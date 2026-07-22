Commonwealth Games 2026: 77 पुरुष, 48 महिला खिलाड़ी और 13 गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए टीम इंडिया की फुल लिस्ट

Commonwealth Games 2026: 23 जुलाई से कॉमनवेल्थ गेम्स का आगाज हो रहा है. स्कॉटलैंड के ग्लासगो में इस टूर्नामेंट का आगाज होगा और 2 अगस्त तक चलेगा. मेगा इवेंट के लिए भारतीय दल स्कॉटलैंड पहुंच चुकी है. मीराबाई चानू और नीरज चोपड़ा जैसे बड़े नाम इस टूर्नामेंट का हिस्सा हैं. खिलाड़ियों की पूरी लिस्ट नीचे देख सकते हैं. इन दोनों के अलावा बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन भी शामिल हैं. मीराबाई चानू ओपनिंग सेरेमनी में ध्वजवाहक के रूप में अपनी भूमिका निभाएंगी.
खेल मंत्रालय ने इस बार 191 सदस्यों के दल को हरी झंडी दिखाई है, जिसमें 126 एथलीट (78 पुरुष और 48 महिला) और 51 टीम अधिकारी शामिल हैं. कॉमनवेल्थ गेम्स में जो एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है. आयोजन की लागत कम करने के लिए प्रतिस्पर्धाओं को घटाकर केवल 10 मुख्य खेलों तक सीमित कर दिया गया है. हॉकी, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, कुश्ती और क्रिकेट जैसे गेम्स लिस्ट में नहीं हैं जबकि इन्हीं से भारत के हाथ सबसे ज्यादा मेडल आते हैं. ऐसे में भारत के लिए एक बड़ी चुनौती होगी. पदक तालिका का बहुत बड़ा दारोमदार एथलेटिक्स, पैरा एथलेटिक्स और मुक्केबाजी जैसे खेलों पर टिका होगा.
स्कॉट्सटाउन स्टेडियम, टोलक्रॉस इंटरनेशनल स्विमिंग सेंटर, ग्लासगो इंटरनेशनल एरिना, स्कॉटिश इवेंट कैंपस (SEC), इसमें 'द हाइड्रो', 'SEC आर्माडिलो' और 'SEC सेंटर' शामिल हैं.
पुरुष एथलेटिक्स:
गुरिंदरवीर सिंह (100 मी), अनिमेष कुजूर (200 मी), गुलवीर सिंह (5000/10000 मी), तेजस शिर्से (110 मी बाधा दौड़)
यशस पलक्ष व संतोष कुमार तमिलरासन (400 मी बाधा दौड़), सर्वेश कुशारे व आदर्श राम (ऊंची कूद)
देव मीना व कुलदीप कुमार (पोल वॉल्ट), मुरली श्रीशंकर व लोकेश सत्यनाथन (लंबी कूद)
प्रवीण चित्रवेल व सेल्वा प्रभु (ट्रिपल जंप), समरदीप सिंह गिल व तेजिंदरपाल सिंह तूर (शॉट पुट
नीरज चोपड़ा, रोहित यादव व यश वीर सिंह (जैवलिन थ्रो), तेजस्विन शंकर (डेकाथलॉन)
विशाल थेन्नारासु कयालविझी, राजेश रमेश व अंसा बाबू (400 मी / 4×400 मी मिक्स्ड रिले)
महिला एथलेटिक्स:
पारुल चौधरी (3000 मी स्टीपलचेज/5000 मी), पूजा (ऊंची कूद), मनप्रीत कौर (शॉट पुट)
सीमा कालीरामना व निधि रानी (डिस्कस थ्रो), रवीना व प्रियंका गोस्वामी (10000 मी रेस वॉक)
रशदीप कौर व नीरू पाठक (400 मी / 4×400 मी मिक्स्ड रिले)
पैरा एथलेटिक्स:
राकेशभाई भट्ट व श्रेयांश त्रिवेदी (पुरुष 100 मी T38), मोहम्मद बासिल एम व दिलीप महादु गावित (पुरुष 100 मी T47)
रमेश षणमुगम (पुरुष 1500 मी T54), देवेंद्र कुमार व सागर थायत (पुरुष डिस्कस थ्रो F44)
शुभम जुयाल व सोमन राणा (पुरुष शॉट पुट F57), शर्मिला धनखड़ व शिल्पा के शायला (महिला शॉट पुट F57)
वेटलिफ्टिंग एवं पैरा पावरलिफ्टिंग
महिला वेटलिफ्टिंग: मीराबाई चानू (48 किग्रा), ज्ञानेश्वरी यादव (53 किग्रा), बिंद्यारानी देवी (58 किग्रा), हरजिंदर कौर (69 किग्रा), संजना (77 किग्रा), सीरम निरुपमा देवी (86 किग्रा), मार्टिना देवी (+86 किग्रा).
