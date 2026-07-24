Commonwealth Games 2026: भारत को एक और बड़ा झटका, बर्मिंघम की रजत पदक विजेता तुलिका मान कॉमनवेल्थ गेम्स से बाहर

Tulika Mann out of Commonwealth Games 2026: ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को एक और बड़ा झटका लगा है. बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स की रजत पदक विजेता जूडोका तूलिका मान को खेलों से बाहर कर दिया गया है. नेशनल एंटी-डोपिंग एजेंसी (NADA) ने पिछले 12 महीनों में तीन बार 'वेयरअबाउट्स फेलियर' (अपने स्थान की सटीक जानकारी देने में विफलता) के कारण उन्हें अनंतिम रूप से निलंबित कर दिया है. तूलिका मान ने 2022 के खेलों में 78 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता था और वह ग्लासगो में भी पदक की प्रबल दावेदार मानी जा रही थीं.
तूलिका ने 12 महीने की अवधि में तीन बार नियमों का उल्लंघन किया है और नाडा ने उन्हें नोटिस भेज दिया है, जिसके कारण उन्हें टीम से वापस लिया जा रहा है. तूलिका के साथ ही एक अन्य जूडोका अरुण कुमार (-73 किग्रा) को भी टीम से हटा दिया गया है, क्योंकि वे प्रतियोगिता से बाहर किए गए एक डोप टेस्ट में फेल हो गए थे. जूडो फेडरेशन के महासचिव ने इस घटना को भारतीय जूडो के लिए एक बड़ा झटका बताया है.
भारतीय जूडो टीम अभी तक खेलों के लिए ग्लासगो रवाना नहीं हुई है, क्योंकि उनकी प्रतियोगिताएं 31 जुलाई से शुरू होनी निर्धारित हैं. कार्यक्रम के अनुसार, जूडो खिलाड़ियों को 27 जुलाई को भारत से रवाना होना है. तूलिका मान के बाहर होने के बाद भारतीय दल की संख्या में और कमी आई है.
अरुण कुमार: पुरुषों के 73 किग्रा जूडो वर्ग में प्रतियोगिता से बाहर किए गए डोप टेस्ट में फेल होने के बाद नाडा द्वारा निलंबित.
दिलबाग सिंह: दिलबाग को भारोत्तोलन टीम से इसलिए हटाया गया क्योंकि भारत का कुल टीम कोटा 16 से घटकर 11 रह गया है. यह कटौती अन्य भारतीय वेटलिफ्टरों द्वारा किए गए पांच एंटी-डोपिंग उल्लंघनों के कारण हुई है, हालांकि दिलबाग खुद डोपिंग में शामिल नहीं थे.
तेजस नंदकुमार: तेजस एक पैरा-तैराक हैं. इनका प्रवेश किसी निलंबन के कारण नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय महासंघ द्वारा पुरानी 'वर्गीकरण स्थिति' (classification status) के कारण अस्वीकार कर दिया गया था.
तूलिका मान: महिलाओं के +78 किग्रा वर्ग की खिलाड़ी तूलिका को वेयरअबाउट्स फेलियर के चलते खेलों से बाहर होना पड़ा है.