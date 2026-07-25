Add Zee Business As A Preferred Source
App

CWG day 3 Schedule: तीसरे दिन आएगा भारत का पहला मेडल, एक्शन में दिखेंगे ये प्लेयर्स,देखें आज शेड्यूल

Commonwealth Games 2026: कॉमनवेल्थ गेम्स का आगाज हुए 2 दिन बीत चुके हैं, मेडल्स के मामले में भारत का खाता भी खुल गया है. पैरा पॉवरलिफ्टिंग में पुरुषों के हैवीवेट कैटेगरी में झंडू कुमार ने ब्रॉन्ज मेडल जीता. अब तीसरे दिन भी मेडल की उम्मीद जताई जा रही है.

Written ByKavya Yadav
Published: Jul 25, 2026, 06:55 AM IST|Updated: Jul 25, 2026, 06:55 AM IST
CWG day 3 Schedule: तीसरे दिन आएगा भारत का पहला मेडल, एक्शन में दिखेंगे ये प्लेयर्स,देखें आज शेड्यूल

About the Author

Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
जंतर-मंतर प्रदर्शन के बीच डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स को कामकाज रोकने के निर्देश
delhi Traffic Advisory22 min ago
2
petrol diesel price today34 min ago
3
Bollywood Live Updates34 min ago
4
Commonwealth Games 202644 min ago
5
ramayan45 min ago