/5 गोल्ड, 12 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज... कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की मेडल टैली में अब इस नंबर पर भारत, बॉक्सिंग से आएंगे 10 और मेडल

यशवीर सिंह के ब्रॉन्ज मेडल जीतने के साथ भारत ने पोडियम पर दो स्थान हासिल किए. यशवीर ने 85.41 मीटर का अपना व्यक्तिगत बेस्ट प्रदर्शन किया और कड़े मुकाबले में नीरज से सिर्फ 42 सेंटीमीटर पीछे रहे. पथिराज का 89.75 मीटर का शानदार प्रदर्शन अजेय साबित हुआ. श्रीलंकाई थ्रोअर ने अपने करियर का बेस्ट प्रदर्शन करते हुए कॉमनवेल्थ खिताब जीता. दूसरे राउंड के बाद पथिराज और चोपड़ा ने शुरुआती दो जगहें पक्की कर ली थीं, लेकिन छठे और आखिरी राउंड में यशवीर सिंह ने अपना अब तक का सबसे अच्छा 85.41 मीटर का थ्रो करके रैंकिंग में उलटफेर किया और मेडल की दौड़ में शामिल हो गए. लेकिन उनका मेडल अभी पक्का नहीं हुआ था, क्योंकि ग्रेनाडा के पूर्व वर्ल्ड चैंपियन एंडरसन पीटर्स और साउथ अफ्रीका के डौव स्मिट के पास अपने आखिरी थ्रो में उनसे आगे निकलने का मौका था. लेकिन दोनों ही यशवीर के प्रदर्शन के आस-पास भी नहीं पहुंच पाए. एंडरसन पीटर्स 83.88 मीटर के साथ चौथे स्थान पर रहे, उनके बाद डौव स्मिट (82.88 मीटर) और त्रिनिदाद एंड टोबैगो के केशोर्न वालकॉट (82.55 मीटर) रहे.