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Commonwealth Games 2026: भारत को एक और बड़ा झटका, बर्मिंघम की रजत पदक विजेता तुलिका मान कॉमनवेल्थ गेम्स से बाहर

Tulika Mann out of Commonwealth Games 2026: ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 से पहले भारत को बड़ा झटका लगा है. स्टार जूडोका तूलिका मान को 'वेयरअबाउट्स फेलियर' के कारण निलंबित कर दिया गया है. जानें किन अन्य खिलाड़ियों को टीम से बाहर होना पड़ा है.

Written ByRohit Raj
Published: Jul 24, 2026, 04:58 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 04:58 PM IST
Commonwealth Games 2026: भारत को एक और बड़ा झटका, बर्मिंघम की रजत पदक विजेता तुलिका मान कॉमनवेल्थ गेम्स से बाहर
Image Credit: भारत की जूडोका तूलिका मान. Photo Credit: Instagram/tulika_maan

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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