1 रन, 1 वाइड और 2 रन पर ऑल आउट...क्रिकेट इतिहास का सबसे अजूबा मैच, 8 बल्लेबाजों का तो खाता भी नहीं खुला

Unique Cricket Match: क्रिकेट इतिहास में कई ऐसे मैच हुए हैं जिसने फैंस को हैरान किया है. कभी कोई टीम वनडे में 35 रनों पर ढेर हो जाती है तो कभी आईपीएल में 49 रनों पर सिमट जाती है. टी20 मैच में तो एक देश ने सिर्फ 7 रन बनाए थे. क्रिकेट इतिहास में दर्जनों ऐसे उदाहरण हैं जिसका जिक्र लोग करते रहते हैं. अब इंग्लैंड में कुछ ऐसा ही हुआ है. वहां एक टीम 427 रन के टारगेट के सामने 2 रनों पर सिमट गई.

5.4 ओवर में टीम ऑल आउट

इंग्लैंड के लोकल मैच में रिचमंड फोर्थ इलेवन शनिवार को कुल दो रन पर ढेर हो गई. हैरानी की बात तो ये है कि इसमें टीम ने खुद सिर्फ एक रन बनाया. एक रन तो वाइड से मिल गया. मिडिलसेक्स लीग मैच में नॉर्थ लंदन सीसी के खिलाफ रिचमंड फोर्थ इलेवन के बल्लेबाज 5.4 ओवर तक ही टिक पाए. उसे 427 रनों का लक्ष्य मिला था.

8 बल्लेबाज जीरो पर पवेलियन लौटे

मिडलसेक्स काउंटी लीग के मुकाबले में नॉर्थ लंदन क्रिकेट क्लब ने रिचमंड के गेंदबाजों को जमकर धोया. रिचमंड के टॉस जीतने के बाद अपने निर्धारित 45 ओवरों में उसने 426-6 का विशाल स्कोर खड़ा किया था. इसमें 92 रन एक्स्ट्रा से आए थे. इसके बाद रिचमंड के दस में से आठ बल्लेबाज खाता खोले बगैर पवेलियन लौट गए. स्कोरकार्ड में बल्ले से सिर्फ एक अकेला रन दिखा, जबकि दूसरा रन एक वाइड गेंद से आया.

When winning the toss doesn't go to plan..

It was an action packed fixture on Saturday in the Middlesex County Cricket League!

And one of Richmond's runs was a wide! #BBCCricket pic.twitter.com/DtGggCv6A0

— Test Match Special (@bbctms) May 25, 2025