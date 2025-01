टीवी प्रेजेंटर ने की शर्मनाक हरकत तो भड़के फैंस, महान खिलाड़ी से मांगनी पड़ी माफी

Novak Djokovic Australian Open Controversy: ऑस्ट्रेलियन ओपनर में सर्बिया के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच का ड्रीम रन जारी है. वह क्वार्टरफाइनल में पहुंच गए हैं. वहां उनका मुकाबला स्पेन के युवा स्टार कार्लोस अल्काराज से होगा. टूर्नामेंट के बीच जोकोविच से संबंधित एक बड़ा विवाद सामने आया है. दरअसल, टीवी प्रेजेंटर टोनी जोन्स ने जोकोविच और उनके सर्बियाई प्रशंसकों का मजाक उड़ाया था, जिसके बाद जोकोविच ने मैच जीतने के बाद इंटरव्यू देने से इनकार कर दिया.

क्या है मामला?

जोकोविच ने रविवार शाम को जिरी लेहेका को तीन सेट में हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाने के बाद एक नियमित ऑन-कोर्ट इंटरव्यू करने से इनकार कर दिया. जोकोविच ने कहा कि यह शुक्रवार रात को समाचार पर की गई टिप्पणियों का विरोध था, जिसे उन्होंने अपमानजनक और आक्रामक टिप्पणियां बताया.

NEW: A famous Australian reporter mocks Novak Djokovic and Serbian fans and then Novak refuses to give an on-court interview until he apologizes. Before Australian media can spin it, Novak goes direct to the world with what happened. The definition of F around and find out. pic.twitter.com/aH8BQvzJpt

जोन्स ने मांगी माफी

जोन्स ने सोमवार को कहा, "टिप्पणियां शुक्रवार रात को समाचार पर की गई थीं, जिन्हें मैंने मजाक समझा था. मैंने इसे हास्य माना, जो कि मैं ज्यादातर चीजें करता हूं. हालांकि, मुझे शनिवार सुबह टेनिस ऑस्ट्रेलिया द्वारा जोकोविच कैंप के माध्यम से पता चला कि जोकोविच कैंप उन टिप्पणियों से बिल्कुल भी खुश नहीं था. इस तरह मैंने तुरंत जोकोविच कैंप से संपर्क किया और उनसे माफी मांगी.''

Novak Djokovic told Craig Tiley if they want to fine him for not doing an on-court interview at Australian Open, that’s ok:

“If you guys want to fine me, I'll accept that 'cause I feel this is something that needs to be done.’ That's all there is to it”

pic.twitter.com/cVMOe2ygFI

— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 19, 2025