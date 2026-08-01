/5 गोल्ड, 12 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज... कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की मेडल टैली में अब इस नंबर पर भारत, बॉक्सिंग से आएंगे 10 और मेडल

कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है. भारत ने अभी तक कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में 23 मेडल जीते हैं. टीम इंडिया ने अभी तक 5 गोल्ड, 12 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किए हैं. कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में शुक्रवार को भारतीय दल का प्रदर्शन बेहतरीन रहा और उन्होंने कुल छह मेडल जीते. भारतीय एथलीटों ने दो गोल्ड मेडल (दोनों जूडो में), दो सिल्वर मेडल (जैवलिन और जूडो में) और दो ब्रॉन्ज मेडल (जैवलिन और डेकाथलॉन में) जीते. भारत मेडल टेबल में टॉप 10 में बना हुआ है, जिस पर अब तक कुल 128 मेडल के साथ ऑस्ट्रेलिया का दबदबा कायम है.
कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत को बॉक्सिंग से 10 मेडल और भी मिलेंगे. भारत के 10 मुक्केबाजों ने सिल्वर मेडल पक्का कर लिया है. ये सभी मुक्केबाज अपने सिल्वर मेडल को गोल्ड मेडल में बदलने के लिए फाइनल में उतरेंगे. बता दें कि फाइनल में पहुंचने वाले भारतीय मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन (महिला 75 किलो), साक्षी चौधरी (महिला 51 किलो), प्रीति पवार (महिला 54 किलो), जैस्मिन लंबोरिया (महिला 57 किलो), प्रिया घांघस (महिला 60 किलो), अरुंधति चौधरी (महिला 70 किलो), जादुमणि सिंह मंडेन्गबाम (पुरुष 55 किलो), सचिन सिवाच (पुरुष 60 किलो), अंकुश पांगल (पुरुष 80 किलो) और नरेंद्र बेरवाल (पुरुष +90 किलो) हैं. ये सभी अपने सिल्वर मेडल को गोल्ड मेडल में बदलने की कोशिश करेंगे.
इसके अलावा जूडो खिलाड़ी हर्ष सिंह (60 किलो) और अस्मिता डे (48 किलो) ने अपनी-अपनी कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीते. हर्ष ने ऑस्ट्रेलिया के जोशुआ काट्ज को हराया, जबकि अस्मिता ने कनाडा की हेइडी क्वाच को मात दी. भारत के पूर्व ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में पुरुषों की जैवलिन थ्रो कॉम्पिटीशन में सिल्वर मेडल जीता. उन्होंने इस सीजन का अपना बेस्ट प्रदर्शन करते हुए 85.83 मीटर की दूरी तय की. हालांकि, यह दूरी खिताब दोबारा जीतने के लिए काफी नहीं थी, क्योंकि श्रीलंका के आर.टी. पथिराज ने 89.75 मीटर का शानदार थ्रो करके गोल्ड मेडल अपने नाम किया.
यशवीर सिंह के लिए यह पहला कॉमनवेल्थ गेम्स मेडल था, जबकि चोपड़ा ने 2018 में गोल्ड कोस्ट में गोल्ड मेडल जीतने के बाद अपना दूसरा मेडल हासिल किया. चोट के कारण वह 2022 के गेम्स में हिस्सा नहीं ले पाए थे. नीरज ने शुरुआत 80.97 मीटर के थ्रो से की और फिर अपने दूसरे प्रयास में इसे बेहतर करते हुए 85.83 मीटर तक पहुंचाया, जो आखिरकार प्रतियोगिता में उनका बेस्ट थ्रो साबित हुआ. उनके बाकी वैध थ्रो 81.29 मीटर और 80.73 मीटर के थे, जबकि उनके आखिरी दो प्रयास फाउल रहे.
यशवीर सिंह के ब्रॉन्ज मेडल जीतने के साथ भारत ने पोडियम पर दो स्थान हासिल किए. यशवीर ने 85.41 मीटर का अपना व्यक्तिगत बेस्ट प्रदर्शन किया और कड़े मुकाबले में नीरज से सिर्फ 42 सेंटीमीटर पीछे रहे. पथिराज का 89.75 मीटर का शानदार प्रदर्शन अजेय साबित हुआ. श्रीलंकाई थ्रोअर ने अपने करियर का बेस्ट प्रदर्शन करते हुए कॉमनवेल्थ खिताब जीता. दूसरे राउंड के बाद पथिराज और चोपड़ा ने शुरुआती दो जगहें पक्की कर ली थीं, लेकिन छठे और आखिरी राउंड में यशवीर सिंह ने अपना अब तक का सबसे अच्छा 85.41 मीटर का थ्रो करके रैंकिंग में उलटफेर किया और मेडल की दौड़ में शामिल हो गए. लेकिन उनका मेडल अभी पक्का नहीं हुआ था, क्योंकि ग्रेनाडा के पूर्व वर्ल्ड चैंपियन एंडरसन पीटर्स और साउथ अफ्रीका के डौव स्मिट के पास अपने आखिरी थ्रो में उनसे आगे निकलने का मौका था. लेकिन दोनों ही यशवीर के प्रदर्शन के आस-पास भी नहीं पहुंच पाए. एंडरसन पीटर्स 83.88 मीटर के साथ चौथे स्थान पर रहे, उनके बाद डौव स्मिट (82.88 मीटर) और त्रिनिदाद एंड टोबैगो के केशोर्न वालकॉट (82.55 मीटर) रहे.
पेरिस ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट पाकिस्तान के अरशद नदीम, जो बर्मिंघम में डिफेंडिंग चैंपियन भी थे, कोई खास कमाल नहीं दिखा पाए और 77.41 मीटर के औसत प्रदर्शन के साथ नौवें स्थान पर रहे. नदीम के नाम 2022 में बर्मिंघम में बनाए गए 90.13 मीटर के गेम्स रिकॉर्ड का रिकॉर्ड दर्ज है. जैवलिन थ्रो फाइनल में तीसरे भारतीय रोहित यादव 81.56 मीटर के बेस्ट थ्रो के साथ सातवें स्थान पर रहे. गोल्ड न जीत पाने के बावजूद, नीरज के सिल्वर और यशवीर के ब्रॉन्ज मेडल ने यह पक्का किया कि एथलेटिक्स प्रोग्राम के सबसे बड़े इवेंट्स में से एक में भारत ने दो मेडल जीते, जबकि पथिराज का शानदार प्रदर्शन गेम्स के सबसे बड़े उलटफेरों में से एक साबित हुआ.