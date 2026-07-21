Commonwealth Games 2026: कुश्ती-शूटिंग बाहर तो क्या हुआ... ग्लासगो में भारत को ये 5 खेल दिलाएंगे सबसे ज्यादा मेडल?

India in Commonwealth Games 2026: भारत का कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का अभियान पारंपरिक रूप से मुट्ठी भर खेलों के कंधों पर टिका रहा है. कुश्ती ने एक दशक से अधिक समय तक पदक तालिका पर दबदबा बनाया, शूटिंग ने हमेशा दोहरे अंकों में पदक दिलाए, जबकि बैडमिंटन और टेबल टेनिस हाल के संस्करणों में विश्वसनीय योगदानकर्ता के रूप में उभरे हैं. हालांकि, ग्लासगो 2026 ने एक भी पदक दिए जाने से पहले ही इस समीकरण को बदल दिया है.
मेजबान के रूप में कार्यभार संभालने के बाद वित्तीय बाधाओं का सामना करते हुए ग्लासगो ने खेलों के कार्यक्रम को घटाकर केवल 10 खेल कर दिया है. इस प्रक्रिया में, कुश्ती, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, हॉकी और क्रिकेट को हटा दिया गया है. इन सभी ने बर्मिंघम 2022 में भारत के 61 पदकों की संख्या में महत्वपूर्ण योगदान दिया था. सामूहिक रूप से ये खेल 28 पदकों के लिए जिम्मेदार थे, जो भारत के कुल पदकों का लगभग 46 प्रतिशत है. यह एक ऐसा बड़ा अंतर है जिसे अकेले कोई एक खेल नहीं भर सकता. हम उन 5 खेलों के बारे में बता रहे हैं जिनसे इस साल ज्यादा पदकों की उम्मीद हैं.
ऐतिहासिक रूप से भारतीय एथलेटिक्स ने प्रतिष्ठित चैंपियन तो पैदा किए हैं, लेकिन कुश्ती या शूटिंग की तरह इसमें कभी इतनी गहराई नहीं थी. हालांकि, पिछले ओलंपिक चक्र के दौरान इसमें नाटकीय बदलाव आया है. यह बदलाव टोक्यो में नीरज चोपड़ा के ओलंपिक स्वर्ण के साथ शुरू हुआ और अब यह कुछ बहुत बड़ा बन गया है. भारत के पास अब केवल एक सुपरस्टार के बजाय कई स्पर्धाओं में पदक के दावेदार हैं. लंबी कूद में मुरली श्रीशंकर, दूरी की दौड़ में गुलवीर सिंह और पारुल चौधरी जैसे एथलीटों ने खुद को विश्व स्तर पर स्थापित किया है. इसके अलावा प्रवीण चित्रवेल, तेजस्विन शंकर और ताजिंदरपाल सिंह तूर जैसे खिलाड़ी टीम की जबरदस्त गहराई को दिखाते हैं.
इस बदलाव का प्रमाण बर्मिंघम 2022 में मिला, जहां नीरज चोपड़ा की अनुपस्थिति के बावजूद भारत ने एथलेटिक्स में 8 पदक जीते, जो विदेशों में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था. एशियाई खेलों और विश्व चैंपियनशिप में हालिया मजबूत प्रदर्शनों से पता चलता है कि भारतीय एथलेटिक्स अब केवल इक्का-दुक्का प्रदर्शनों पर निर्भर नहीं है. पहली बार, भारत थ्रो, जंप और दौड़ जैसी कई स्पर्धाओं में वास्तविक पदक संभावनाओं के साथ प्रवेश कर रहा है, जिससे एथलेटिक्स ग्लासगो में भारत का सबसे बड़ा पदक जीतने वाला खेल बनने का सबसे मजबूत दावेदार है.
कॉमनवेल्थ गेम्स में बहुत कम खेलों ने भारत को वेटलिफ्टिंग जितनी निरंतरता के साथ पदक दिया है. एथलेटिक्स के विपरीत वेटलिफ्टिंग कम अवसर देती है लेकिन इसकी पदक में बदलने की दर काफी अधिक है. भारतीय भारोत्तोलकों ने बार-बार इन खेलों में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की क्षमता दिखाई है, जिससे यह खेल देश के सबसे भरोसेमंद पदक योगदानकर्ताओं में से एक बन गया है. आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली 2010 से अब तक इस खेल ने भारत को 41 पदक दिलाए हैं.
