कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में धमाल जारी, भारत को मिला चौथा मेडल, राजा मुथुपंडी ने जीता सिल्वर

भारत के राजा मुथुपंडी ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में मेंस 65 किग्रा वेटलिफ्टिंग इवेंट में सिल्वर मेडल जीतकर शानदार वापसी की है. यह देश के लिए चौथा मेडल था और इसने भारतीय वेटलिफ्टिंग टीम के बेहतरीन प्रदर्शन को जारी रखा. 26 साल के राजा मुथुपंडी ने कुल 286 किलो वजन उठाया (स्नैच में 126 किलो और क्लीन एंड जर्क में 160 किलो) और पोडियम पर दूसरा स्थान हासिल किया. मलेशिया के अजनील बिन बिदिन मोहम्मद ने कॉमनवेल्थ गेम्स के रिकॉर्ड 299 किलो के कुल वजन के साथ गोल्ड मेडल जीता. यह गोल्ड कोस्ट 2018 और बर्मिंघम 2022 में जीत के बाद उनका लगातार तीसरा कॉमनवेल्थ गोल्ड था.
राजा मुथुपंडी ने अपने दूसरे प्रयास में स्नैच में 126 किलो की सर्वश्रेष्ठ लिफ्ट दर्ज करके अपने अभियान की मजबूत शुरुआत की. इसके बाद उन्होंने क्लीन एंड जर्क में भी अपने दूसरे प्रयास में 160 किलो का सफल लिफ्ट किया, जिससे उनका कुल स्कोर 286 किलो हो गया और उन्होंने ग्लासगो में भारत के लिए एक और मेडल जीता. यह सिल्वर मेडल राजा मुथुपंडी की शानदार वापसी का ट्रेलर है, जिनका करियर 2019 में कोहनी के लिगामेंट की गंभीर चोट के कारण लगभग खत्म हो गया था. राजा मुथुपंडी बर्मिंघम 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स की दौड़ से बाहर हो गए थे.
65 किलो कैटेगरी शुरू होने के बाद राजा मुथुपंडी ने नेशनल टीम में वापसी की और इंटरनेशनल मंच पर अच्छे प्रदर्शन किए, जिसमें 2025 वर्ल्ड चैंपियनशिप में 299 किलो के अपने अब तक के सर्वश्रेष्ठ कुल स्कोर के साथ नौवां स्थान हासिल करना शामिल है. कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में राजा मुथुपंडी के इस सिल्वर मेडल ने रविवार को वेटलिफ्टिंग में भारत की मेडल की संख्या में और इजाफा किया. इससे पहले, ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट मीराबाई चानू ने महिलाओं के 48 किलो कैटेगरी में लगातार तीसरा कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड मेडल जीता, जबकि चनंबम ऋषिकंत सिंह ने पुरुषों के 60 किलो इवेंट में सिल्वर मेडल जीता.
राजा मुथुपंडी के पोडियम पर जगह बनाने के साथ ही, भारत ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में अपना चौथा मेडल हासिल किया. भारत को 4 में से 3 मेडल वेटलिफ्टिंग में मिले. वहीं दूसरी ओर, पुरुषों के मुकाबले में आदित्य प्रताप यादव के बाहर होने के साथ ही गेम्स में भारत के बॉक्सिंग अभियान को पहला झटका लगा. भारतीय बॉक्सर को प्री-क्वार्टर फाइनल मुकाबले में युगांडा के नूहू बैटे से 3-2 के करीबी स्प्लिट डिसीजन में हार का सामना करना पड़ा, जो ग्लासगो 2026 में भारत की बॉक्सिंग में पहली हार थी.