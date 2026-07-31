Add Zee Business As A Preferred Source
App

सिर्फ 1 किलो से टूटा भारत के लाल का गोल्ड मेडल जीतने का सपना, भारी पड़ गया कीवी वेटलिफ्टर

भारत के स्टार वेटलिफ्टर लवप्रीत सिंह ने ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में मेंस 110 किलो हैवीवेट कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता है. लवप्रीत सिंह ने आधी रात को कुल 388 किलो वजन उठाकर सिल्वर मेडल जीता है.

Written ByTarun Verma
Published: Jul 31, 2026, 06:16 AM IST|Updated: Jul 31, 2026, 07:28 AM IST
सिर्फ 1 किलो से टूटा भारत के लाल का गोल्ड मेडल जीतने का सपना, भारी पड़ गया कीवी वेटलिफ्टर

About the Author

Tarun Verma

Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट व अन्य खेलों से जुड़ी ख़बरों के विभिन्न एंगल्स पर साइड स्टोरीज़ करने के अलावा खिलाड़ियों पर स्‍पेशल पैकेजेस बनाने में बहुत रुचि है. क्रिकेट व अन्य खेलों से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी ज़ी न्यूज़ के पाठकों तक पहुंचाने की ज़िम्मेदारी तरुण वर्मा बख़ूबी निभाते हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट खेलने, किताबें पढ़ने और घूमने का बहुत शौक है. तरुण वर्मा साल 2016 में गौतम गंभीर के कोच संजय भारद्वाज का इंटरव्यू कर चुके हैं. तरुण वर्मा खेलों के कई बड़े-बड़े इवेंट्स को कवर करने का अनुभव रखते हैं. ज़ी न्यूज़ से जुड़ने से पहले तरुण वर्मा इंडिया टुडे ग्रुप मीडिया (Aajtak.in) संस्थान का भी हिस्सा रह चुके हैं. आप Tarun.Verma@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं. तरुण वर्मा एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
31 July LIVE Updates: आज संसद में कैबिनेट की अहम बैठक, ITR फाइलिंग का आखिरी दिन, Final में उतरेंगे नीरज चोपड़ा
Today News15 min ago
2
crude oil20 min ago
3
rashifal by ajay bhambi28 min ago
4
ODI World Cup 202731 min ago
5
Maharashtra33 min ago