Commonwealth Games 2026: 77 पुरुष, 48 महिला खिलाड़ी और 13 गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए टीम इंडिया की फुल लिस्ट

खेल मंत्रालय ने इस बार 191 सदस्यों के दल को हरी झंडी दिखाई है, जिसमें 126 एथलीट (78 पुरुष और 48 महिला) और 51 टीम अधिकारी शामिल हैं. कॉमनवेल्थ गेम्स में जो एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है. आयोजन की लागत कम करने के लिए प्रतिस्पर्धाओं को घटाकर केवल 10 मुख्य खेलों तक सीमित कर दिया गया है. हॉकी, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, कुश्ती और क्रिकेट जैसे गेम्स लिस्ट में नहीं हैं जबकि इन्हीं से भारत के हाथ सबसे ज्यादा मेडल आते हैं. ऐसे में भारत के लिए एक बड़ी चुनौती होगी. पदक तालिका का बहुत बड़ा दारोमदार एथलेटिक्स, पैरा एथलेटिक्स और मुक्केबाजी जैसे खेलों पर टिका होगा.