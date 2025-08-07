अगर एक गलती भी की तो हो जाएगी मौत, ये हैं दुनिया के 10 सबसे खतरनाक स्पोर्ट्स

दुनिया के 10 स्पोर्ट्स ऐसे हैं जो बेहद खतरनाक और घातक हैं. इन खेलों में गलती होने की कोई भी गुंजाइश नहीं है. अगर एक चूक भी हुई तो इन खेलों में खिलाड़ी या एथलीट की मौत हो जाएगी. ये एडवेंचर स्पोर्ट्स ऐसे हैं जिसमें खिलाड़ियों को अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ती है. इसलिए इन खेलों में बहुत ही सावधानी बरतने की जरूरत होती है. आइए एक नजर डालते हैं दुनिया के 10 सबसे खतरनाक स्पोर्ट्स पर-

1. बुलफाइटिंग

बुलफाइटिंग खेल में सांड को शराब पिलाई जाती है और उसके शरीर को जगह-जगह से काट दिया जाता है. इसके बाद एक खिलाड़ी बेकाबू सांड के साथ भिड़ने के लिए मैदान पर उतरता है. इस खेल में कई लोगों की जान जा चुकी है.

2. सर्फिंग

समुद्र की लहरों पर सर्फिंग बोर्ड के साथ तैरना बहुत ही खतरनाक खेल हैं. ऊंची लहरों पर सर्फिंग करने से सर्फर के बैलेंस बिगड़ने का डर रहता है और वह समुद्र में डूब भी सकता है.

3. केव डाइविंग

केव डाइविंग दुनिया के सबसे खतरनाक खेलों में से एक है. इस खेल में गोताखोर समुद्र के अंदर अंधेरी और खौफनाक गुफाओं में डाइव करता है. इस खेल में ऑक्सीजन की कमी और चट्टानों के बीच में गोताखोर के खो जाने से जान जाने का डर होता है.

4. कैल्सियो स्टोरिको

कैल्सियो स्टोरिको एक पुराना ग्रीक-रोमन खेल है, जिसमें कुल 27 खिलाड़ी होते हैं. इस खेल में एक गेंद को छिनने के लिए खिलाड़ी एक-दूसरे से खूब मारपीट करते हैं, इस खेल में लोगों की जान भी चली जाती है.

5. हेली स्कीइंग

हेली स्कीइंग में खिलाड़ी हेलीकॉप्टर की मदद से स्कीइंग करता है. इस दौरान अचानक मौसम बदलने, हिमस्खलन और हेलीकॉप्टर की चपेट में आ जाने जैसे कारण से खिलाड़ी की जान खतरे में रहती है.

6. हर्लिंग

हर्लिंग खेल यूरोपीय देशों में काफी लोकप्रिय है. इस खेल को फुटबॉल और हॉकी का मिक्स्ड कॉम्बिनेशन कहा जाता है. हर्लिंग में खिलाड़ी सुरक्षित हेलमेट व कपड़ों का उपयोग नही करते है, जिसकी वजह से इस खेल में मौत का डर रहता है.

7. बेस जंपिंग

बेस जंपिंग में खिलाड़ी एक बेहद ऊंचे पहाड़ से नीचे कूदता है और गिरने से बचने के लिए पैराशूट का प्रयोग करता है. यह खेल सबसे खतरनाक है और समय पर पैराशूट नहीं खुलने की वजह से खिलाड़ी को जान भी गंवानी पड़ सकती है.

8. आइस हॉकी

आइस हॉकी कनाडा एवं संयुक्त राज्य अमेरिका में काफी लोकप्रिय खेल है, जो बर्फ पर खेला जाता है. इस खेल में बर्फ पर फिसलने की वजह से चोट लगने और जान जाने का भी जोखिम रहता है.

9. पर्वतारोहण

पर्वतारोहण दुनिया का सबसे खतरनाक और मुश्किल खेल है, जिसमें पर्वतारोही ऊंचे-ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ता है. कई बार पर्वतारोहण के दौरान पर्वतारोहियों को पैर फिसलने, रस्सी टूटने व खराब मौसम की वजह से जान गंवानी पड़ी है.

10. मुक्केबाजी

मुक्केबाजी में दो मुक्केबाज एक-दूसरे पर मुक्कों से हमला करते हैं. मुक्केबाजी के दौरान गंभीर चोट लगने की वजह से मौत का डर रहता है.