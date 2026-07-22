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Commonwealth Games 2026: 77 पुरुष, 48 महिला खिलाड़ी और 13 गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए टीम इंडिया की फुल लिस्ट

23 जुलाई से कॉमनवेल्थ गेम्स का आगाज हो रहा है. स्कॉटलैंड के ग्लासगो में इस टूर्नामेंट का आगाज होगा और 2 अगस्त तक चलेगा. मेगा इवेंट के लिए भारतीय दल स्कॉटलैंड पहुंच चुकी है. मीराबाई चानू और नीरज चोपड़ा जैसे दिग्गज इस टूर्नामेंट का हिस्सा हैं. खिलाड़ियों की पूरी लिस्ट नीचे देख सकते हैं.

Written ByKavya Yadav
Published: Jul 22, 2026, 06:44 AM IST|Updated: Jul 22, 2026, 06:44 AM IST
Commonwealth Games 2026: 77 पुरुष, 48 महिला खिलाड़ी और 13 गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए टीम इंडिया की फुल लिस्ट
Image Credit: AI Graphics

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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