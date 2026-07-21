/कब होगा कॉमनवेल्थ गेम्स का आगाज? नीरज चोपड़ा, मीराबाई चानू और लवलीना पर होंगी नजरें, भारत अब तक जीत चुका 564 मेडल्स

Commonwealth Games 2026: कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का आगाज स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 23 जुलाई से होगा. यह मेगा इंवेट 23 जुलाई से 2 अगस्त तक खेला जाएगा. कॉमनवेल्थ गेम्स का यह 23वां एडिशन है. बता दें कि कॉमनवेल्थ गेम्स की शुरुआत 1930 में हुई थी. भारत अब तक आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स के पिछले कुल 22 एडिशन्स में से सिर्फ 4 (1930, 1950, 1962 और 1986) एडिशन्स का हिस्सा नहीं रहा है. कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने दूसरे एडिशन (1934) में डेब्यू किया था.
लंदन में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स 1934 में भारत की तरफ से 6 सदस्यीय दल गया था, जिसने 10 ट्रैक एंड फील्ड कॉम्पिटीशन और एक रेसलिंग कॉम्पिटीशन में हिस्सा लिया था. अपने डेब्यू एडिशन (1934) में भारत ने एक मेडल जीता था. यह मेडल पहलवान राशिद अनवर ने 74 किलोग्राम फ्रीस्टाइल रेसलिंग कॉम्पिटीशन में जीता था. ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले राशिद अनवर कॉमनवेल्थ गेम्स के इतिहास में भारत की तरफ से पहले मेडल विजेता हैं. कॉमनवेल्थ गेम्स के इतिहास में भारत काफी पॉपुलर है.
कॉमनवेल्थ गेम्स के इतिहास में भारत चौथा सफल देश है. लंदन में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स 1934 से लेकर बर्मिंघम में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 तक भारत ने कुल 564 मेडल अपने नाम किए हैं. इसमें 203 गोल्ड मेडल, 190 सिल्वर मेडल और 171 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं. भारत ने कॉमनवेल्थ गेम्स में सबसे ज्यादा 135 मेडल निशानेबाजी में जीते हैं. इसमें 63 गोल्ड मेडल, 44 सिल्वर मेडल और 28 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं. ऑस्ट्रेलिया 1,001 गोल्ड मेडल, 832 सिल्वर मेडल और 763 ब्रॉन्ज मेडल सहित कुल 2,596 मेडल्स के साथ पहले स्थान पर है. इंग्लैंड 773 गोल्ड मेडल, 783 सिल्वर मेडल और 766 ब्रॉन्ज मेडल के सहित कुल 2,322 मेडल्स के साथ दूसरे और कनाडा 510 गोल्ड मेडल, 548 सिल्वर मेडल और 589 ब्रॉन्ज मेडल के साथ तीसरे स्थान पर है.
कॉमनवेल्थ गेम्स में 72 दल हिस्सा लेते हैं. इसमें 56 दल अलग-अलग देशों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि 16 दल आश्रित क्षेत्र, अलग-अलग ब्रिटिश होम नेशंस (इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड) का प्रतिनिधित्व करते हैं. ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स ने हर एडिशन में भाग लिया है. कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत के 125 एथलीट हिस्सा लेंगे. टीम में पैरा-स्पोर्ट्स समेत 13 स्पोर्ट्स डिसिप्लिन के 77 पुरुष और 48 महिला एथलीट शामिल हैं.
स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 23 जुलाई से 2 अगस्त तक होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के लिए भारत के 125 खिलाड़ियों के दल में ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा, टोक्यो ओलंपिक की सिल्वर मेडलिस्ट मीराबाई चानू और बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन मेन खिलाड़ी हैं, जिन पर फैंस की नजरें रहेंगी. ओपनिंग सरमानी में मीराबाई चानू ध्वजवाहक और लवलीना बोरगोहेन मशाल वाहक होंगी. कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की ओपनिंग सरमानी 23 जुलाई को ओवीओ हाइड्रो एरिना में होगा. मीराबाई चानू लगभग एक दशक से भारत की स्टार वेटलिफ्टर रही हैं. उन्होंने 2021 में टोक्यो ओलंपिक में महिलाओं की 49 किग्रा कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता और उसके बाद बर्मिंघम में 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल हासिल किया. वहीं, लवलीना बोरगोहेन ने टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता और बाद में 2023 वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल अपने नाम किया.
1. स्कॉट्सटौन स्टेडियम - एथलेटिक्स और पैरा एथलेटिक्स
2. SEC सेंटर - बॉक्सिंग, बॉल्स, पैरा बॉल्स, जूडो, 3x3 बास्केटबॉल और व्हीलचेयर 3x3 बास्केटबॉल
3. SEC आर्माडिलो - वेटलिफ्टिंग और पैरा पावरलिफ्टिंग
4. OVO हाइड्रो - नेटबॉल
5. टोलक्रॉस इंटरनेशनल स्विमिंग सेंटर - स्विमिंग और पैरा स्विमिंग
6. सर क्रिस होय वेलोड्रोम और एरिना - ट्रैक साइकिलिंग, पैरा ट्रैक साइकिलिंग और आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स
1. 3x3 बास्केटबॉल और 3x3 व्हीलचेयर बास्केटबॉल
2. आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स
3. एथलेटिक्स और पैरा एथलेटिक्स
4. बॉल्स और पैरा बॉल्स
5. बॉक्सिंग
6. जूडो
7. नेटबॉल
8. स्विमिंग और पैरा स्विमिंग
9. ट्रैक साइकिलिंग और पैरा ट्रैक साइकिलिंग
10. वेटलिफ्टिंग और पैरा पावरलिफ्टिंग
भारत के बड़े नामों में ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा, टोक्यो ओलंपिक की सिल्वर मेडलिस्ट मीराबाई चानू, वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन, तैराक श्रीहरि नटराज, जिम्नास्ट प्रणति नायक, लॉन्ग जम्पर मुरली श्रीशंकर, रेस वॉकर प्रियंका गोस्वामी, हाई जम्पर और डेकाथलीट तेजस्विन शंकर, शॉट पुटर तेजिंदरपाल सिंह तूर और बॉक्सर सचिन सिवाच शामिल हैं. भारत पैरा इवेंट्स में भी एथलीट उतारेगा, जिनमें पैरा एथलेटिक्स, पैरा स्विमिंग, पैरा पावरलिफ्टिंग, पैरा ट्रैक साइक्लिंग और व्हीलचेयर 3x3 बास्केटबॉल शामिल हैं.
1. कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 कब शुरू होंगे?
कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की शुरुआत गुरुवार (23 जुलाई) को ओपनिंग सेरेमनी के साथ होगी.
2. कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 कब तक चलेंगे?
कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के मैच कुल 11 दिनों तक चलेंगे और 2 अगस्त को क्लोजिंग सेरेमनी के साथ खत्म होंगे.
3. कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा?
कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की मेजबानी स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में की जाएगी.
4. भारत में कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का लाइव प्रसारण कहां देखें?
भारत में कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का लाइव प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क और दूरदर्शन (DD नेशनल) पर उपलब्ध होगा.
5. भारत में कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की लाइव स्ट्रीमिंग कहां देखें?
भारत में कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की लाइव स्ट्रीमिंग SonyLIV ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी. इसके अलावा मैच का लाइव ब्लॉग और मैच से जुड़ी स्टोरीज आप https://zeenews.india.com/hindi पर पढ़ सकते हैं.