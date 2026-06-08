Gen Z फैंस FIFA वर्ल्ड कप 2026 देखने के लिए बेचैन? पहले जान लें 1930 से 2022 तक का इतिहास, कौन सबसे ज्यादा बार जीता?

फुटबॉल की दुनिया में अगर किसी टूर्नामेंट को सबसे बड़ा माना जाता है, तो वह है FIFA World Cup. हर चार साल में होने वाला यह टूर्नामेंट करोड़ों फैंस की धड़कन बन जाता है. 1930 में शुरू हुए इस मेगा इवेंट ने दुनिया को कई महान टीमें, ऐतिहासिक मुकाबले और यादगार पल दिए हैं. फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आगाज 11 जून से होगा और फाइनल मुकाबला 19 जुलाई को होगा.