इंग्लैंड का जबरा फैन... FIFA World Cup 2026 ट्रिप के लिए बेचा घर, खुलासे से हर कोई हैरान

FIFA World Cup 2026: फीफा वर्ल्ड कप 2026 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है. अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में मेगा इवेंट का माहौल बन चुका है. इससे पहले एक इंग्लैंड से आई खबर से खलबली मच गई, जिसमें पता चला कि एक फुटबॉल फैन ने वर्ल्ड कप ट्रिप के लिए घर ही बेच दिया. ये शख्स 62 साल के एंडी मिल्ने हैं, जो वर्ल्ड कप ट्रिप के लिए अपना घर ३.५ लाख पाउंड का बेच रहे हैं. इससे पहले भी 2022 में हुए वर्ल्ड कप का लुत्फ उठा चुके हैं, वहीं इस बार भी उन्होंने फाइनल का टिकट ले लिया है.
मिल्ने का ये दूसरा घर है जो नॉर्थविच, चेशायर में बना हुआ है. इस घर की कीमत लगभग 3.5 पाउंड है (करीब ३.७ करोड़ रुपये). साल 2022 फीफा वर्ल्ड कप में भी मिल्ने की एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी और वह पूरी दुनिया में चर्चा में आ गए थे. फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आगाज 11 जुलाई से होने जा रहा है और पहले मुकाबले में मैक्सिको और साउथ अफ्रीका के बीच होगा.
मिल्ने थाईलैंड में रहने वाले एक रिटायर्ड टीचर हैं. दुनिया के सबसे कट्टर फैंस में मिल्ने का नाम आता है. 2024 में उन्हें 'BBC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवॉर्ड्स' में गेस्ट के रूप में बुलाया गया था. मिल्ने अब तक कुल नौ वर्ल्ड कप देख चुके हैं, जिनमें आठ पुरुषों के और एक महिलाओं का टूर्नामेंट शामिल है. उन्होंने अपना पहला वर्ल्ड कप 1982 में स्पेन में देखा था.
एंडी मिल्ने का कहना है कि वे इस गर्मी में वर्ल्ड कप में 'थ्री लायंस' (इंग्लैंड की टीम) का मैच देखने जाने के लिए अपना घर बेच रहे हैं. मिल्न ने 'मिरर' को बताया, "इसे मार्केट में इसलिए लाया जा रहा है क्योंकि मैं वर्ल्ड कप में जाने के लिए इसे बेच रहा हूं. कतर में पिछला टूर्नामेंट मेरे लिए खुद को दिया गया एक तोहफा था, जिसके लिए मैं सालों से पैसे बचा रहा था. हमारे पास 27 सालों से दूसरा घर था, इसलिए लगा कि इसे बेचकर पैसे निकालने का यह सही समय है. मैं हमेशा कम खर्च में काम करने की कोशिश करता हूं. जहां मुमकिन होगा, मैं दोस्तों के घर रुकूंगा. मैं खुशकिस्मत हूं कि मैक्सिको, डलास और वैंकूवर में मेरे दोस्त हैं."
ये भी पढे़ं..
वर्ल्ड कप में एक व्यक्ति के लिए आठ मैच (हर राउंड में एक) देखने का खर्च सबसे कम कीमत वाली रेंज में लगभग £5,225 (6.66 लाख), मिडिल टियर में £8,580 (10.95 लाख) और सबसे महंगे टिकटों के लिए £12,350 (25.76 लाख) होगा. फैंस ने कुछ शहरों के उस फैसले की आलोचना की है जिसमें फैन जोन में एंट्री के लिए पैसे लिए जा रहे हैं, जबकि ये जोन आम तौर पर मुफ्त होते हैं.