/ग्लासगो में ऐसा क्या हुआ था, जो पीएम मोदी को भी पूछना पड़ा? लवलीना के तिरंगे वाले विवाद की पूरी कहानी

Lovlina Borgohain Tricolour Controversy: ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने इस बार 39 पदक अपने नाम किए. देश के खिलाड़ियों ने ग्राउंड पर अपना दम तो दिखाया ही, साथ में मैदान के बाहर भी देश की खातिर लड़ते दिखे. मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने ग्लासगो के एक रेस्टोरेंट में भारत के गलत नक्शे पर आपत्ति जताई थी. इस वाकये ने खेलों के दौरान काफी सुर्खियां बटोरीं थी और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे लवलीना से विवाद के बारे में पूछ दिया.
पीएम मोदी ने उनकी इस देशभक्ति की सराहना करते हुए मजाकिया अंदाज में पूछा कि क्या वह रेस्टोरेंट वाले से झगड़ा कर रही थीं. लवलीना ने हंसते हुए बताया कि जश्न के माहौल में भी देश के नक्शे से उत्तर-पूर्व का हिस्सा गायब देखकर उन्हें बहुत दुख हुआ था. उन्होंने विनम्रता से रेस्टोरेंट प्रबंधन को इसे ठीक करने के लिए कहा, जिसके बाद उन्होंने बदलाव कर दिए.
प्रधानमंत्री ने कहा कि जीत के जश्न के बीच भी राष्ट्रीय प्रतीक के महत्व को समझना एक असाधारण बात है. उन्होंने लवलीना से कहा कि उनका यह कदम और वह वीडियो लोगों द्वारा लंबे समय तक याद रखा जाएगा. भारत ने इन खेलों में शानदार प्रदर्शन करते हुए 13 स्वर्ण सहित कुल 39 पदक जीतकर तालिका में चौथा स्थान हासिल किया है. इस ऐतिहासिक मुक्केबाजी अभियान में भारत ने कुल 10 पदक अपने नाम किए.
वेटलिफ्टिंग स्टार मीराबाई चानू ने 48 किलोग्राम वर्ग में रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन के साथ स्वर्ण पदक जीता. पदक समारोह के दौरान वह अपने आंसू नहीं रोक सकीं, जिस पर पीएम मोदी ने उनसे बातचीत की. मीराबाई ने बताया कि पेरिस ओलंपिक में मात्र 1 किलो से पदक चूकने का गम और पिछले चार वर्षों में चोटों व पारिवारिक समस्याओं के संघर्ष ने उन्हें भावुक कर दिया था. तिरंगे को ऊपर जाते देख और राष्ट्रगान सुनकर उनका सारा दर्द आंसुओं के रूप में बह निकला.
ग्लासगो के मशहूर रेस्टोरेंट 'मिस्टर सिंह्स इंडिया – द होम ऑफ करी' में भारतीय बॉक्सिंग टीम के लिए एक डिनर आयोजित किया गया था. इस दौरान असम की रहने वाली लवलीना ने देखा कि रेस्टोरेंट के नैपकिन और बाहर लगे बोर्ड पर भारत का नक्शा गलत छपा हुआ था. यह देखकर उन्हें काफी निराशा हुई, क्योंकि उस नक्शे में भारत का उत्तर-पूर्व हिस्सा पूरी तरह गायब था.
लवलीना ने अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए मैनेजमेंट से कहा, ''कृपया इसे गलत न समझें, लेकिन भारत के नक्शे में हमारे नॉर्थ-ईस्ट को न पाकर मुझे बुरा लगा है.'' उन्होंने आगे कहा कि वह खुद नॉर्थ-ईस्ट से हैं और अपने क्षेत्र को नक्शे से कटा हुआ देखकर उन्हें दुख होता है. उन्होंने बहुत ही शालीनता से रेस्टोरेंट से आग्रह किया कि भविष्य में भारत के नक्शे की सीमाओं का सही चित्रण सुनिश्चित किया जाए.
Delighted to host our outstanding medal winners from the Commonwealth Games 2026 at 7, Lok Kalyan Marg. Heard about their experiences from the Games.
Each one of them has made our nation proud through their exceptional performances. Their success will motivate many youngsters. pic.twitter.com/1zkYCKiV8r
— Narendra Modi (@narendramodi) August 9, 2026
बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (BFI) के अध्यक्ष अजय सिंह ने मीडिया को बताया था कि रेस्टोरेंट मालिकों के साथ कोई झगड़ा या बहस नहीं हुई, बल्कि मामला बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से सुलझा लिया गया. उन्होंने इसे एक अनजानी चूक बताया. रेस्टोरेंट मालिकों ने तुरंत अपनी गलती स्वीकार की, माफी मांगी और वादा किया कि वे जल्द ही अपने लोगो और नक्शे में सुधार करेंगे. रेस्टोरेंट ने बाद में एक बयान जारी कर कहा कि उनका मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं था.