इंग्लैंड का जबरा फैन... FIFA World Cup 2026 ट्रिप के लिए बेचा घर, खुलासे से हर कोई हैरान

एंडी मिल्ने का कहना है कि वे इस गर्मी में वर्ल्ड कप में 'थ्री लायंस' (इंग्लैंड की टीम) का मैच देखने जाने के लिए अपना घर बेच रहे हैं. मिल्न ने 'मिरर' को बताया, "इसे मार्केट में इसलिए लाया जा रहा है क्योंकि मैं वर्ल्ड कप में जाने के लिए इसे बेच रहा हूं. कतर में पिछला टूर्नामेंट मेरे लिए खुद को दिया गया एक तोहफा था, जिसके लिए मैं सालों से पैसे बचा रहा था. हमारे पास 27 सालों से दूसरा घर था, इसलिए लगा कि इसे बेचकर पैसे निकालने का यह सही समय है. मैं हमेशा कम खर्च में काम करने की कोशिश करता हूं. जहां मुमकिन होगा, मैं दोस्तों के घर रुकूंगा. मैं खुशकिस्मत हूं कि मैक्सिको, डलास और वैंकूवर में मेरे दोस्त हैं."