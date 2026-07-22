/203 गोल्ड, 190 सिल्वर और 171 ब्रॉन्ज... भारत ने किस कॉमनवेल्थ गेम्स में कितने मेडल जीते? यहां देख लें पूरी लिस्ट

Commonwealth Games 2026: कॉमनवेल्थ गेम्स का 23वां संस्करण 23 जुलाई से शुरू होने जा रहा है. कुछ ही घंटों में मेगा इवेंट का आगाज हो जाएगा. भारत के लिए इसका इतिहास शानदार रहा है. भारत के इतिहास में 203 स्वर्ण, 190 रजत और 171 कांस्य पदकों की चमक किसी महाकाव्य से कम नहीं लगती. यह सिर्फ आंकड़े नहीं, बल्कि लाखों सपनों, पसीने की बूंदों और अथक मेहनत की कहानी है. इस बार ये आंकड़े और भी शानदार होने जा रहे हैं.
1934 में लंदन, ब्रिटिश एम्पायर गेम्स में पहली बार भारतीय ध्वज लहराया. पहलवान रशीद अंसारी ने कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचा. इसके बाद 1958 के कार्डिफ में मिल्खा सिंह की दौड़ ने देश को नई प्रेरणा दी. फिर 1970-80 के दशक में कुश्ती, वेटलिफ्टिंग और एथलेटिक्स में भारतीय खिलाड़ियों ने दुनिया को चौंकाया. लेकिन असली जादू तो 2002 के मैनचेस्टर गेम्स से शुरू हुआ.
भारत मैनचेस्टर गेम्स में 30 गोल्ड मेडल के साथ चौथे स्थान पर था. युवा खिलाड़ी जैसे अंजु बॉबी जॉर्ज, एबराहम चेरियन ने नई पीढ़ी को रास्ता दिखाया. 2010 का दिल्ली गेम्स तो घरेलू मैदान का कमाल था. 38 मेडल भारत ने जीते, 27 सिल्वर और 36 ब्रॉन्ज मेडल खाते में थे. पूरे स्टेडियम में "भारत माता की जय" के नारे गूंज रहे थे. अभिनव बिंद्रा, साइना नेहवाल, विजेंद्र सिंह जैसे सितारों ने देश का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया.
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बर्मिंघम 2022 में मीराबाई चानू ने वेटलिफ्टिंग में स्वर्ण जीतकर लाखों लड़कियों को प्रेरित किया. पीवी सिंधु, लक्ष्य सेन की बैडमिंटन रैकेट ने रजत-कांस्य की बरसात की. कुश्ती के मैदान में साक्षी मलिक और विनेश फोगाट ने संघर्ष की मिसाल पेश की. जिम्नास्टिक, तीरंदाजी, तैराकी, हर खेल में भारतीय जज्बा झलका. ये 564 पदक (203 गोल्ड, 190 सिल्वर, 171 ब्रॉन्ज) सिर्फ खेल के मैदान की जीत नहीं, बल्कि एक राष्ट्र की उभरती ताकत की कहानी हैं.