पुरुष वेटलिफ्टिंग: ऋषिकांत सिंह (60 किग्रा), एम राजा (65 किग्रा), अजय बाबू (79 किग्रा), दिलबाग सिंह (94 किग्रा), लवप्रीत सिंह (+110 किग्रा).
पैरा पावरलिफ्टिंग:
अशोक कुमार मलिक व परमजीत कुमार (पुरुष लाइटवेट), सुधीर व झंडू कुमार (पुरुष हैवीवेट)
सुमन देवी व जसप्रीत कौर (महिला लाइटवेट), कस्तूरी राजमणि (महिला हैवीवेट)
मुक्केबाजी (बॉक्सिंग)
महिला मुक्केबाजी: साक्षी चौधरी (51 किग्रा), प्रीति पवार (54 किग्रा), जैस्मीन लेम्बोरिया (57 किग्रा), प्रिया घनघास (60 किग्रा), परवीन हुडा (65 किग्रा), अरुंधति चौधरी (70 किग्रा), लवलीना बोरगोहेन (75 किग्रा).
पुरुष मुक्केबाजी: जेदुमणि सिंह (55 किग्रा), सचिन सिवाच (60 किग्रा), आदित्य प्रताप सिंह (65 किग्रा), सुमित कुंडू (70 किग्रा), अंकुश अंकुश (80 किग्रा), कपिल पोखरिया (90 किग्रा), नरेंद्र बेरवाल (+90 किग्रा).
जूडो
पुरुष जूडो: हर्ष सिंह (60 किग्रा), रोहित बसीर मजगुल (66 किग्रा), अरुण कुमार (73 किग्रा), हर्ष टोकस (81 किग्रा), करनजीत सिंह मान (90 किग्रा), अवतार सिंह (100 किग्रा), यश घनघस (+100 किग्रा).
महिला जूडो: अस्मिता डे (48 किग्रा), श्रद्धा कदबुल चोपड़े (52 किग्रा), यामिनी मौर्य (57 किग्रा), उन्नति शर्मा (63 किग्रा), इनुंगनबी ताखेललंबम (70 किग्रा), इशरूप नारंग (78 किग्रा), तूलिका मान (+78 किग्रा).
तैराकी और पैरा तैराकी
पुरुष तैराकी: श्रीहरि नटराज (50 व 100 मी बैकस्ट्रोक), आर्यन नेहरा (1500 मी फ्रीस्टाइल), साजन प्रकाश (200 मी बटरफ्लाई), अनीश एस गौड़ा (200 मी फ्रीस्टाइल), दक्षन शशिकुमार (400 मी फ्रीस्टाइल).
पैरा तैराकी: रवि वीरा वेंकट बुडिगिना, सुयश नारायण जाधव व स्वातिक पाटिल (फ्रीस्टाइल 50 मी S7), अली इमाम (100 मी S13), चैतन्य विश्वास कुलकर्णी व तेजस नंदकुमार (200 मी S14).
जिम्नास्टिक्स
पुरुष टीम: तपन मोहंती, तपेश्वरनाथ दास, केपी स्वातिश, सत्यजीत मंडल.
महिला टीम: प्रणति नायक, निष्का अग्रवाल, इशिता रेवाले, प्रोतिष्ठा सामंत.
साइक्लिंग और पैरा साइक्लिंग
पुरुष ट्रैक साइक्लिंग: रोनाल्डा सिंह लैतोंजम (1000 मी टाइम ट्रायल), डेविड बेकहम एल्काटोहचूंगो व जेमश सिंह केइथेलक्रम (एलीट कीरिन), दिनेश कुमार व रोजित सिंह यांगलेम (एंड्योरेंस/परस्यूट), सेखों हर्षवीर सिंह (4000 मी टीम परस्यूट).
पैरा महिला साइक्लिंग
लिशा दास.
बॉल्स और पैरा बॉल्स
पुरुष: पुतुल सोनोवाल (सिंगल्स)। नवनीत सिंह व दिनेश कुमार (डबल्स)। रिजर्व: सुनील बहादुर.
महिला: नयन मोनी सैकिया (सिंगल्स)। रूपा रानी टिर्की व पिंकी (डबल्स)। रिजर्व: रेशमा कुमारी.
3x3 बास्केटबॉल (महिला व्हीलचेयर)
भारतीय टीम: रीना रमेशचंद्र गुप्ता, इरेंगबम रितु चानू, जाधव मीनाक्षी हरीचंद्र, रायनवार लक्ष्मी रायप्पा.