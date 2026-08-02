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एक ही दिन में जीते 8 गोल्ड मेडल, कॉमनवेल्थ गेम्स में दुनिया ने देखी भारत की ताकत, क्या ओलंपिक में भी बदलेगा देश का भाग्य

ग्लासगो में रविवार को कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के आखिरी दिन भारत जूडो और ट्रैक साइक्लिंग में हिस्सा लेगा. कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के कार्यक्रम में कटौती के बावजूद, भारत खेलों के आखिरी दिन 39 पदकों (13 गोल्ड, 17 ​​सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज) की शानदार उपलब्धि के साथ उतरेगा.

Written ByTarun Verma
Published: Aug 02, 2026, 01:02 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 01:02 PM IST
एक ही दिन में जीते 8 गोल्ड मेडल, कॉमनवेल्थ गेम्स में दुनिया ने देखी भारत की ताकत, क्या ओलंपिक में भी बदलेगा देश का भाग्य

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Tarun Verma

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तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट व अन्य खेलों से जुड़ी ख़बरों के विभिन्न एंगल्स पर साइड स्टोरीज़ करने के अलावा खिलाड़ियों पर स्‍पेशल पैकेजेस बनाने में बहुत रुचि है. क्रिकेट व अन्य खेलों से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी ज़ी न्यूज़ के पाठकों तक पहुंचाने की ज़िम्मेदारी तरुण वर्मा बख़ूबी निभाते हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट खेलने, किताबें पढ़ने और घूमने का बहुत शौक है. तरुण वर्मा साल 2016 में गौतम गंभीर के कोच संजय भारद्वाज का इंटरव्यू कर चुके हैं. तरुण वर्मा खेलों के कई बड़े-बड़े इवेंट्स को कवर करने का अनुभव रखते हैं. ज़ी न्यूज़ से जुड़ने से पहले तरुण वर्मा इंडिया टुडे ग्रुप मीडिया (Aajtak.in) संस्थान का भी हिस्सा रह चुके हैं. आप Tarun.Verma@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं. तरुण वर्मा एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं.

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