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ग्लासगो में भारतीय महिलाओं का जलवा: दक्षिण अफ्रीका को चटाई धूल, लॉन बॉल्स में भारत की लगातार दूसरी जीत

Commonwealth Games India vs South Africa: कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारतीय महिला लॉन बॉल्स जोड़ी रूपा रानी तिर्की और पिंकी सिंह ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर लगातार दूसरी जीत दर्ज की. जानिए मैच के रोमांचक पल, खेल के नियम और ग्रुप बी की ताजा स्थिति.

Written ByRohit Raj
Published: Jul 24, 2026, 10:49 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 10:49 PM IST
ग्लासगो में भारतीय महिलाओं का जलवा: दक्षिण अफ्रीका को चटाई धूल, लॉन बॉल्स में भारत की लगातार दूसरी जीत
Image Credit: भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका लॉन बॉल्स. Picture Credit: SAI

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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