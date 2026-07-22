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203 गोल्ड, 190 सिल्वर और 171 ब्रॉन्ज... भारत ने किस कॉमनवेल्थ गेम्स में कितने मेडल जीते? यहां देख लें पूरी लिस्ट

Commonwealth Games 2026: कॉमनवेल्थ गेम्स का 23वां संस्करण 23 जुलाई से शुरू होने जा रहा है. कुछ ही घंटों में मेगा इवेंट का आगाज हो जाएगा. भारत के लिए इसका इतिहास शानदार रहा है. भारत के इतिहास में 203 स्वर्ण, 190 रजत और 171 कांस्य पदकों की चमक किसी महाकाव्य से कम नहीं लगती.

Written ByKavya Yadav
Published: Jul 22, 2026, 02:49 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 02:49 PM IST
203 गोल्ड, 190 सिल्वर और 171 ब्रॉन्ज... भारत ने किस कॉमनवेल्थ गेम्स में कितने मेडल जीते? यहां देख लें पूरी लिस्ट

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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