिली सफलता को लगातार ओलंपिक पोडियम फिनिश (मेडल जीतने) में बदलना है.
भारत 'टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम' (TOPS), 'खेलो इंडिया' और 'नेशनल सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस' (NCOEs) जैसे प्रोग्राम के जरिए अपने ओलंपिक इकोसिस्टम को मजबूत कर रहा है. ये पहल वर्ल्ड-क्लास कोचिंग, स्पोर्ट्स साइंस, न्यूट्रिशन, फिजियोथेरेपी, साइकोलॉजिकल सपोर्ट, इंटरनेशनल एक्सपोजर और मॉडर्न ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तक पहुंच पर ध्यान देती हैं. अधिकारियों ने कम उम्र में टैलेंट की पहचान करने, एथलीट के लगातार डेवलपमेंट को सुनिश्चित करने, इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन में भागीदारी बढ़ाने और दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों से मुकाबला करने के लिए डेटा-आधारित परफॉर्मेंस एनालिसिस को अपनाने की जरूरत पर जोर दिया है. सरकार प्राथमिकता वाले खेलों में विदेशी कोच और हाई-परफॉर्मेंस डायरेक्टर को भी सपोर्ट करती है. मंत्रालय के अनुसार, कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत की सफलता को लगातार ओलंपिक मेडल जीतने वाले प्रदर्शन में बदलने के लिए ग्रासरूट डेवलपमेंट, एलीट कोचिंग, स्पोर्ट्स मेडिसिन और एथलीट वेलफेयर में लगातार निवेश जरूरी है.
कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत का शानदार प्रदर्शन एथलीट्स के विकास और TOPS व खेलो इंडिया जैसे हाई-परफॉर्मेंस प्रोग्राम की कामयाबी को दिखाता है. हालांकि, अधिकारी चेतावनी देते हैं कि कॉमनवेल्थ गेम्स और ओलंपिक गेम्स से अलग-अलग कॉम्पिटीशन हैं. ओलंपिक में 200 से ज्यादा ओलंपिक नेशनल कमेटियों के एथलीट हिस्सा लेते हैं, जबकि कॉमनवेल्थ गेम्स 74 कॉमनवेल्थ गेम्स एसोसिएशन तक ही सीमित होते हैं, जिससे ओलंपिक में कॉम्पिटीशन का दायरा कहीं ज्यादा बड़ा और गहरा होता है. हालांकि कॉमनवेल्थ गेम्स में मिली सफलता से तैयारी का पता चलता है और कीमती अनुभव मिलता है, लेकिन इसे ओलंपिक मेडल जीतने का संकेत नहीं माना जाता है. इसलिए सरकार का फोकस एथलीट्स को खास तौर पर ओलंपिक-लेवल के कॉम्पिटीशन के लिए तैयार करने के मकसद से उनके लगातार विकास, स्पोर्ट्स साइंस, अनुभव और बेहतरीन कोचिंग पर होता है.