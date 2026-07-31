/कॉमनवेल्थ गेम्स 2026: 3 गोल्ड, 10 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज... 17 मेडल जीतकर भी 10वें नंबर पर खिसका भारत, जमैका-न्यूजीलैंड भी निकले आगे

Commonwealth Games 2026: ग्लासगो में चल रहे कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के नौवें दिन की शुरुआत भारत मेडल टैली में 10वें स्थान पर रहकर करेगा, क्योंकि गुरुवार 30 जुलाई को उसने एक सिल्वर और एक ब्रॉन्ज मेडल जीता. कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत के कुल मेडल की संख्या 17 है, लेकिन मेडल टैली में भारत को नुकसान हुआ है. भारत इस समय मेडल टैली में 3 गोल्ड, 10 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल के साथ 10वें स्थान पर है.
कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के आठवें दिन भारत के लिए लवप्रीत सिंह ने मेंस 110 किलो कैटेगरी वाले वेटलिफ्टिंग इवेंट में सिल्वर मेडल जीता है. वहीं, सीमा कालीरामना ने विमेंस डिस्कस थ्रो में ब्रॉन्ज मेडल जीता था. भारत के पास अब कुल 17 मेडल हैं, जिसमें 3 गोल्ड, 10 सिल्वर और चार ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं. मेडल टैली में ऑस्ट्रेलिया 110 मेडल (51 गोल्ड, 24 सिल्वर और 35 ब्रॉन्ज) के साथ सबसे ऊपर बना हुआ है, उसके बाद इंग्लैंड (65 मेडल) और कनाडा (45 मेडल) के साथ दूसरे और तीसरे पर हैं.
भारत इस समय मेडल टैली में 10वें स्थान पर है. ऐसे में उसके पास शुक्रवार को अपनी स्थिति सुधारने के कई मौके होंगे. नीरज चोपड़ा, रोहित यादव और यश वीर सिंह मेंस के जैवलिन थ्रो फाइनल में हिस्सा लेंगे, जबकि तेजस्विन शंकर दूसरे स्थान से डेकाथलॉन जारी रखेंगे. प्रवीण चित्रवेल और सेल्वा प्रभु भी मेंस ट्रिपल जंप फाइनल मुकाबले में होंगे.
इससे पहले लवप्रीत ने मेंस 110 किलो वेट कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीतने के लिए अपने करियर का सबसे अच्छा प्रदर्शन किया. उन्होंने स्नैच में 176 किलो का कॉमनवेल्थ गेम्स रिकॉर्ड बनाया और क्लीन एंड जर्क में 212 किलो वजन उठाकर कुल 388 किलो के साथ अपना इवेंट पूरा किया. पंजाब के वेटलिफ्टर ने क्लीन एंड जर्क राउंड में 10 किलो की मजबूत बढ़त के साथ प्रवेश किया था. हालांकि, न्यूजीलैंड के डेविड एंड्रयू लिटी ने अपने आखिरी प्रयास में गेम्स-रिकॉर्ड 223 किलो वजन उठाकर इस अंतर को कम कर दिया और कुल 389 किलो के साथ इवेंट पूरा किया.
लवप्रीत ने अपने आखिरी प्रयास में 217 किलो वजन उठाने की कोशिश की, जिससे उन्हें गोल्ड मेडल मिल सकता था, लेकिन वह इसे पूरा नहीं कर पाए. इस सिल्वर मेडल के साथ उन्होंने बर्मिंघम में हुए 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स में जीते अपने ब्रॉन्ज मेडल से बेहतर प्रदर्शन किया. भारत ने आठ मेडल (एक गोल्ड, छह सिल्वर और एक ब्रॉन्ज) के साथ अपना वेटलिफ्टिंग अभियान खत्म किया.
महिलाओं के 86 किलो से ज्यादा वजन वाले इवेंट में, 18 साल की मार्टिना देवी मैबम ने अपने पहले कॉमनवेल्थ गेम्स में पांचवां स्थान हासिल किया. स्नैच के दो असफल प्रयासों के बाद वापसी करते हुए, उन्होंने अपने आखिरी मौके पर 105 किलो वजन उठाया और मेडल की दौड़ में बनी रहीं. क्लीन एंड जर्क में 140 किलो वजन उठाने के बाद मार्टिना का कुल स्कोर 245 किलो रहा. 144 किलो और 146 किलो के असफल प्रयासों के कारण काउंटबैक में वह चौथे स्थान से चूक गईं.