Commonwealth Games 2026: कुश्ती-शूटिंग बाहर तो क्या हुआ... ग्लासगो में भारत को ये 5 खेल दिलाएंगे सबसे ज्यादा मेडल?

भारत की कॉमनवेल्थ गेम्स की सफलता की कहानी में तैराकी का नाम बहुत कम ही सामने आया है. एथलेटिक्स या वेटलिफ्टिंग के विपरीत भारत ने कभी भी स्विमिंग पूल को पदकों के प्रमुख स्रोत के रूप में नहीं देखा है. हालांकि, ग्लासगो 2026 इस धारणा को बदलने का एक वास्तविक अवसर प्रदान करता है. ऐतिहासिक रूप से भारत का इस खेल में केवल एक पदक रहा है, जो 1986 में खजान सिंह ने जीता था. बैकस्ट्रोक विशेषज्ञ श्रीहरि नटराज पिछले कुछ वर्षों से दुनिया के सर्वश्रेष्ठ तैराकों के साथ प्रतिस्पर्धा करते हुए लगातार राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं. उनके साथ लंबी दूरी के फ्रीस्टाइल तैराक आर्यन नेहरा ने भी पिछले दो सत्रों में अपने प्रभावशाली प्रदर्शन के जरिए प्रमुख राष्ट्रमंडल प्रतिस्पर्धियों के साथ अंतर को काफी कम कर दिया है. ये खिलाड़ी अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं. ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और कनाडा जैसे तैराकी के महाशक्तियों की ताकत को देखते हुए पदक जीतना अभी भी एक कठिन लक्ष्य बना हुआ है.