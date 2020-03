Coronavirus: सानिया मिर्जा ने जीता दिल, दिहाड़ी मजदूरों की मदद करेंगी टेनिस स्टार

हैदराबाद: भारतीय महिला टेनिस स्टार सानिया मिर्जा (Sania Mirza) ने कोरोना वायरस (Coronavirus) महामारी के दौरान दिहाड़ी मजदूरों को भोजन सहित जरूरी चीजें मुहैया कराने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया है. कोरोना वायरस की वजह से देश में लॉकडाउन हुआ. जिसके बाद असंगठित क्षेत्रों के दिहाड़ी मजदूरों के सामने रोजी रोटी का सवाल उठ खड़ा हुआ है. उन्हें अपने परिवारों का पेट भरने के लिए आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है.

सानिया ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें वह 'सफा' संगठन का समर्थन कर रही हैं और उन्होंने लोगों से भी इस मुश्किल समय में दैनिक मजदूरों की मदद करने का आग्रह किया है. सानिया ने कहा, "पूरी दुनिया इस वक्त मुश्किल दौर से गुजर रहा है. हम इस इंतजार में घर बैठे हुए हैं कि सबकुछ फिर से ठीक हो जाएगा. लेकिन यहां पर हजारों लोग हैं, जो ऐसे किस्मत वाले नहीं हैं. यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनकी देखभाल करें कि हम उनके लिए क्या कर सकते हैं."

COVID-19 Relief Kits. Please join us in contributing and helping feed those who are in need. Please guys here is the payment link .... help these ppl with basic necessities.. BE KIND!https://t.co/Z5y7atETiS pic.twitter.com/GABGK8eosX

— Sania Mirza (@MirzaSania) March 24, 2020