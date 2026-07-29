Commonwealth Games 2026: 227 किलो वजन उठाकर हरजिंदर कौर ने रचा इतिहास, कॉमनवेल्थ गेम्स में जीता सिल्वर मेडल

भारत की वेटलिफ्टर हरजिंदर कौर ने मंगलवार रात को ग्लासगो में विमेंस 69 किलो कैटेगरी में अपने करियर का ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए सिल्वर मेडल जीता है. हरजिंदर कौर ने कुल 227 किलो वजन उठाकर सिल्वर मेडल जीता और कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी रखा. पंजाब की इस वेटलिफ्टर ने लगातार अच्छा प्रदर्शन करते हुए स्नैच में 101 किलो और क्लीन एंड जर्क में 126 किलो वजन उठाया. वह कनाडा की शार्लेट सिमोन्यू से पीछे रहीं, जिन्होंने कुल 235 किलो (स्नैच में 108 किलो और क्लीन एंड जर्क में 127 किलो) वजन उठाकर गोल्ड मेडल जीता है.
हरजिंदर कौर इस प्रतियोगिता में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करने वालों में से एक थीं, उन्होंने स्नैच प्रतियोगिता के दौरान दो बार कॉमनवेल्थ गेम्स का रिकॉर्ड तोड़ा. 96 किलो के सफल शुरुआती प्रयास के बाद, उन्होंने 99 किलो उठाकर कॉमनवेल्थ गेम्स का नया रिकॉर्ड बनाया और फिर अपने आखिरी प्रयास में 101 किलो का शानदार लिफ्ट करके इसे और बेहतर किया. उनके रिकॉर्ड-तोड़ने वाले प्रदर्शन ने उन्हें क्लीन एंड जर्क राउंड से पहले गोल्ड मेडल की दौड़ में मजबूती से बनाए रखा. हरजिंदर कौर ने दूसरे राउंड की शुरुआत आत्मविश्वास के साथ 120 किलो के सफल लिफ्ट से की, जिससे वह कुछ समय के लिए टॉप पर पहुंच गईं और अपनी कनाडाई प्रतिद्वंद्वी पर दबाव बनाया.
हरजिंदर कौर ने बाद में 126 किलो का लिफ्ट पूरा किया और कुल 227 किलो के अपने करियर-बेस्ट स्कोर के साथ सिल्वर मेडल पक्का किया. हालांकि सिमोन्यू ने आखिरकार अपने निर्णायक आखिरी लिफ्ट से बढ़त हासिल कर गोल्ड मेडल जीत लिया, लेकिन हरजिंदर कौर का प्रदर्शन उनके करियर के सबसे बेहतरीन प्रदर्शनों में से एक था और इसने ग्लासगो गेम्स में वेटलिफ्टिंग में भारत की बढ़ती ताकत को दिखाया. यह सिल्वर मेडल बर्मिंघम में 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स में जीते गए ब्रॉन्ज मेडल से एक कदम आगे था, जिससे ग्लासगो उनके लिए लगातार दूसरा कॉमनवेल्थ गेम्स पोडियम फिनिश बन गया.
14 अक्टूबर 1996 को पंजाब के नाभा में जन्मी हरजिंदर कौर ने धीरे-धीरे भारत की प्रमुख वेटलिफ्टर्स में अपनी जगह बना ली है. उनकी इस नई उपलब्धि ने वेटलिफ्टिंग में भारत की मेडल संख्या को और बढ़ाया है. वेटलिफ्टिंग मौजूदा कॉमनवेल्थ गेम्स में देश के सबसे सफल खेलों में से एक बनकर उभरा है. ग्लासगो में भारत का प्रदर्शन शानदार रहा है और उसने अब तक 11 मेडल जीते हैं, दो गोल्ड, छह सिल्वर और तीन ब्रॉन्ज.
1. मीराबाई चानू (गोल्ड, वेटलिफ्टिंग)
2. शर्मिला धनखड़ (गोल्ड, महिलाओं का शॉट पुट F57)
3. ऋषिकंत सिंह (सिल्वर, वेटलिफ्टिंग)
4. मुथुपांडी राजा (सिल्वर, वेटलिफ्टिंग)
5. ज्ञानेश्वरी यादव (सिल्वर, वेटलिफ्टिंग)
6. सर्वेश कुशारे (सिल्वर, पुरुषों की हाई जंप)
7. हरजिंदर कौर (सिल्वर, वेटलिफ्टिंग)
8. वल्लुरी अजय बाबू (सिल्वर, वेटलिफ्टिंग)
9. बिंद्यारानी देवी (ब्रॉन्ज, वेटलिफ्टिंग)
10. शिल्पा के. शायला (ब्रॉन्ज, महिलाओं का शॉट पुट F57)
11. झंडू कुमार (ब्रॉन्ज, पैरा पावरलिफ्टिंग)