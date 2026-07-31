CTTC 2026: श्रीजा और सिन्ड्रेला का धमाका, मालदीव को शिकस्त देकर राउंड ऑफ 16 में बनाई जगह

Commonwealth Table Tennis Championship 2026: भारत की श्रीजा अकुला और सिन्ड्रेला दास ने 22वें कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप (CTTC) 2026 में मेजबान देश के शानदार अभियान को जारी रखा है. शुक्रवार को महिला डबल्स स्पर्धा के राउंड ऑफ 32 में भारतीय जोड़ी ने मालदीव की इब्राहिम मिष्का मोहम्मद और नफीज आयशा अलसा को 3-1 से हराकर राउंड ऑफ 16 में अपनी जगह पक्की कर ली है. यह राउंड ऑफ 32 का मुकाबला नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में टेबल नंबर 1 पर खेला गया.
बेस्ट-ऑफ-फाइव फॉर्मेट में प्रतिस्पर्धा करते हुए भारतीय जोड़ी ने मालदीव की जोड़ी पर काबू पाने के लिए बेहतरीन तालमेल, आक्रामक इरादे और संयम का प्रदर्शन किया. हालांकि, उनके विरोधियों ने एक गेम जीतने में कामयाबी हासिल की, लेकिन श्रीजा और सिन्ड्रेला ने अधिकांश समय मुकाबले पर अपना नियंत्रण बनाए रखा. प्री-क्वार्टर फाइनल में जगह बनाने के लिए 3-1 से शानदार जीत दर्ज की.
यह जीत टीम प्रतियोगिताओं के सफल समापन के बाद व्यक्तिगत स्पर्धाओं में भारत के उत्साहजनक प्रदर्शन को और आगे बढ़ाती है. विभिन्न श्रेणियों में कई भारतीय पैडलर्स के आगे बढ़ने के साथ मेजबान टीम ने अपनी इस लय को चैंपियनशिप के नॉकआउट राउंड में भी बरकरार रखा है.
भारत ने पुरुष टीम स्पर्धा में एक यादगार जीत के साथ व्यक्तिगत स्पर्धाओं में प्रवेश किया था, जहां मानव ठक्कर, मानुष शाह, साथियान ज्ञानशेखरन, हरमीत देसाई और पायस जैन ने एक रोमांचक फाइनल में मलेशिया को 3-2 से हराकर स्वर्ण पदक जीता था. इस जीत ने भारतीय दल के मनोबल को काफी बढ़ाया, क्योंकि अब ध्यान सिंगल्स, डबल्स और मिक्स्ड डबल्स स्पर्धाओं पर केंद्रित हो गया है.
मिक्स्ड डबल्स प्रतियोगिता में भी प्रदर्शन लगातार बेहतर बना हुआ है, जहां भारतीय जोड़ियों ने अपने अभियान की सकारात्मक शुरुआत की है. कई श्रेणियों में यह मजबूत प्रदर्शन घरेलू चैंपियनशिप में अपने पदकों की संख्या बढ़ाने के लिए भारत के दृढ़ संकल्प को रेखांकित करता है. अब जबकि राउंड ऑफ 16 उनका इंतजार कर रहा है, श्रीजा अकुला और सिन्ड्रेला दास अपने प्रभावशाली शुरुआती दौर के प्रदर्शन को और बेहतर बनाने और पोडियम फिनिश (पदक) की अपनी कोशिश को जारी रखने की ओर देखेंगी.