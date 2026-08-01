/बॉक्सिंग में मिले लगातार दो गोल्ड, प्रीति-जैस्मिन का धमाका, कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत की बेटियों ने रचा इतिहास

कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत की बेटियों ने इतिहास रच दिया है. प्रीति पवार और जैस्मिन लैंबोरिया ने धमाका करते हुए 1-1 गोल्ड जीते हैं. कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत की झोली में शनिवार को अभी तक दो गोल्ड मेडल आए हैं. प्रीति पवार ने 54 किलो कैटेगरी विमेंस बॉक्सिंग के फाइनल मैच में कनाडा की स्कारलेट डेलगाडो को हराकर कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में गोल्ड मेडल जीता है. प्रीति पवार ने मुकाबले की शुरुआत शांत तरीके से की, जबकि स्कारलेट डेलगाडो ने शुरुआत में कुछ पंच मारे.
भारतीय बॉक्सर प्रीति पवार ने धैर्य बनाए रखा और धीरे-धीरे अपनी लय हासिल की, सटीक पंचों से जवाब दिया और अपने बाएं हुक का प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया. पहले राउंड में प्रीति पवार का स्कोर 5-0 रहा है. दूसरे राउंड में प्रीति पवार का आत्मविश्वास बढ़ता गया और उन्होंने अधिक साफ और सटीक पंच मारे. राउंड के बीच में उन्होंने तेज कॉम्बिनेशन के साथ मुकाबले पर शिकंजा कस लिया, जिससे स्कारलेट डेलगाडो को 'स्टैंडिंग काउंट' का सामना करना पड़ा. जजों ने फिर से यह राउंड 5-0 से प्रीति पवार के फेवर में दिया, जिससे भारतीय बॉक्सर गोल्ड मेडल जीतने से बस एक राउंड दूर रह गईं.
प्रीति पवार ने अंतिम राउंड में भी अपना दबदबा बनाए रखा और स्कारलेट डेलगाडो को रक्षात्मक स्थिति में रखा. उन्होंने साफ पंच मारना जारी रखा. प्रीति पवार के सामने कनाडाई बॉक्सर कोई जवाब नहीं ढूंढ पा रही थीं. अंतिम घंटी के बाद, प्रीति पवार को विजेता घोषित किया गया और उन्होंने ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में शनिवार को दिन का भारत का पहला बॉक्सिंग गोल्ड मेडल जीता.
दूसरी ओर, भारतीय बॉक्सर जैस्मिन लैंबोरिया ने 57 किलो कैटेगरी विमेंस बॉक्सिंग के फाइनल मैच में मौजूदा चैंपियन माइकेला वॉल्श को 5-0 से हराकर कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में गोल्ड मेडल जीता. जैस्मिन लैंबोरिया की जीत ने भारत को दिन का दूसरा बॉक्सिंग गोल्ड दिलाया. जैस्मिन लैंबोरिया की जीत ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में बॉक्सिंग में भारत का लगातार दूसरा गोल्ड मेडल भी थी.
शुरुआती तीन मिनटों में जैस्मिन लैंबोरिया और माइकेला वॉल्श ने सतर्क रवैया अपनाया, वे दोनों काउंटर-पंचिंग पर निर्भर रहीं और मौकों का इंतजार करती रहीं. रेफरी को पहले मिनट में दो बार दखल देना पड़ा ताकि फाइटर्स को मुकाबले में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके. लगातार एक्शन की कमी के बावजूद, जैस्मिन लैंबोरिया ने अधिक साफ पंच मारे और स्प्लिट फैसले में 3-2 से पहला राउंड अपने नाम किया. दूसरे राउंड में गति थोड़ी बढ़ी क्योंकि वॉल्श ने लैंबोरिया को आगे आने के लिए उकसाने की कोशिश की. हालांकि, भारतीय बॉक्सर ने धैर्य बनाए रखा और सावधानी से अपने शॉट्स लगाती रहीं.
जैस्मिन लैंबोरिया की सटीकता और साफ-सुथरे स्कोरिंग पंचों ने जजों को प्रभावित किया, जिन्होंने 5-0 के फैसले से उन्हें राउंड का विजेता घोषित किया. जैस्मिन लैंबोरिया को इससे फाइनल राउंड में मजबूत बढ़त मिली. जैस्मिन लैंबोरिया ने आखिरी तीन मिनटों में अपना संयम बनाए रखा और सटीक पंच लगाती रहीं, जबकि वॉल्श मुकाबले का रुख पलटने के लिए जरूरी तेजी नहीं दिखा पाईं. आखिरी घंटी बजने पर, जैस्मिन लैंबोरिया को विजेता घोषित किया गया और उन्होंने भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता. नतीजा घोषित होने के बाद दोनों बॉक्सर्स ने खेल भावना का परिचय देते हुए रिंग के बीच में एक-दूसरे को गले लगाया.