Add Zee Business As A Preferred Source
App

टॉप-5 में रहा भारत... 39 मेडल्स के साथ कॉमनवेल्थ गेम्स का समापन, किस खेल में आए कितने मेडल?

Commonwealth Games 2026: कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का समापन हो चुका है. इस बार टूर्नामेंट में भारत को सबसे ज्यादा मेडल दिलाने वाले खेल कुश्ती, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, हॉकी और शूटिंग नहीं थे. इसके बावजूद चौथे स्थान पर रहते हुए भारत ने इसे खत्म किया और खाते में कुल 39 मेडल्स रहे.

Written ByKavya Yadav
Published: Aug 03, 2026, 07:10 AM IST|Updated: Aug 03, 2026, 07:10 AM IST
टॉप-5 में रहा भारत... 39 मेडल्स के साथ कॉमनवेल्थ गेम्स का समापन, किस खेल में आए कितने मेडल?
Image Credit: CWG 2026

About the Author

Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
भारत को सौंपा गया कॉमनवेल्थ गेम्स का झंडा और मशाल, अहमदाबाद करेगा CWG 2030 को होस्ट
2
3
4
5