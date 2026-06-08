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Gen Z फैंस FIFA वर्ल्ड कप 2026 देखने के लिए बेचैन? पहले जान लें 1930 से 2022 तक का इतिहास, कौन सबसे ज्यादा बार जीता?

FIFA World Cup History: 2022 में हुए आखिरी फीफा वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराकर 36 सालों का सूखा खत्म किया था. स्टार खिलाड़ी लियोनेल मेसी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 7 गोल दागे थे. हालांकि, फ्रांस के स्टार स्ट्राइकर म्बाप्पे ने 8 गोल के साथ गोल्डन बूट का खिताब जीता था.

Written ByRitesh Kumar
Published: Jun 08, 2026, 09:15 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 09:15 PM IST
Gen Z फैंस FIFA वर्ल्ड कप 2026 देखने के लिए बेचैन? पहले जान लें 1930 से 2022 तक का इतिहास, कौन सबसे ज्यादा बार जीता?

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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