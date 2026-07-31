/कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 में भारत को मिली बड़ी कामयाबी, मनुष और स्वस्तिका की प्री-क्वार्टर फाइनल में एंट्री

भारत के मानुष शाह ने शुक्रवार को नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में चल रही कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 में स्वस्तिका घोष के साथ मिलकर मिक्स्ड डबल्स के प्री-क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई. मानुष शाह ने इस महीने ITTF मेंस डबल्स रैंकिंग में करियर की बेस्ट वर्ल्ड नंबर 2 रैंकिंग हासिल की है. मानुष शाह गुरुवार को मलेशिया के खिलाफ फाइनल में भारत की जीत के हीरो रहे थे. मानुष शाह और स्वस्तिका घोष ने मिक्स्ड डबल्स के 'राउंड ऑफ 32' मैच में अपने ही देश के खिलाड़ियों आकाश पाल और सुतीर्था मुखर्जी को हराया. मानुष और स्वस्तिका ने 12-10, 11-6, 11-13, 11-8 के स्कोर से जीत हासिल की.
मानुष और स्वस्तिका अब मिक्स्ड डबल्स टूर्नामेंट के 'राउंड ऑफ 16' मैच में मलेशियाई जोड़ी इम यिंग ली और टे यू होंग का सामना करेंगे. इम यिंग ली और टे यू होंग ने 'राउंड ऑफ 32' मैच में श्रीलंकाई जोड़ी निमेश रंचगोडा और शर्माइशा हलवाथागे को 11-4, 11-6, 11-7 से हराया. भारतीय जोड़ी अनुषा कुटुम्बले और रोनित भंजा ने मिक्स्ड डबल्स के 'राउंड ऑफ 32' मैचों की शुरुआत की. अनुषा और रोनित ने ऑस्ट्रेलियाई जोड़ी निकोलस व्हेन लुम और यांग्जी लियू को 11-9, 11-6, 7-11, 11-9 से हराया.
एक अन्य मिक्स्ड डबल्स मुकाबले में, वर्ल्ड नंबर 38 सिंगल्स खिलाड़ी मानव ठक्कर ने तनीषा कोटेचा के साथ मिलकर 'राउंड ऑफ 32' मैच में मलेशियाई जोड़ी ऐलिस ली सियान चांग और जिन जेन इम को 11-9, 11-9, 11-5 से हराया. मानव ठक्कर और तनीषा कोटेचा अब क्वार्टर फाइनल में जगह बनाने के लिए सिंगापुर की जोड़ी निकोलस टैन और ले यिन सी का सामना करेंगे.
सिंगापुर के पैडलर्स ने शुक्रवार को श्रीलंकाई जोड़ी चनुल कुलाप्पुवावाडु और बिमंडी सैंडिन्सा को 11-6, 11-7, 11-6 से हराया. भारत के पायस जैन और सिंड्रेला दास ने इंग्लैंड की एना ग्रीन और बेंजामिन पिगॉट को 11-2, 11-3, 11-7 से हराकर मिक्स्ड डबल्स के प्री-क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली. इससे पहले गुरुवार को भारतीय मेंस टीम ने मलेशिया को 3-2 से हराकर अपना टीम खिताब बरकरार रखा. इस जीत से भारत ने टूर्नामेंट के पहले दिन मलेशिया से मिली चौंकाने वाली हार का बदला भी ले लिया. मनुष ने अपने दोनों सिंगल्स मैच जीतकर टीम की अगुवाई की, जिसमें वोंग क्यूई शेन के खिलाफ बाएं हाथ के खिलाड़ियों के बीच हुआ रोमांचक मुकाबला भी शामिल था, जिसने फाइनल का रुख भारत की ओर मोड़ दिया.
इससे पहले, श्रीजा अकुला की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने चौंकाने वाले फाइनलिस्ट मलेशिया को 3-0 से हराया. स्कोरलाइन भले ही एकतरफा रही हो, लेकिन मुकाबला बिल्कुल भी आसान नहीं था. स्वास्तिका घोष द्वारा भारत को बढ़त दिलाने के बाद, शुरुआती रोमांचक मुकाबले में बाएं हाथ की खिलाड़ी करेन अनाक ने श्रीजा को कड़ी टक्कर दी. इसके बाद यशस्वी घोरपड़े ने एलिस चांग के मजबूत डिफेंस को भेदकर खिताब अपने नाम किया.