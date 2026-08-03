टॉप-5 में रहा भारत... 39 मेडल्स के साथ कॉमनवेल्थ गेम्स का समापन, किस खेल में आए कितने मेडल?

Commonwealth Games 2026: 2 अगस्त को कॉमनवेल्थ गेम्स का आखिरी दिन रहा. क्लोजिंग सेरेमनी आज (3 अगस्त) को होगी. भारत ने चौथे स्थान पर रहते हुए कुल 39 मेडल्स के साथ टूर्नामेंट को खत्म किया. कुश्ती, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, हॉकी और शूटिंग जैसे मुख्य खेल इस टूर्नामेंट में होते तो ये आंकड़ा और भी ज्यादा देखने को मिल सकता था. इन खेलों ने भारत को इतिहास में गुच्छों में मेडल्स दिलाए हैं, इनके बिना कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत के लिए बड़ा चैलेंज था. लेकिन भारतीय प्लेयर्स ने उम्मीद से बढ़कर प्रदर्शन करते हुए देश को टॉप-5 में लाकर खड़ा किया.
कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में कुल 122 भारतीय एथलीट उतरे थे. आठ खेलों के साथ भारत ने इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया था, जिसमें एथलेटिक्स, आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स, बॉल्स, बॉक्सिंग, जूडो, स्विमिंग, ट्रैक साइक्लिंग, वेटलिफ्टिंग शामिल थे. वहीं, पांच पैरा खेल पैरा एथलेटिक्स, पैरा पावरलिफ्टिंग, पैरा स्विमिंग, पैरा ट्रैक साइक्लिंग और 3x3 व्हीलचेयर बास्केटबॉल भी शामिल थे.
कुल 39 मेडल्स में 13 गोल्ड, 17 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज थे. 13 गोल्ड मेडल में 7 गोल्ड बॉक्सिंग से ही आए. इस खेल से कुल 10 मेडल देखने को मिले, जिसमें 3 सिल्वर शामिल थे. इसके अलावा भारत ने एथलेटिक्स में 3 गेल्ड, 7 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल जीते. जूडो में भारत का ऐतिहासिक प्रदर्शन देखने को मिला, जिसमें कुल 4 मेडल्स (2 गोल्ड, 1 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज) मिले.
वेटलिफ्टिंग में भी भारत का प्रदर्शन शानदार रहा. मीराबाई चानू ने CWG टाइटल की ऐतिहासिक हैट्रिक पूरी की और इस इवेंट में लगातार तीन गोल्ड मेडल जीतने वाली दूसरी भारतीय खिलाड़ी बनीं. इस खेल में भारत के खाते कुल 8 मेडल आए, जिसमें 1 गोल्ड, 6 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज शामिल रहा. पैरा पावरलिफ्टिंग में भारत को एक ब्रॉन्ज मेडल मिला.
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रैंक
देश
गोल्ड
सिल्वर
ब्रॉन्ज
टोटल
1
ऑस्ट्रेलिया
70
45
56
171
2
इंग्लैंड
29
45
36
110
3
कनाडा
19
20
23
62
4
भारत
13
17
9
39
5
स्कॉटलैंड
13
09
17
39
किस खेल में आए कितने मेडल्स?
भारत को मेडल दिलाने वाले खिलाड़ी