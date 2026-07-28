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कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026: भारतीय पैडलर्स का जलवा, पहले ही दिन विरोधियों का सूपड़ा साफ

Commonwealth Table Tennis Championships 2026: 22वें कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 में भारतीय महिला और पुरुष टीमों ने शानदार शुरुआत करते हुए अपने शुरुआती मैचों में 3-0 से जीत दर्ज की. त्यागराज स्टेडियम में सुतीर्था मुखर्जी और मानव ठक्कर ने भारत को दबदबा बनाने में मदद की.

Written ByRohit Raj
Published: Jul 28, 2026, 04:02 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 04:02 PM IST
कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026: भारतीय पैडलर्स का जलवा, पहले ही दिन विरोधियों का सूपड़ा साफ
Image Credit: कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026.

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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