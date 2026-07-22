/203 गोल्ड, 190 सिल्वर और 171 ब्रॉन्ज... भारत ने किस कॉमनवेल्थ गेम्स में कितने मेडल जीते? यहां देख लें पूरी लिस्ट

Commonwealth Games 2026: कॉमनवेल्थ गेम्स का 23वां संस्करण 23 जुलाई से शुरू होने जा रहा है. कुछ ही घंटों में मेगा इवेंट का आगाज हो जाएगा. भारत के लिए इसका इतिहास शानदार रहा है. भारत के इतिहास में 203 स्वर्ण, 190 रजत और 171 कांस्य पदकों की चमक किसी महाकाव्य से कम नहीं लगती. यह सिर्फ आंकड़े नहीं, बल्कि लाखों सपनों, पसीने की बूंदों और अथक मेहनत की कहानी है. इस बार ये आंकड़े और भी शानदार होने जा रहे हैं.