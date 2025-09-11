10 छक्के... 7 चौके और 117 रन! T20I का सबसे बेहरम बल्लेबाज, सामने देख गेंदबाजों के उड़ जाते थे होश
T20I First Century: अपनी खूंखार बल्लेबाजी से बड़े से बड़े गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने वाले गेल के नाम एक महारिकॉर्ड है. वह टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा 22 शतक लगाने वाले बल्लेबाज हैं. इसके अलावा गेल के नाम ही सबसे ज्यादा 14562 रनों का कीर्तिमान भी दर्ज है.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Sep 11, 2025, 03:52 PM IST
T20I First Century: क्रिकेट इतिहास में अगर विस्फोटक बल्लेबाजों का नाम लिया जाएगा तो वेस्टइंडीज के क्रिस गेल जरूर टॉप खिलाड़ियों में रहेंगे. अपनी खूंखार बल्लेबाजी से बड़े से बड़े गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने वाले गेल के नाम एक महारिकॉर्ड है. वह टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा 22 शतक लगाने वाले बल्लेबाज हैं. इसके अलावा गेल के नाम ही सबसे ज्यादा 14562 रनों का कीर्तिमान भी दर्ज है. लेकिन क्या आपको पता है कि वह इंटरनेशनल टी20 में शतक ठोकने वाले पहले बल्लेबाज हैं.

वर्ल्ड कप के पहले ही मैच में शतक

11 सितंबर, 2007 को वेस्टइंडीज के इस विस्फोटक बल्लेबाज ने क्रिकेट इतिहास में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवा लिया. उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जोहानिसबर्ग में पहले T20 विश्व कप के पहले ही मैच में T20 इंटरनेशनल का पहला शतक लगाया. गेल ने सिर्फ 57 गेंदों में 117 रन बनाकर अपनी ताकत और आक्रामकता का शानदार प्रदर्शन किया. 

7 चौके और 10 छक्के उड़ाए

गेल की इस तूफानी पारी में 7 चौके और 10 गगनचुंबी छक्के शामिल थे, जिसने यह साबित कर दिया कि T20 क्रिकेट में वह क्यों सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में से एक माने जाते हैं. जिस समय T20 क्रिकेट विकसित हो रहा था, गेल के इस शतक ने इस फॉर्मेट के भविष्य के लिए एक मानक तय कर दिया. 

ये भी पढ़ें: शेन वॉर्न की एक सलाह ने बदल दी कुलदीप यादव की जिंदगी, बना दिया दुनिया का खूंखार स्पिनर

अफ्रीकी गेंदबाजों पर किया था हमला

वेस्टइंडीज के लिए पारी की शुरुआत करते हुए उन्होंने शुरू से ही दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाजों पर हमला बोल दिया. उनके इस प्रदर्शन की बदौलत वेस्टइंडीज ने अपने 20 ओवरों में 205/6 का बड़ा स्कोर खड़ा किया. हालांकि, गेल की शानदार पारी के बावजूद दक्षिण अफ्रीका ने शानदार जवाब दिया. हर्षल गिब्स ने 55 गेंदों में नाबाद 90 रन बनाकर अपनी टीम को जीत दिलाई, जिसमें 14 चौके और 2 छक्के शामिल थे.

ये भी पढ़ें: पाकिस्तान के खिलाफ प्लेइंग-11 से बाहर होगा खूंखार बॉलर, 'प्लेयर ऑफ द मैच' बनने के बाद भी नहीं मिलेगी जगह?

हार के बावजूद मिला था अवॉर्ड

दक्षिण अफ्रीका ने यह मैच 8 विकेट से और 14 गेंदें शेष रहते जीत लिया. वेस्टइंडीज के हारने के बावजूद गेल को उनके शानदार शतक के लिए मैन ऑफ द मैच का अवॉर्ड मिला. अपने T20 इंटरनेशन करियर में गेल ने 79 मैच खेले और 27.92 की औसत और 137.50 के स्ट्राइक रेट से 1,899 रन बनाए. इसमें 124 छक्के शामिल हैं.

About the Author
author img
Rohit Raj

9 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी के कई विश्व कप कवर कर चुके हैं. दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए अब जी न्यूज हिंद...और पढ़ें

