/भारत की नारी शक्ति का कोई जवाब नहीं, सोना जीतने में लड़कों से भी निकली आगे, 13 में से 8 गोल्ड बेटियों के नाम

कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत की नारी शक्ति ने मिलकर इतिहास रच दिया है. कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में 'नारी शक्ति' ने न सिर्फ टीम इंडिया के अभियान को आगे बढ़ाया, बल्कि उसे एक नई पहचान भी दी. कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत के 13 गोल्ड मेडल में से 8 मेडल भारतीय खेलों में महिलाओं की बढ़ती ताकत को दिखाते हैं. ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान जब भी पोडियम पर भारत का झंडा सबसे ऊपर लहराया, तो ज्यादातर मौकों पर भारतीय महिलाएं ही सबसे ऊंचे पायदान पर खड़ी थीं. भारत के 13 गोल्ड मेडल में से 8 महिलाओं ने जीते हैं, जो देश में महिला खेलों की मजबूती, हिम्मत और बढ़ती गहराई का एक शानदार सबूत है.
वेटलिफ्टिंग प्लैटफॉर्म और बॉक्सिंग रिंग से लेकर जूडो मैट और पैरा-एथलेटिक्स एरिना तक, भारत की महिलाओं ने न सिर्फ इस कैंपेन में योगदान दिया है, बल्कि इसकी अगुवाई भी की है. यह भारतीय खेलों में हो रहे बदलाव की एक जबरदस्त मिसाल है. ओलंपिक चैंपियन मीराबाई चानू ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में एक गोल्ड मेडल जीतकर भारत के सबसे बड़े स्पोर्ट्स आइकॉन में से एक के तौर पर अपनी जगह फिर से मजबूत कर ली. पैरा-एथलेटिक्स में, शर्मिला धनखड़ ने यादगार प्रदर्शन करते हुए महिलाओं के शॉट पुट में गोल्ड मेडल जीता, जबकि अस्मिता डे ने कॉमनवेल्थ गेम्स में जूड़ो में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय बनकर इतिहास रच दिया. इसके बाद बॉक्सिंग रिंग में भारतीय महिलाओं ने किसी इंटरनेशनल मल्टी-स्पोर्ट इवेंट में अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया.
साक्षी चौधरी, प्रीति पंवार, जैस्मिन लंबोरिया, प्रिया घांघस और अरुंधति चौधरी इन सभी ने गोल्ड मेडल जीता, जो पिछले दशक में भारतीय महिला बॉक्सिंग में आई जबरदस्त तरक्की को दिखाता है. इन आठ चैंपियनों ने मिलकर ग्लासगो में भारत के अभियान को मजबूती दी और यह साबित कर दिया कि भारतीय महिलाएं अब सिर्फ उभरती हुई दावेदार नहीं हैं, वे ऐसी चैंपियन हैं जो लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं और इंटरनेशनल स्टेज पर दबदबा बनाने की काबिलियत रखती हैं.
IOA की प्रेसिडेंट पीटी उषा, जो खुद एक ऐसी अगुआ रही हैं, जिन्होंने भारतीय महिलाओं की कई पीढ़ियों को सीमाओं से परे सपने देखने के लिए प्रेरित किया है. पीटी उषा ने कहा कि ग्लासगो में किया गया प्रदर्शन देशभर की महिला एथलीटों की सालों की कड़ी मेहनत, विश्वास और बढ़ते आत्मविश्वास को दिखाता है. उन्होंने कहा, 'भारत की महिलाओं को हमारे 13 गोल्ड मेडल में से 8 जीतते हुए देखना मुझे बहुत गर्व से भर देता है. ये उपलब्धियां एथलीटों, उनके परिवारों, कोचों और सपोर्ट टीमों की सालों की मेहनत का नतीजा हैं. हर मेडल हिम्मत और त्याग की कहानी कहता है. इससे भी जरूरी बात यह है कि ये चैंपियन पूरे भारत में अनगिनत युवा लड़कियों को यह विश्वास करने के लिए प्रेरित कर रही हैं कि वे भी भारत की जर्सी पहन सकती हैं और दुनिया के मंच पर सफल हो सकती हैं. यही 'नारी शक्ति' की असली भावना है.'
ग्लासगो में मिली ये उपलब्धियां भारत में हो रहे बड़े बदलावों को भी दिखाती हैं. हाल के वर्षों में, समाज के हर क्षेत्र (शिक्षा और नौकरी से लेकर शासन और खेल तक) में महिलाओं को सशक्त बनाने पर नेशनल लेवल पर जोर दिया गया है. खेलों में लड़कियों की ज्यादा भागीदारी को बढ़ावा देने, ट्रेनिंग सुविधाओं तक बेहतर पहुंच, एथलीट सपोर्ट सिस्टम को बेहतर बनाने और महिला अचीवर्स को ज्यादा पहचान दिलाने वाली पहलों ने ऐसा माहौल बनाया है, जिसमें टैलेंट फल-फूल सके. खेलों में भी यह भावना तेजी से दिख रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार महिला एथलीटों का हौसला बढ़ाया है, उनकी उपलब्धियों का जश्न मनाया है और युवा लड़कियों से खेलों में बेहतरीन प्रदर्शन करने का आग्रह किया है.
ग्लासगो में हुआ प्रदर्शन उस बड़े विजन को दिखाता है, जिसका मकसद मौके पैदा करना, आत्मविश्वास बढ़ाना और महिलाओं को सबसे हाई लेवल पर बेहतरीन प्रदर्शन करने के काबिल बनाना है. भारत की महिलाओं की सफलता सिर्फ मेडल तक ही सीमित नहीं है. पूरे गेम्स के दौरान, अनुभवी चैंपियनों ने युवा टीम के साथियों को गाइड किया, एक-दूसरे की उपलब्धियों का जश्न मनाया और उस एकता को दिखाया जो 'टीम इंडिया' की पहचान बन गई है. चाहे ट्रेनिंग हो, रिकवरी हो या कॉम्पिटीशन, उन्होंने मिसाल पेश की है और न सिर्फ ग्लासगो में मौजूद दल को, बल्कि घर पर देख रहे लाखों लोगों को भी प्रेरित किया है. एक समय था, जब बड़े इंटरनेशनल कॉम्पिटीशन में भारतीय महिलाओं की सफलता को असाधारण माना जाता था.
आज, बेहतरीन प्रदर्शन की उम्मीद की जाती है. अलग-अलग खेलों में, भारत के पास अब महिला एथलीटों की एक ऐसी पीढ़ी है, जो दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों का मुकाबला करने और लगातार पोडियम पर जगह बनाने में सक्षम है. पूरे भारत में, लाखों युवा लड़कियों ने घरों, स्कूलों और स्पोर्ट्स अकादमियों से इन कॉमनवेल्थ गेम्स को देखा है. उन्होंने देश भर के गांवों, कस्बों और शहरों से आए एथलीटों को गर्व के साथ अपने कंधों पर तिरंगा लपेटे हुए देखा है. उन्होंने देखा है कि सपनों की कोई सीमा नहीं होती और बेहतरीन प्रदर्शन का कोई जेंडर नहीं होता. मेडल तो आखिरकार ट्रॉफी कैबिनेट में ही रखे जाएंगे. हो सकता है कि ये रिकॉर्ड कभी टूट जाएं.