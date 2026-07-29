गुलवीर सिंह की करिश्माई दौड़, 10000 मीटर दौड़ में भारत को दिलाया सिल्वर मेडल, किसान परिवार में हुआ जन्म

Commonwealth Games 2026: भारत के लॉन्ग-डिस्टेंस रनर गुलवीर सिंह ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में मेंस 10,000 मीटर रेस में सिल्वर मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है. गुलवीर सिंह इस इवेंट में मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं. 27:49.78 का टाइम लेते हुए गुलवीर सिंह ने बहुत समझदारी से दौड़ लगाई और आखिर में जबरदस्त तेजी दिखाते हुए ऑस्ट्रेलिया के काई रॉबिन्सन के बाद दूसरा स्थान हासिल किया है.
आइल ऑफ मैन के डेविड मुल्लार्की ने ब्रॉन्ज मेडल जीता, जबकि लंबी दूरी की दौड़ में दबदबा रखने वाले केन्या और युगांडा जैसे देश चौंकाने वाले ढंग से पोडियम तक नहीं पहुंच पाए. इस सिल्वर मेडल के साथ ही कॉमनवेल्थ गेम्स के सबसे मुश्किल ट्रैक इवेंट्स में से एक में भारत का सफलता का लंबा इंतजार खत्म हुआ. गुलवीर सिंह की इस बड़ी कामयाबी से पहले, कॉमनवेल्थ गेम्स के इतिहास में मेंस 10,000 मीटर दौड़ में कोई भी भारतीय पोडियम तक नहीं पहुंच पाया था.
ग्लासगो में बारिश के बीच दौड़ते हुए, गुलवीर सिंह ने ज्यादातर समय संयम बनाए रखा और बिना फालतू ऊर्जा खर्च किए आगे चल रहे धावकों के समूह के साथ बने रहे. जब आखिरी लैप के लिए घंटी बजी, तो यह भारतीय धावक तीसरे स्थान पर था, लेकिन फिर उसने जबरदस्त तेजी दिखाते हुए एक प्रतिद्वंद्वी को पीछे छोड़ा और ऐतिहासिक सिल्वर मेडल पक्का किया. यह नतीजा नेशनल रिकॉर्ड होल्डर के लिए एक और बड़ी उपलब्धि थी, जो हाल के वर्षों में भारत के प्रमुख लॉन्ग-डिस्टेंस रनर के तौर पर उभरे हैं.
गुलवीर सिंह का मेडल उस दिन भारत का दूसरा सिल्वर मेडल था, इससे पहले वेटलिफ्टर हरजिंदर कौर ने महिलाओं की 69 किग्रा कैटेगरी में अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था. हरजिंदर कौर ने कुल 227 किलो (स्नैच में 101 किलो और क्लीन एंड जर्क में 126 किलो) का अपना सर्वश्रेष्ठ भार उठाया और कनाडा की शार्लेट सिमोन्यू के बाद दूसरे स्थान पर रहीं, जिन्होंने कुल 235 किलो भार उठाकर गोल्ड मेडल जीता.
इस भारतीय खिलाड़ी ने प्रतियोगिता के दौरान दो बार कॉमनवेल्थ गेम्स का स्नैच रिकॉर्ड भी तोड़ा और अपना लगातार दूसरा कॉमनवेल्थ गेम्स मेडल हासिल किया; इससे पहले उन्होंने बर्मिंघम 2022 में ब्रॉन्ज मेडल जीता था. गुलवीर सिंह के ऐतिहासिक पोडियम फिनिश के साथ, ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के पदकों की संख्या 12 हो गई. दो गोल्ड, सात सिल्वर और तीन ब्रॉन्ज.
गुलवीर सिंह का जन्म 1 जून 1998 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के सिरसा गांव में एक किसान परिवार में हुआ था. सैन्य सेवा की मजबूत परंपरा वाले गांव में पले-बढ़े गुलवीर सिंह ने कभी एथलेटिक्स में करियर बनाने की कल्पना भी नहीं की थी. गुलवीर सिंह ने 2018 में अपने बचपन के सपने को साकार किया, जब उन्होंने खेल कोटा के माध्यम से भारतीय सेना में प्रवेश लिया. भारतीय सेना के ग्रेनेडियर्स में तैनात होकर, वे अंततः जूनियर कमीशंड ऑफिसर के पद तक पहुंचे. गुलवीर सिंह ने सेना में भर्ती होने के बाद ही प्रतिस्पर्धी दौड़ में भाग लेना शुरू किया.
1. मीराबाई चानू (गोल्ड, वेटलिफ्टिंग)
2. शर्मिला धनखड़ (गोल्ड, महिलाओं का शॉट पुट F57)
3. ऋषिकंत सिंह (सिल्वर, वेटलिफ्टिंग)
4. मुथुपांडी राजा (सिल्वर, वेटलिफ्टिंग)
5. ज्ञानेश्वरी यादव (सिल्वर, वेटलिफ्टिंग)
6. सर्वेश कुशारे (सिल्वर, पुरुषों की हाई जंप)
7. गुलवीर सिंह (सिल्वर, मेंस 10,000 मीटर दौड़)
8. हरजिंदर कौर (सिल्वर, वेटलिफ्टिंग)
9. वल्लुरी अजय बाबू (सिल्वर, वेटलिफ्टिंग)
10. बिंद्यारानी देवी (ब्रॉन्ज, वेटलिफ्टिंग)
11. शिल्पा के. शायला (ब्रॉन्ज, महिलाओं का शॉट पुट F57)
12. झंडू कुमार (ब्रॉन्ज, पैरा पावरलिफ्टिंग)