टॉप-5 में रहा भारत... 39 मेडल्स के साथ कॉमनवेल्थ गेम्स का समापन, किस खेल में आए कितने मेडल?

रैंक देश गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज टोटल 1 ऑस्ट्रेलिया 70 45 56 171 2 इंग्लैंड 29 45 36 110 3 कनाडा 19 20 23 62 4 भारत 13 17 9 39 5 स्कॉटलैंड 13 09 17 39 किस खेल में आए कितने मेडल्स? खेल (Sport) स्वर्ण (Gold) रजत (Silver) कांस्य (Bronze) कुल (Total) Athletics (एथलेटिक्स) 0 5 5 10 Para athletics (पैरा एथलेटिक्स) 3 2 1 6 Judo (जूडो) 2 1 1 4 Weightlifting (वेटलिफ्टिंग) 1 6 1 8 Para powerlifting (पैरा पावरलिफ्टिंग) 0 0 1 1 Boxing (बॉक्सिंग) 7 3 0 10 Total (कुल) 13 17 9 39 भारत को मेडल दिलाने वाले खिलाड़ी क्र. सं. एथलीट / खिलाड़ी स्पर्धा (Event) खेल (Sport) पदक (Medal) 1 झंडू कुमार पुरुष हैवीवेट (Men's heavyweight) पैरा पावरलिफ्टिंग कांस्य (Bronze) 2 ऋषिकांत सिंह पुरुष 60 किग्रा (Men's 60kg) वेटलिफ्टिंग रजत (Silver) 3 मीराबाई चानू महिला 48 किग्रा (Women's 48kg) वेटलिफ्टिंग स्वर्ण (Gold) 4 मुथुपंडी राजा पुरुष 65 किग्रा (Men's 65kg) वेटलिफ्टिंग रजत (Silver) 5 ज्ञानेश्वरी यादव महिला 53 किग्रा (Women's 53kg) वेटलिफ्टिंग रजत (Silver) 6 बिंद्यारानी देवी महिला 58 किग्रा (Women's 58kg) वेटलिफ्टिंग कांस्य (Bronze) 7 शर्मिला धनखड़ महिला शॉट पुट F57 पैरा एथलेटिक्स स्वर्ण (Gold) 8 सर्वेश कुशारे पुरुष हाई जंप (Men's high jump) एथलेटिक्स रजत (Silver) 9 शिल्पा के. शैला महिला शॉट पुट F57 पैरा एथलेटिक्स कांस्य (Bronze) 10 वल्लूरी अजय बाबू पुरुष 79 किग्रा (Men's 79kg) वेटलिफ्टिंग रजत (Silver) 11 हरजिंदर कौर महिला 69 किग्रा (Women's 69kg) वेटलिफ्टिंग रजत (Silver) 12 गुलवीर सिंह पुरुष 10,000 मीटर (Men's 10000m) एथलेटिक्स रजत (Silver) 13 मुरली श्रीशंकर पुरुष लॉन्ग जंप (Men's long jump) एथलेटिक्स रजत (Silver) 14 दिलीप गावित पुरुष 100 मीटर T47 पैरा एथलेटिक्स स्वर्ण (Gold) 15 मोहम्मद बासिल पुरुष 100 मीटर T47 पैरा एथलेटिक्स रजत (Silver) 16 लवप्रीत सिंह पुरुष +110 किग्रा (Men's +110kg) वेटलिफ्टिंग रजत (Silver) 17 सीमा कलीरामना महिला डिस्क थ्रो (Women's discus throw) एथलेटिक्स कांस्य (Bronze) 18 अस्मिता डे महिला -48 किग्रा (Women's -48kg) जूडो स्वर्ण (Gold) 19 हर्ष सिंह पुरुष -60 किग्रा (Men's -60kg) जूडो स्वर्ण (Gold) 20 यामिनी मौर्या महिला -57 किग्रा (Women's -57kg) जूडो रजत (Silver) 21 तेजस्विन शंकर पुरुष डेकाथलॉन (Men's decathlon) एथलेटिक्स कांस्य (Bronze) 22 यशवीर सिंह पुरुष भाला फेंक (Men's javelin throw) एथलेटिक्स कांस्य (Bronze) 23 नीरज चोपड़ा पुरुष भाला फेंक (Men's javelin throw) एथलेटिक्स रजत (Silver) 24 प्रीति पवार महिला 54 किग्रा (Women's 54kg) बॉक्सिंग स्वर्ण (Gold) 25 प्रवीण चित्रवेल पुरुष ट्रिपल जंप (Men's triple jump) एथलेटिक्स रजत (Silver) 26 सेल्वा प्रभु पुरुष ट्रिपल जंप (Men's triple jump) एथलेटिक्स कांस्य (Bronze) 27 जैस्मिन लंबोरिया महिला 57 किग्रा (Women's 57kg) बॉक्सिंग स्वर्ण (Gold) 28 जादुमणि सिंह पुरुष 55 किग्रा (Men's 55kg) बॉक्सिंग रजत (Silver) 29 शुभम जुयाल पुरुष शॉट पुट F57 पैरा एथलेटिक्स रजत (Silver) 30 सोमन राणा पुरुष शॉट पुट F57 पैरा एथलेटिक्स स्वर्ण (Gold) 31 उन्नति शर्मा महिला -63 किग्रा (Women's -63kg) जूडो कांस्य (Bronze) 32 साक्षी चौधरी महिला 51 किग्रा (Women's 51kg) बॉक्सिंग स्वर्ण (Gold) 33 प्रिया घंघास महिला 60 किग्रा (Women's 60kg) बॉक्सिंग स्वर्ण (Gold) 34 अरुंधति चौधरी महिला 70 किग्रा (Women's 70kg) बॉक्सिंग स्वर्ण (Gold) 35 लवलिना बोरगोहेन महिला 75 किग्रा (Women's 75kg) बॉक्सिंग रजत (Silver) 36 सचिन सिवाच पुरुष 60 किग्रा (Men's 60kg) बॉक्सिंग स्वर्ण (Gold) 37 अंकुश पंगाल पुरुष 80 किग्रा (Men's 80kg) बॉक्सिंग स्वर्ण (Gold) 38 नरेंद्र बरवाल पुरुष +90 किग्रा (Men's +90kg) बॉक्सिंग रजत (Silver) 39 गुलवीर सिंह पुरुष 5000 मीटर (Men's 5000m) एथलेटिक्स कांस्य (Bronze) Add Zee News as a Preferred Source