Video: 'मुझे नरेंद्र नाम से नफरत हो गई', कॉमनवेल्थ गेम्स के सिल्वर मेडलिस्ट ने पीएम मोदी को क्यों कहा ऐसा? पाकिस्तान से जुड़ा पुराना किस्सा

कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में सिल्वर मेडल जीतने वाले एक भारतीय बॉक्सर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कुछ ऐसा कह दिया, जिसने सभी को चौंका दिया. बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अपने आवास पर भारत के कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के मेडल विजेताओं से बातचीत की और देश का नाम रोशन करने में उनके डेडिकेशन, कड़ी मेहनत और योगदान के लिए एथलीटों की तारीफ की. बातचीत के दौरान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एथलीट उनके घर सबसे ज्यादा आने वालों में से रहे हैं और उन्होंने भारत के लिए सफलता पाने के लिए सालों से उनकी लगातार कोशिशों की तारीफ की.
बता दें कि इस बातचीत के दौरान कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में मेंस 90+ किलो कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीतने वाले भारतीय बॉक्सर नरेंद्र बेरवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत के दौरान अपने बॉक्सिंग करियर की एक दिलचस्प कहानी सुनाई. नरेंद्र बेरवाल ने साल 2015 में वर्ल्ड मिलिट्री गेम्स में एक पाकिस्तानी बॉक्सर को हराने के बाद हुई बातचीत को याद किया. उस घटना को याद करते हुए नरेंद्र बेरवाल ने पीएम मोदी को बताया कि उनका प्रतिद्वंद्वी उनकी जिंदगी में 'नरेंद्र' नाम के बार-बार इस्तेमाल से हैरान था.
पीएम मोदी के यूट्यूब चैनल पर शेयर किए गए एक वीडियो में नरेंद्र बेरवाल ने कहा, 'पाकिस्तानी बॉक्सर ने मुझसे कहा, 'आपका नाम नरेंद्र है, आपके कोच का नाम नरेंद्र है, आपके प्रधानमंत्री का नाम नरेंद्र है. मुझे नरेंद्र नाम से नफरत हो गई है.' प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में मेडल जीतने वाले भारत के खिलाड़ियों से बातचीत की और देश का नाम रोशन करने में उनके समर्पण, कड़ी मेहनत और योगदान के लिए उन्हें बधाई दी.
10 मेडल जीतना कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का अब तक का सबसे अच्छा बॉक्सिंग प्रदर्शन रहा, जिसने इंग्लैंड (1934 और 2018) और कनाडा (1986) के संयुक्त रूप से छह गोल्ड मेडल के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया. भारत ने ग्लासगो में अपना कॉमनवेल्थ गेम्स अभियान 39 मेडल (13 गोल्ड, 17 सिल्वर और नौ ब्रॉन्ज) के साथ खत्म किया और ओवरऑल मेडल स्टैंडिंग में चौथे स्थान पर रहा. 11 दिनों की प्रतियोगिता के बाद ग्लासगो गेम्स का समापन हुआ, जिसमें स्कॉटलैंड ने औपचारिक रूप से कॉमनवेल्थ गेम्स का झंडा और सेरेमोनियल बैटन भारत को सौंपा, जो 2030 में अहमदाबाद में इस मल्टी-स्पोर्ट इवेंट के ऐतिहासिक शताब्दी संस्करण की मेजबानी करेगा.