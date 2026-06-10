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इंग्लैंड का जबरा फैन... FIFA World Cup 2026 ट्रिप के लिए बेचा घर, खुलासे से हर कोई हैरान

FIFA World Cup 2026: फीफा वर्ल्ड कप 2026 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है. अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में मेगा इवेंट का माहौल बन चुका है. इससे पहले एक इंग्लैंड से आई खबर से खलबली मच गई, जिसमें पता चला कि एक फुटबॉल फैन ने वर्ल्ड कप ट्रिप के लिए घर ही बेच दिया.

Written ByKavya Yadav
Published: Jun 10, 2026, 04:56 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 04:56 PM IST
इंग्लैंड का जबरा फैन... FIFA World Cup 2026 ट्रिप के लिए बेचा घर, खुलासे से हर कोई हैरान
Image Credit: Andy Milne (X)

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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