/ग्लासगो में भारतीय महिलाओं का जलवा: दक्षिण अफ्रीका को चटाई धूल, लॉन बॉल्स में भारत की लगातार दूसरी जीत

Commonwealth Games India vs South Africa: भारत ने शुक्रवार को राष्ट्रमंडल खेलों (CWG 2026) के लॉन बॉल्स महिला पेयर्स इवेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए दक्षिण अफ्रीका को हराकर अपनी लगातार दूसरी जीत दर्ज की. रूपा रानी तिर्की (लीड) और पिंकी सिंह (स्किप) की अनुभवी भारतीय जोड़ी ने स्कॉटिश इवेंट कैंपस (SEC) हॉल 3 में सेक्शन बी के अपने दूसरे मैच में दक्षिण अफ्रीकी जोड़ी को 2-0 (6-4, 7-5) से पराजित किया. दक्षिण अफ्रीका की थाबेलो मुवहांगो (लीड) और जैकी जानसे वैन रेंसबर्ग (स्किप) ने कड़ी टक्कर दी, लेकिन भारतीय टीम उन पर भारी पड़ी. इस जीत के साथ भारतीय जोड़ी वर्तमान में सेक्शन बी की अंक तालिका में शीर्ष पर बनी हुई है.
इससे पहले गुरुवार को भारतीयों ने अपने शुरुआती मैच में माल्टा को एक रोमांचक टाई-ब्रेक में हराकर अपने अभियान की शुरुआत जीत के साथ की थी. भारतीय जोड़ी ने पहला सेट 7-1 के बड़े अंतर से जीता था, लेकिन रेबेका लुईस रिक्सन (लीड) और कोनी-लेघ रिक्सन (स्किप) की माल्टीज जोड़ी ने दूसरे सेट में जोरदार वापसी की और इसे 3-4 से अपने नाम कर लिया.
बेहद दबाव वाले इस टाई-ब्रेक में एक समय भारतीय टीम अपने प्रतिद्वंद्वियों से पिछड़ रही थी. हालांकि, अंतिम क्षणों में पिंकी सिंह ने अपनी आखिरी गेंद (Bowl) के साथ एक बेहतरीन प्रयास किया और मैच भारत की झोली में डाल दिया.
लॉन बॉल्स के खेल में 'स्किप' (Skip) टीम का कप्तान होता है और आमतौर पर सबसे अनुभवी खिलाड़ी होता है. स्किप ही खेल की पूरी रणनीति तय करता है और एक 'एंड' (End) की आखिरी दो गेंदें खेलता है. खेल के नियमों के अनुसार, एक सेट में कुल पांच 'एंड' होते हैं.
'लीड' (Lead) वह खिलाड़ी होता है जो गेंदबाजी की शुरुआत करता है और खेल की शुरुआत में 'मैट' (Mat) रखने के लिए जिम्मेदार होता है. उसका मुख्य काम 'स्किप' के आने से पहले अपनी गेंदों को लक्ष्य (जिसे जैक या किटी कहा जाता है) के जितना संभव हो सके करीब पहुंचाना होता है.
रूपा रानी तिर्की और पिंकी सिंह दोनों उस ऐतिहासिक 'महिला फोर्स' (Women's Fours) टीम का हिस्सा थीं, जिसने 2022 बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा था. हालांकि, इस बार ग्लासगो 2026 खेलों में पुरुषों और महिलाओं के 'फोर्स' और 'ट्रिपल्स' इवेंट्स को प्रतियोगिता से बाहर कर दिया गया है. ग्लासगो में आयोजित हो रहे इन खेलों में केवल पुरुषों और महिलाओं के सिंगल्स और पेयर्स इवेंट्स को ही जगह दी गई है. बता दें कि भारत ने 2022 के बर्मिंघम खेलों में पुरुषों के फोर इवेंट में भी रजत पदक हासिल किया था.