इस बार भी टीम की कमान ओलंपिक रजत पदक विजेता मीराबाई चानू के हाथों में है, जो चोट से उबरने के बाद वापसी कर रही हैं और स्वर्ण पदक की सबसे मजबूत उम्मीद बनी हुई हैं. उनके साथ बिंद्यारानी देवी भी हैं, जो एशिया की सबसे निरंतर भारोत्तोलकों में से एक बनकर उभरी हैं और 58 किग्रा श्रेणी में खिताब की प्रबल दावेदार के रूप में ग्लासगो में प्रवेश करेंगी. इनके अलावा हरजिंदर कौर और ज्ञानेश्वरी यादव भी विभिन्न वजन श्रेणियों में पदक के अतिरिक्त अवसर प्रदान करती हैं. ग्लासगो में वेटलिफ्टिंग से 9-10 पदकों की उम्मीद की जा रही है.
यदि वेटलिफ्टिंग भारत का सबसे सुरक्षित खेल है, तो बॉक्सिंग निस्संदेह सबसे अनिश्चित खेल है. एक कठिन ड्रॉ या खराब दिन पदक के अभियान को समाप्त कर सकता है. फिर भी, इस अनिश्चितता के बावजूद भारतीय मुक्केबाजी ने अनुभवी और उभरती प्रतिभाओं के मिश्रण के माध्यम से लगातार राष्ट्रमंडल स्तर पर प्रदर्शन किया है. ओलंपिक कांस्य पदक विजेता लवलीना बोरगोहेन भारत की सबसे प्रमुख संभावना बनी हुई हैं. उनके साथ जैस्मीन लेम्बोरिया (विश्व नंबर 1) और प्रीति पवार जैसी खिलाड़ी हैं जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में खुद को स्थापित किया है. मुक्केबाजी टीम से 10-11 पदकों की उम्मीद जताई गई है.
जूडो के पदक तालिका में दबदबा बनाने की संभावना कम हो सकती है, लेकिन खेलों के कार्यक्रम में कटौती के बाद इसका महत्व काफी बढ़ गया है. अब हर पदक का महत्व अधिक है, जिससे उन खेलों पर जोर बढ़ जाता है जहां भारत को पदक की वास्तविक उम्मीदें हैं. हैवीवेट जुडोका तुलिका मान ने लगातार एशिया के सर्वश्रेष्ठ एथलीटों को चुनौती दी है और वह इस खेल में भारत की सबसे मजबूत पदक संभावना हैं. ओलंपिक के विपरीत कॉमनवेल्थ गेम्स में मौके ज्यादा होते हैं. यह तुलिका जैसे एथलीटों के लिए पदक जीतने का मौका बनाता है. जूडो टीम से भारत को 4-5 पदकों की उम्मीद है.
भारत की कॉमनवेल्थ गेम्स की सफलता की कहानी में तैराकी का नाम बहुत कम ही सामने आया है. एथलेटिक्स या वेटलिफ्टिंग के विपरीत भारत ने कभी भी स्विमिंग पूल को पदकों के प्रमुख स्रोत के रूप में नहीं देखा है. हालांकि, ग्लासगो 2026 इस धारणा को बदलने का एक वास्तविक अवसर प्रदान करता है. ऐतिहासिक रूप से भारत का इस खेल में केवल एक पदक रहा है, जो 1986 में खजान सिंह ने जीता था. बैकस्ट्रोक विशेषज्ञ श्रीहरि नटराज पिछले कुछ वर्षों से दुनिया के सर्वश्रेष्ठ तैराकों के साथ प्रतिस्पर्धा करते हुए लगातार राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं. उनके साथ लंबी दूरी के फ्रीस्टाइल तैराक आर्यन नेहरा ने भी पिछले दो सत्रों में अपने प्रभावशाली प्रदर्शन के जरिए प्रमुख राष्ट्रमंडल प्रतिस्पर्धियों के साथ अंतर को काफी कम कर दिया है. ये खिलाड़ी अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं. ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और कनाडा जैसे तैराकी के महाशक्तियों की ताकत को देखते हुए पदक जीतना अभी भी एक कठिन लक्ष्य बना हुआ है.