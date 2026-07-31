सिर्फ 1 किलो से टूटा भारत के लाल का गोल्ड मेडल जीतने का सपना, भारी पड़ गया कीवी वेटलिफ्टर

भारत के स्टार वेटलिफ्टर लवप्रीत सिंह ने ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में मेंस 110 किलो हैवीवेट कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता है. लवप्रीत सिंह ने आधी रात को कुल 388 किलो वजन उठाकर सिल्वर मेडल जीता है. लवप्रीत सिंह महज 1 किलो से गोल्ड मेडल जीतने से चूक गए. न्यूजीलैंड के डेविड लिटी ने 389 किग्रा के साथ गोल्ड मेडल जीता. इंग्लैंड के एंड्रयू ग्रिफिथ्स ने कुल 356 किग्रा (165 + 191) के साथ ब्रॉन्ज मेडल जीता. लवप्रीत सिंह ने शानदार ऑल-राउंड प्रदर्शन किया और वह पोडियम पर सबसे ऊपर पहुंचने की ओर आगे बढ़ रहे थे, लेकिन न्यूजीलैंड के डेविड एंड्रयू लिटी की एक शानदार आखिरी लिफ्ट ने मुकाबले का पासा ही पलट दिया.
लवप्रीत सिंह पूरे कॉम्पिटिशन के दौरान शानदार फॉर्म में रहे. अपनी पहली लिफ्ट से लेकर पांचवें प्रयास तक लगातार अच्छा प्रदर्शन करते हुए वह बाकी खिलाड़ियों से काफी आगे रहे. वह गोल्ड मेडल की रेस में मजबूती से बने हुए थे. लवप्रीत सिंह ने स्नैच में तीन सफल लिफ्ट के साथ बढ़त बनाई, जिसमें सबसे ज्यादा वजन 176 किलो था. हालांकि, डेविड एंड्रयू लिटी ने कॉम्पिटिशन का रुख तब मोड़ दिया, जब उन्होंने अपने आखिरी प्रयास में क्लीन एंड जर्क में 223 किलो का वजन उठाकर जीत हासिल की.
न्यूजीलैंड के खिलाड़ी ने एक ही लिफ्ट से 15 किलो के मुश्किल अंतर को खत्म कर दिया और लवप्रीत सिंह को बहुत कम अंतर से हराया. सिर्फ एक किलो के अंतर ने भारतीय खिलाड़ी लवप्रीत सिंह को शानदार कोशिश के बावजूद यादगार गोल्ड मेडल से दूर रखा. लवप्रीत सिंह का यह सिल्वर मेडल बर्मिंघम 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स में जीते गए ब्रॉन्ज मेडल से बेहतर प्रदर्शन है. लवप्रीत सिंह के सिल्वर मेडल के साथ, कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में वेटलिफ्टिंग कॉम्पिटिशन के समापन पर भारत के मेडल टैली में एक और मेडल जुड़ गया.
लवप्रीत सिंह का सिल्वर मेडल वेटलिफ्टिंग और पैरा-वेटलिफ्टिंग इवेंट्स को मिलाकर भारत का नौवां मेडल था. भारतीय स्प्रिंटर अनिमेष कुजूर का कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में सफर गुरुवार को तब खत्म हुआ जब वह मेंस 200 मीटर फाइनल में जगह नहीं बना पाए. 23 साल के खिलाड़ी ने सेमीफाइनल 2 में 20.65 सेकंड का समय लिया और छठे स्थान पर रहे, जिससे वह कुल 24 कॉम्पिटिटर्स में 17वें स्थान पर रहे.
अनिमेष का सेमीफाइनल का समय 20.65 सेकंड उनके सीज़न के बेस्ट समय 20.46 सेकंड से काफी धीमा था. इसी बेस्ट समय के साथ उन्होंने गुरुवार को अपनी हीट में टॉप किया था और कुल मिलाकर सातवें स्थान पर क्वालिफाई किया था. भारतीय शॉट पुटर्स तेजिंदरपाल सिंह तूर और समरदीप सिंह गिल ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में पुरुषों के शॉट पुट फाइनल में जबरदस्त प्रदर्शन किया, लेकिन पोडियम पर जगह बनाने से बहुत कम अंतर से चूक गए. ग्लासगो के स्कॉट्सटौन स्टेडियम में कड़े मुकाबले के बीच, तूर 20.27 मीटर के अपने सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ पांचवें स्थान पर रहे, जबकि गिल ने 20.03 मीटर का सीजन का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए सातवां स्थान हासिल किया.
बता दें कि लवप्रीत सिंह इंडियन नेवी में अफसर हैं. लवप्रीत सिंह का जन्म 6 सितंबर 1997 को पंजाब के अमृतसर के पास बाल सचंदर गांव में हुआ था. लवप्रीत सिंह ने 13 साल की उम्र में लोकल वेटलिफ्टरों से प्रेरित होकर वेटलिफ्टिंग शुरू की. अपने टैलेंट और लगन के दम पर उन्होंने घरेलू लेवल पर अच्छा प्रदर्शन किया और पंजाब का प्रतिनिधित्व किया. आर्थिक तंगी के बावजूद, लवप्रीत सिंह के दृढ़ संकल्प और अनुशासित ट्रेनिंग ने उन्हें जूनियर और सीनियर लेवल पर लगातार आगे बढ़ने में मदद की.