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Commonwealth Games 2026: कुश्ती-शूटिंग बाहर तो क्या हुआ... ग्लासगो में भारत को ये 5 खेल दिलाएंगे सबसे ज्यादा मेडल?

India in Commonwealth Games 2026: ग्लासगो 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स में कुश्ती और बैडमिंटन जैसे प्रमुख खेलों के हटने के बाद भारत की पदक उम्मीदें अब एथलेटिक्स और वेटलिफ्टिंग जैसे खेलों पर टिकी हैं. क्या भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा के नेतृत्व में नया इतिहास रच पाएंगे?

Written ByRohit Raj
Published: Jul 21, 2026, 09:08 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 09:08 PM IST
Commonwealth Games 2026: कुश्ती-शूटिंग बाहर तो क्या हुआ... ग्लासगो में भारत को ये 5 खेल दिलाएंगे सबसे ज्यादा मेडल?
Image Credit: भारत के स्टार एथलीट नीरज चोपड़ा. Picture Credit: AP

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Rohit Raj

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एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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