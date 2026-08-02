/Commonwealth Table Tennis Championship 2026: मनुष शाह ने मेंस सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में की धमाकेदार एंट्री, नित्या श्री मणि का सफर थमा

Commonwealth Table Tennis Championship 2026: मनुष शाह ने कॉमनवेल्थ गेम्स टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 के मेंस सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में धमाकेदार एंट्री कर ली है. हालांकि नित्या श्री मणि महिलाओं के सिंगल्स राउंड ऑफ 16 से बाहर हो गईं. मेंस सिंगल्स में मनुष शाह ने शानदार खेल दिखाते हुए राउंड ऑफ 16 के मुकाबले में अपने ही देश के खिलाड़ी जश अमित मोदी को 4-0 से मात दे दी. इस मैच में मनुष शाह शुरुआत से ही हावी रहे.
मनुष शाह ने इस मैच में जश अमित मोदी के खिलाफ पूरे आत्मविश्वास के साथ अटैक किया और अहम रैलियां जीतीं. मनुष शाह ने जश अमित मोदी को मैच में जमने का मौका ही नहीं दिया. सीधे गेम में मिली इस जीत से मनुष शाह ने कॉमनवेल्थ गेम्स टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 के मेंस सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई और टूर्नामेंट में अपना शानदार सफर जारी रखा.
मनुष शाह और जश अमित मोदी दोनों ही खिलाड़ी भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, लेकिन आगे सिर्फ एक ही बढ़ सकता था. मनुष शाह ने शांत रहकर अपने मौकों का पूरा फायदा उठाया. पूरे मैच के दौरान मनुष शाह की निरंतरता और अहम प्वाइंट्स जीतने की काबिलियत ही जीत-हार का अंतर साबित हुई.
कॉमनवेल्थ गेम्स टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 में महिलाओं के सिंगल्स राउंड ऑफ 16 में, नित्या श्री मणि का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया की जी मिन ह्युंग से हुआ. भारतीय खिलाड़ी नित्या श्री मणि ने कड़ी टक्कर दी और दो गेम जीते, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने अहम पलों में संयम बनाए रखा और 4-2 से जीत हासिल कर क्वार्टर-फाइनल में जगह बनाई.
नित्या श्री मणि ने मैच के दौरान काफी जज्बा दिखाया और कुछ शानदार रैलियों के जरिए खुद को मुकाबले में बनाए रखा. हालांकि, जी मिन ह्युंग लंबी रैलियों में ज्यादा निरंतर रहीं और जीत पक्की करने के लिए अहम मौकों का फायदा उठाया. इस नतीजे के साथ ही नित्या श्री मणि का सिंगल्स सफर खत्म हो गया, जबकि मनुष शाह ने पुरुषों के सिंगल्स ड्रॉ में भारत की उम्मीदें जिंदा रखीं. उनकी इस शानदार जीत से उन्हें क्वार्टर-फाइनल के लिए आत्मविश्वास मिलेगा, जहां वे अपनी मजबूत फॉर्म को जारी रखने और कॉमनवेल्थ गेम्स मेडल के एक कदम और करीब पहुंचने की कोशिश करेंगे.