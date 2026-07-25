CWG day 3 Schedule: तीसरे दिन आएगा भारत का पहला मेडल, एक्शन में दिखेंगे ये प्लेयर्स,देखें आज शेड्यूल

Commonwealth Games 2026: कॉमनवेल्थ गेम्स का आगाज हुए 2 दिन बीत चुके हैं, मेडल्स के मामले में भारत का खाता भी खुल गया है. पैरा पॉवरलिफ्टिंग में पुरुषों के हैवीवेट कैटेगरी में झंडू कुमार ने ब्रॉन्ज मेडल जीता. अब तीसरे दिन भी मेडल की उम्मीद जताई जा रही है. हम आपको आज भारत के मैचों का पूरा शेड्यूल बताने जा रहे हैं. आज जिम्नास्टिक्स, बॉक्सिंग, स्विमिंग, पैरा स्विमिंग, लॉन बॉल्स और 3x3 व्हीलचेयर बास्केटबॉल में भारतीय प्लेयर्स एक्शन में नजर आएंगे.
बॉक्सिंग में भारत नॉकआउट के मुकाबले खेलेगा जबकि कुछ गेम्स में प्लेयर्स फाइनल के लिए जद्दोजहत करेंगे. सबसे पहले जिम्नास्टिक से शुरुआत होगी जिसमें भारतीय महिलाएं दोपहर 2.30 बजे फाइनल में क्वालीफाई करने के लिए उतरेंगी. भारत की प्रणति नायक, प्रतिष्ठा सामंता, ईशिता सुनील रेवाले, निश्का अग्रवाल और रिद्धि शर्मा पर सभी की नजरें होंगी.
जिम्नास्टिक के बाद लॉन बॉल्स में भारतीय महिलाएं एक्शन में होंगी. महिला जोड़ी में रूपा रानी और पिंकी सिंह की जोड़ीकी टक्कर टोंगा की पेरिस बेकर और मिल्खा नाथन से होगी. ये मुकाबला भारतीय समयानुसार दोपहर 3:50 बजे शुरू होगा. वहीं, सिंगल्स में पुतुल सोनोवाल उतरेंगे.
लॉन बॉल्स के बाद स्वीमिंग की शुरुआत होगी. पुरषों की फ्रीस्टाइल 400 मीटर स्वीमिंग में 4 बजे धाक्षण शशिकुमार उतरेंगे. अगर वह इस रेस में जीत जाते हैं तो रात 11.30 पर फाइनल मुकाबले में उतरेंगे. 4 बजे शशिकुमार के बाद 4.15 पर S14 200 मीटर फ्रीस्टाइल हीट्स में पैरा स्मवीमिंग में चैतन्य विश्वास कुलकर् पर नजरें होंगी. अगर वो इस रेस को जीत लेते हैं तो रात 12:45 बजे फाइनल खेलेंगे. श्रीहरि नटराज पर भी नजरें रहेंगी जो पुरुषों की 50 मीटर बैकस्ट्रोक कंपटीशन के फाइनल में क्वालीफाई करने की कोशिश करेंगे.
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बॉक्सिंग में मेन्स के 60 KG कंपटीशन में राउंड ऑफ 32 में सचिन-सिवाच एक्शन में दिखेंगे. इनकी टक्कर कनाडा के केओमा अल-अहमादीह से होगी. भारतीय महिला 3x3 व्हीलचेयर में बास्केटबॉल टीम भी शाम 5 बजे एक्शन में होगी.