10 का दम... कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का जलवा, सभी 10 के 10 बॉक्सर फाइनल में, अब गोल्ड के लिए लड़ाई

कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में बॉक्सिंग में भारत का दबदबा देखने को मिला है. कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारतीय मुक्केबाजों ने अब तक का अपना सबसे शानदार प्रदर्शन किया और सभी 10 सेमीफाइनलिस्ट ने फाइनल में जगह पक्की कर ली. इस शानदार प्रदर्शन से भारत के लिए कई गोल्ड मेडल जीतने का मौका बन गया है. अब मुक्केबाजों को पोडियम पर सबसे ऊपर पहुंचने के लिए बस एक और जीत की जरूरत है.
अरुंधति चौधरी ने दिन का सबसे बड़ा उलटफेर करते हुए महिलाओं के 70 किग्रा सेमीफाइनल में वेल्स की मौजूदा चैंपियन रोजी एक्लेस को 4-0 से हराया. वर्ल्ड चैंपियन जैस्मीन लैंबोरिया ने महिलाओं के 57 किग्रा कैटेगरी में लेसोथो की अपनी प्रतिद्वंद्वी को 'रेफरी स्टॉप्स कॉन्टेस्ट' (RSC) के जरिए हराया. ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट लवलीना बोरगोहेन ने भी महिलाओं के 75 किग्रा सेमीफाइनल में 5-0 की शानदार जीत के साथ आगे का सफर तय किया.
प्रीति पवार (54 किग्रा), साक्षी चौधरी (51 किग्रा) और प्रिया घांघस (60 किग्रा) ने भी शानदार जीत दर्ज करते हुए फाइनल में प्रवेश किया. पुरुषों के मुकाबले में, अंकुश पांघल (80 किग्रा), जादुमनी सिंह (55 किग्रा) और हैवीवेट नरेंद्र (90+ किग्रा) ने आसानी से सेमीफाइनल की बाधा पार कर ली. भारत के इस बेहतरीन प्रदर्शन ने गेम्स में बॉक्सिंग में उसके बढ़ते दबदबे को साबित कर दिया.
कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय बॉक्सिंग टीम ने शानदार प्रदर्शन किया. सभी 10 सेमीफाइनलिस्ट ने अपने-अपने मुकाबले जीते और गोल्ड मेडल के लिए होने वाले फाइनल में जगह बनाई, जिससे ग्लासगो में एक यादगार दिन बन गया. वर्ल्ड चैंपियन जैस्मिन लैंबोरिया, ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट लवलीना बोरगोहेन, एशियन गेम्स मेडलिस्ट प्रीति पवार, अरुंधति चौधरी, साक्षी चौधरी, प्रिया घांघस, अंकुश पांघल, जादुमानी सिंह, नरेंद्र और बाकी भारतीय टीम ने 10 में से 10 मुकाबले जीतकर परफेक्ट रिकॉर्ड बनाया. इससे भारत के लिए कम से कम 10 सिल्वर मेडल पक्के हो गए और अब गोल्ड मेडल भी साफ तौर पर नजर आ रहा है.
दिन की सबसे बड़ी चर्चा महिलाओं के 70 किलो कैटेगरी में हुई, जहां अरुंधति चौधरी ने वेल्स की मौजूदा कॉमनवेल्थ गेम्स चैंपियन रोजी एक्लेस को एक जबरदस्त और तनावपूर्ण मुकाबले में चौंका दिया. चौधरी ने शुरुआती दो राउंड में दबदबा बनाए रखा और एक्लेस को 'स्टैंडिंग काउंट' लेने पर मजबूर कर दिया. इसके बाद, आखिरी राउंड में भी उन्होंने अपना संयम बनाए रखा और 4-0 से शानदार जीत हासिल की.