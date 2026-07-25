/CWG 2026: ग्लासगो में भारत के लिए मेडल का खाता खुला, झंडू कुमार ने पैरा पावरलिफ्टिंग में जीता ब्रॉन्ज मेडल

ग्लासगो में मेंस हैवीवेट पैरा पावरलिफ्टिंग फाइनल में झंडू कुमार के ब्रॉन्ज मेडल जीतने के साथ ही भारत ने 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स में अपना मेडल खाता खोला है. झंडू कुमार ने 190 किलो की अपनी सबसे अच्छी सफल लिफ्ट के साथ पोडियम पर जगह बनाई और 130.9 प्वाइंट हासिल किए. उन्होंने अपने पहले प्रयास में 181 किलो वजन उठाकर 124.7 प्वाइंट के साथ मजबूत शुरुआत की और फिर दूसरे प्रयास में 190 किलो वजन उठाकर अपना स्कोर बेहतर किया.
झंडू कुमार कुछ समय के लिए स्टैंडिंग में सबसे ऊपर पहुंच गए. अपने आखिरी प्रयास में, झंडू कुमार ने 196 किलो वजन उठाने की कोशिश की, जिससे बर्मिंघम 2022 में बना कॉमनवेल्थ गेम्स का रिकॉर्ड टूट सकता था. हालांकि, वे लिफ्ट पूरी नहीं कर पाए और अंत में ब्रॉन्ज मेडल जीता. इससे पहले, भारत के लाइटवेट पैरा पावरलिफ्टर्स मेडल जीतने से चूक गए थे. मेंस फाइनल में अशोक ने अपने पर्सनल-बेस्ट 200 किलो वजन के साथ चौथा स्थान हासिल किया और 143.8 प्वाइंट बनाए, जबकि परमजीत कुमार 176 किलो वजन और 135.6 प्वाइंट के साथ सातवें स्थान पर रहे.
महिलाओं की लाइटवेट कैटेगरी में, जसप्रीत कौर ने 100 किलो वजन उठाकर 96.4 प्वाइंट के साथ छठा स्थान हासिल किया, जबकि सुमन देवी 100 किलो की अपनी सबसे अच्छी लिफ्ट और 88.4 प्वाइंट के साथ सातवें स्थान पर रहीं. वहीं, कस्तूरी राजामणि महिलाओं के हैवीवेट फाइनल में कोई भी वैलिड लिफ्ट नहीं कर पाईं, क्योंकि उनके तीनों प्रयास असफल रहे. झंडू कुमार का ब्रॉन्ज मेडल ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में पैरा पावरलिफ्टिंग में भारत का पहला मेडल था.
ग्लासगो में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में ब्रॉन्ज मेडल जीतने के बाद पैरा पावरलिफ्टर झंडू कुमार ने बहुत खुशी जाहिर की. झंडू कुमार ने कहा कि उनका एकमात्र मकसद भारत के लिए मेडल जीतना था. मेडल जीतने के बाद ANI से बात करते हुए झंडू कुमार ने कहा कि ब्रॉन्ज मेडल जीतने के बाद उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वह 'हवा में उड़ रहे हों. यह उनका पहला बड़ा मेडल था.
झंडू कुमार ने ANI से कहा, 'मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं हवा में उड़ रहा हूं. यह मेरा पहला मेडल है. मेरे दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, मुझे मेडल जीतना है. बस जीतना है.' पैरा पावरलिफ्टर ने अपने परिवार, कोच और उन सभी लोगों का भी शुक्रिया अदा किया जिन्होंने इस सफर में उनका साथ दिया. झंडू कुमार ने कहा, 'मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे इतनी प्रैक्टिस करने दी और इतना प्यार दिया. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. मैं भविष्य में और भी बेहतर करने की कोशिश करूंगा.'