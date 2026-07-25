CWG day 3 Schedule: तीसरे दिन आएगा भारत का पहला मेडल, एक्शन में दिखेंगे ये प्लेयर्स,देखें आज शेड्यूल

लॉन बॉल्स के बाद स्वीमिंग की शुरुआत होगी. पुरषों की फ्रीस्टाइल 400 मीटर स्वीमिंग में 4 बजे धाक्षण शशिकुमार उतरेंगे. अगर वह इस रेस में जीत जाते हैं तो रात 11.30 पर फाइनल मुकाबले में उतरेंगे. 4 बजे शशिकुमार के बाद 4.15 पर S14 200 मीटर फ्रीस्टाइल हीट्स में पैरा स्मवीमिंग में चैतन्य विश्वास कुलकर् पर नजरें होंगी. अगर वो इस रेस को जीत लेते हैं तो रात 12:45 बजे फाइनल खेलेंगे. श्रीहरि नटराज पर भी नजरें रहेंगी जो पुरुषों की 50 मीटर बैकस्ट्रोक कंपटीशन के फाइनल में क्वालीफाई करने की कोशिश करेंगे.