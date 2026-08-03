भारत को सौंपा गया कॉमनवेल्थ गेम्स का झंडा और मशाल, अहमदाबाद करेगा CWG 2030 को होस्ट

भारत 20 साल बाद एक बार फिर कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी करने के लिए तैयार है. अहमदाबाद कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 को होस्ट करेगा, जिसके लिए उसे रविवार को ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की क्लोजिंग सेरेमनी के दौरान अगले एडिशन की मेजबानी के लिए झंडा और मशाल सौंपी गई है. बता दें कि 11 दिनों के कड़े कॉम्पिटीशन के बाद कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का समापन हो गया है. स्कॉटलैंड ने क्लोजिंग सेरेमनी के दौरान औपचारिक तौर पर कॉमनवेल्थ गेम्स का झंडा और मशाल 2030 में ऐतिहासिक एडिशन के मेजबान भारत को सौंप दिया.
कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 अहमदाबाद में आयोजित किए जाएंगे, जिससे भारत एक से अधिक अवसरों पर मल्टी-गेम्स टूर्नामेंट को होस्ट करने वाला ऑस्ट्रेलिया के बाद दूसरा देश बन जाएगा. भारत ने इससे पहले 2010 में नई दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 का आयोजन किया था. ऑफिशियल हैंडओवर सेरेमनी के हिस्से के रूप में कॉमनवेल्थ गेम्स का झंडा और मशाल भारत के प्रतिनिधियों, ओलंपिक गोल्ड मेडल विजेता नीरज चोपड़ा, भारतीय ओलंपिक संघ (IOA) की अध्यक्ष पीटी उषा और गुजरात के उपमुख्यमंत्री हर्ष सांघवी को प्रस्तुत किया गया था.
क्लोजिंग सेरेमनी का एक बड़ा आकर्षण भारत-स्कॉटिश कल्चरल परफॉरमेंस था, जिसमें दोनों देशों के सिंगर और डांसर एक साथ आए थे, जो ग्लासगो से अहमदाबाद तक मशाल के पारित होने का प्रतीक था. भारत के पास खेल के मोर्चे पर भी जश्न मनाने के लिए बहुत कुछ था, एक सफल अभियान को समाप्त करने के लिए 39 मेडल (13 गोल्ड, 17 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज के साथ मेडल टैली में चौथे स्थान पर रहा.
हालांकि भारत ने बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में 61 मेडल जीते थे, जो कुछ और ही कहानी बयां करता है. इनमें से 30 मेडल उन खेलों में आए थे, जिन्हें ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 से हटा दिया गया था. इसके बाद एक ऑडियो-विजुअल प्रेजेंटेशन में अहमदाबाद 2030 की झलक दिखाई गई, जिसमें भारत के खेल सफर को दिखाया गया और साथ ही 100वें कॉमनवेल्थ गेम्स की एक झलक भी पेश की गई.
समारोह की शुरुआत में, ग्लासगो 2026 में बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल जीतने वाली जैस्मीन लैंबोरिया ने एथलीटों की परेड के दौरान तिरंगा थामे रखा, जब सभी 74 देशों के खिलाड़ी एरिना में दाखिल हुए. स्कॉटिश कलाकारों ने पूरी शाम दर्शकों का मनोरंजन किया. साथ ही, 11 दिनों तक चले इस कॉम्पिटिशन के यादगार पलों को दिखाने वाला एक वीडियो मोंटाज भी दिखाया गया. क्लोजिंग सेरेमनी के दौरान भाषण में ग्लासगो 2026 के चेयरमैन जॉर्ज ब्लैक ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी के लिए अहमदाबाद को सफलता की शुभकामनाएं दीं.