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ग्लासगो में ऐसा क्या हुआ था, जो पीएम मोदी को भी पूछना पड़ा? लवलीना के तिरंगे वाले विवाद की पूरी कहानी

Lovlina Borgohain Tricolour Controversy: राष्ट्रमंडल खेल 2026 के पदक विजेताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यादगार मुलाकात हुई. लवलीना बोरगोहेन द्वारा भारत के गलत नक्शे पर जताई आपत्ति के बाद बड़ा विवाद हुआ था. उस विवाद के बारे में पीएम मोदी ने उनसे बात की.

Written ByRohit Raj
Published: Aug 10, 2026, 07:35 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 08:44 PM IST
ग्लासगो में ऐसा क्या हुआ था, जो पीएम मोदी को भी पूछना पड़ा? लवलीना के तिरंगे वाले विवाद की पूरी कहानी
Image Credit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन.

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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