कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026: भारतीय पैडलर्स का जलवा, पहले ही दिन विरोधियों का सूपड़ा साफ

Commonwealth Table Tennis Championships 2026: भारतीय महिला टीम ने 22वें कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप में अपने अभियान का आगाज बेहद आक्रामक अंदाज में किया. सोमवार को त्यागराज स्टेडियम में खेले गए ग्रुप बी के अपने पहले मैच में भारत ने मालदीव को 3-0 से करारी शिकस्त दी. मेजबान टीम ने पूरे मुकाबले के दौरान एक भी गेम नहीं गंवाया, जिससे उन्होंने खिताब के प्रबल दावेदार के रूप में अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है.
अनुभवी पैडलर सुतीर्था मुखर्जी ने फातिमथ धीमा अली के खिलाफ 11-4, 11-2, 11-5 की शानदार जीत दर्ज कर भारत को बेहतरीन शुरुआत दी. सुतीर्था ने पूरे मैच के दौरान अपना नियंत्रण बनाए रखा और विपक्षी खिलाड़ी को लय में आने का कोई मौका नहीं दिया.
इसके बाद युवा खिलाड़ी यशस्वी घोरपड़े ने आयशाथ रफ़ा नाज़िम को 11-2, 11-5, 11-7 से हराकर भारत की बढ़त को और मजबूत कर दिया. यशस्वी ने शुरू से अंत तक आत्मविश्वास से भरा प्रदर्शन किया और लंबी रैलियों को आसानी से संभालते हुए भारत को जीत के करीब पहुंचा दिया.
स्वास्तिका घोष ने मिश्का मोहम्मद इब्राहिम को 11-3, 11-5, 11-2 से हराकर भारत की 3-0 से जीत पर मुहर लगा दी. इस क्लीन स्वीप ने सुनिश्चित किया कि मेजबान टीम ने अपने ग्रुप बी अभियान की आदर्श शुरुआत की है और आगामी लीग मैचों के लिए गति प्राप्त कर ली है.
भारतीय पुरुष टीम के लिए भी चैंपियनशिप का पहला दिन काफी आरामदायक रहा. उन्होंने ग्रुप ए के अपने मुकाबले में जिम्बाब्वे को 3-0 से हराकर दबदबा बनाया. टीम के सभी सदस्यों ने अपने-अपने मैचों में विपक्षी टीम को कोई मौका नहीं दिया.
कॉमनवेल्थ गेम्स के पदक विजेता मानव ठक्कर ने तायेंदा मुमवुमा के खिलाफ 11-3, 11-2, 11-6 की जीत के साथ टीम के लिए टोन सेट किया. उनके आक्रामक खेल और त्वरित मूवमेंट के सामने जिम्बाब्वे का खिलाड़ी संघर्ष करता नजर आया और भारत ने शुरुआती बढ़त बना ली.
अनुभवी खिलाड़ी हरमीत देसाई ने तापीवा मुसारुर्वा को 11-5, 11-4, 11-5 से हराकर भारत की बढ़त को दोगुना कर दिया. हरमीत पूरे मैच के दौरान पूरी तरह नियंत्रण में रहे और अपने सटीक प्लेसमेंट से विपक्षी पर लगातार दबाव बनाए रखा.
युवा खिलाड़ी पायास जैन ने विक्रम सिंह को 11-3, 11-3, 11-8 से हराकर भारत की जीत पक्की कर दी. हालांकि, तीसरे गेम में सिंह ने थोड़ी टक्कर देने की कोशिश की, लेकिन पायास ने अपना संयम बनाए रखा और सीधे गेमों में मैच जीतकर भारत के लिए टाई सुरक्षित किया.
पुरुष टीम: मानव ठक्कर, मानुष शाह, साथियान ज्ञानशेखरन, हरमीत देसाई, पायास जैन.
महिला टीम: सिंड्रेला दास, श्रीजा अकुला, यशस्वी घोरपड़े, सुतीर्था मुखर्जी, स्वास्तिका घोष.