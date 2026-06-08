Gen Z फैंस FIFA वर्ल्ड कप 2026 देखने के लिए बेचैन? पहले जान लें 1930 से 2022 तक का इतिहास, कौन सबसे ज्यादा बार जीता?

फुटबॉल की दुनिया में अगर किसी टूर्नामेंट को सबसे बड़ा माना जाता है, तो वह है FIFA World Cup. हर चार साल में होने वाला यह टूर्नामेंट करोड़ों फैंस की धड़कन बन जाता है. 1930 में शुरू हुए इस मेगा इवेंट ने दुनिया को कई महान टीमें, ऐतिहासिक मुकाबले और यादगार पल दिए हैं. फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आगाज 11 जून से होगा और फाइनल मुकाबला 19 जुलाई को होगा.
2022 में हुए आखिरी फीफा वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराकर 36 सालों का सूखा खत्म किया था. स्टार खिलाड़ी लियोनेल मेसी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 7 गोल दागे थे. हालांकि, फ्रांस के स्टार स्ट्राइकर म्बाप्पे ने 8 गोल के साथ गोल्डन बूट का खिताब जीता था.
पहला फीफा वर्ल्ड कप 1930 में उरुग्वे में खेला गया था. मेजबान उरुग्वे ने फाइनल में अर्जेंटीना को हराकर पहला खिताब जीता. इसके बाद 1934 और 1938 में इटली ने लगातार दो बार ट्रॉफी अपने नाम की.
1958 में ब्राजील ने पहली बार वर्ल्ड कप जीता और दुनिया को पेले जैसा महान खिलाड़ी मिला. ब्राजील अब तक सबसे ज्यादा 5 बार वर्ल्ड कप जीत चुका है. उसने 1958, 1962, 1970, 1994 और 2002 में खिताब अपने नाम किया. ब्राजील की टीम हमेशा अपने आक्रामक और खूबसूरत खेल के लिए जानी जाती है.
इटली और जर्मनी ने भी वर्ल्ड फुटबॉल पर लंबा राज किया. इटली ने 4 बार (1934, 1938, 1982, 2006) और जर्मनी ने 4 बार (1954, 1974, 1990, 2014) ट्रॉफी जीती। दोनों टीमों ने कई बार फाइनल में पहुंचकर अपनी ताकत साबित की.
अर्जेंटीना ने 1978 में पहली बार और फिर 1986 में डिएगो मैराडोना की कप्तानी में वर्ल्ड कप जीता. मैराडोना का “हैंड ऑफ गॉड” और इंग्लैंड के खिलाफ उनका शानदार गोल आज भी याद किया जाता है. इसके बाद 2022 में लियोनेल मेसी की कप्तानी में अर्जेंटीना ने तीसरी बार खिताब जीता.
फ्रांस ने 1998 में पहली बार वर्ल्ड कप जीता और फिर 2018 में किलियन एम्बाप्पे की युवा टीम के दम पर दूसरी बार चैंपियन बना. वहीं स्पेन ने 2010 में अपना पहला वर्ल्ड कप जीतकर इतिहास रचा.
* उरुग्वे – 2 बार (1930, 1950)
* इटली – 4 बार (1934.1938,1982, 2006)
* जर्मनी – 4 बार (1954, 1974, 1990, 2014)
* ब्राजील – 5 बार (1958, 1962, 1970, 1994, 2002)
* अर्जेंटीना – 3 बार (1978, 1986, 2022)
* फ्रांस – 2 बार (1998, 2018)
* इंग्लैंड – 1 बार (1966)
* स्पेन – 1 बार (2010)
फीफा वर्ल्ड कप में गोल्डन बूट जीतने वाले सभी खिलाड़ी
|साल
|खिलाड़ी
|देश
|गोल
|1930
|गिलेर्मो स्टाबिले
|अर्जेंटीना
|8
|1934
|ओल्ड्रिच नेजेडली
|चेकोस्लोवाकिया
|5
|1938
|लियोनिदास
|ब्राज़ील
|7
|1950
|अडेमिर
|ब्राज़ील
|9
|1954
|सांडोर कोक्सिस
|हंगरी
|11
|1958
|जस्ट फॉन्टेन
|फ्रांस
|13
|1962
|फ्लोरियन अल्बर्ट, वैलेंटिन इवानोव, गैरीनशा, ड्राजन जेर्कोविच, लियोनेल सांचेज, वावा
|अलग-अलग देश
|4
|1966
|यूसेबियो
|पुर्तगाल
|9
|1970
|गर्ड म्यूलर
|पश्चिम जर्मनी
|10
|1974
|ग्रेज़गोर्ज लाटो
|पोलैंड
|7
|1978
|मारियो केम्पेस
|अर्जेंटीना
|6
|1982
|पाओलो रॉसी
|इटली
|6
|1986
|गैरी लाइनकर
|इंग्लैंड
|6
|1990
|साल्वातोरे स्किलाची
|इटली
|6
|1994
|ओलेग सालेंको, हिस्टो स्टोइचकोव
|रूस, बुल्गारिया
|6
|1998
|डावोर शुकर
|क्रोएशिया
|6
|2002
|रोनाल्डो
|ब्राज़ील
|8
|2006
|मिरोस्लाव क्लोज़े
|जर्मनी
|5
|2010
|थॉमस मुलर
|जर्मनी
|5
|2014
|जेम्स रोड्रिगेज
|कोलंबिया
|6
|2018
|हैरी केन
|इंग्लैंड
|6
|2022
|किलियन एम्बाप्पे
|फ्रांस
|8
फीफा वर्ल्ड कप सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं, बल्कि भावनाओं और इतिहास का संगम है. हर संस्करण में नए सितारे जन्म लेते हैं और पुराने रिकॉर्ड टूटते हैं. अब फैंस की नजरें 2026 फीफा वर्ल्ड कप पर टिकी हैं, जहां फिर से फुटबॉल का महाकुंभ देखने को मिलेगा.