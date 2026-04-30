Rohit Sharma: रोहित शर्मा के 10 महारिकॉर्ड... जिन्हें तोड़ना नामुमकिन के बराबर

Rohit Sharma: भारतीय क्रिकेट टीम के पास 'हिटमैन' रोहित शर्मा के रूप में महान बल्लेबाज मौजूद है. 39 साल के रोहित शर्मा को उनकी गेंद को हिट करने की काबिलियत की वजह से 'हिटमैन' नाम दिया गया है. 30 अप्रैल 1987 को जन्मे रोहित शर्मा को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में से एक माना जाता है. आज रोहित शर्मा का जन्मदिन है. रोहित शर्मा के 10 महारिकॉर्ड ऐसे हैं, जिन्हें तोड़ना नामुमकिन के बराबर है.
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Rohit Sharma: भारतीय क्रिकेट टीम के पास 'हिटमैन' रोहित शर्मा के रूप में महान बल्लेबाज मौजूद है. 39 साल के रोहित शर्मा को उनकी गेंद को हिट करने की काबिलियत की वजह से 'हिटमैन' नाम दिया गया है. 30 अप्रैल 1987 को जन्मे रोहित शर्मा को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में से एक माना जाता है. आज रोहित शर्मा का जन्मदिन है. रोहित शर्मा के 10 महारिकॉर्ड ऐसे हैं, जिन्हें तोड़ना नामुमकिन के बराबर है.
रोहित शर्मा के नाम वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट (ODI) में तीन दोहरे शतक जड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है. ऐसा करने वाले वो दुनिया के इकलौते बल्लेबाज हैं. रोहित शर्मा का ये वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटना नामुमकिन के बराबर है. रोहित शर्मा पहले वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करते थे. लेकिन, ओपनिंग में मौका मिलते ही उन्होंने कमाल कर दिया और रनों की झड़ी लगा दी. रोहित शर्मा ने 282 वनडे मैचों में 11577 रन बनाए हैं.
13 नवंबर 2014 को कोलकाता में श्रीलंका के खिलाफ खेले गए वनडे मैच में रोहित शर्मा ने 264 रनों की पारी खेलकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, जिसे आज तक कोई बल्लेबाज नहीं तोड़ पाया है. यह रोहित शर्मा का वनडे क्रिकेट में दूसरा दोहरा शतक था और ऐसा करने वाले वह दुनिया के इकलौते बल्लेबाज बने थे. रोहित ने 264 रन बनाकर श्रीलंकाई गेंदबाजी आक्रमण को ध्वस्त कर दिया था. ईडन गार्डन्स पर रोहित ने अपनी 264 रन की पारी में 173 गेंदों का सामना करते हुए 33 चौके और 9 छक्के लगाए थे.रोहित ने 264 में से 186 रन चौकों और छक्कों से ही बनाए थे. रोहित की पारी की बदौलत टीम इंडिया ने यह मैच 153 रनों से जीता था.
रोहित शर्मा टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज शतक जड़ने वाले भारतीय बल्लेबाज हैं. रोहित शर्मा ने 22 दिसंबर 2017 को श्रीलंका के खिलाफ इंदौर के होल्कर स्टेडियम में खेले गए एक T20I मैच में 35 गेंद पर शतक ठोक दिया था. रोहित शर्मा ने इस मैच में 43 गेंद पर 118 रनों की तूफानी पारी खेली थी, जिसमें 12 चौके और 10 छक्के शामिल थे.
रोहित शर्मा के नाम एक वनडे वर्ल्ड कप एडिशन में सबसे ज्यादा शतक जड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है. रोहित शर्मा ने इंग्लैंड और वेल्स में खेले गए 2019 वनडे वर्ल्ड कप के दौरान दुनिया में सबसे ज्यादा 5 शतक ठोके थे. रोहित शर्मा का ये वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटना नामुमकिन के बराबर है.
भारत के विस्फोटक बल्लेबाज रोहित शर्मा इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाले क्रिकेटर हैं. रोहित शर्मा इंटरनेशनल क्रिकेट में अभी तक 650 छक्के जड़ चुके हैं. रोहित शर्मा ODI में 357 छक्के, T20I में 205 छक्के और टेस्ट क्रिकेट में 88 छक्के उड़ा चुके हैं. रोहित शर्मा इंटरनेशनल क्रिकेट में 650 छक्के ठोकने वाले दुनिया के पहले और इकलौते बल्लेबाज हैं.
रोहित शर्मा टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज हैं. रोहित शर्मा ने भारत के लिए 159 T20I मैचों में 32.05 की औसत से 4231 रन बनाए हैं, जिसमें 5 शतक और 32 अर्धशतक शामिल हैं. इस दौरान उनका बेस्ट स्कोर नाबाद 121 रन रहा. T20I में रोहित शर्मा के नाम 1 विकेट भी हैं और उनका बेस्ट प्रदर्शन 22 रन देकर 1 विकेट रहा है.
रोहित शर्मा के नाम वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट (ODI) में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है. रोहित शर्मा वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट (ODI) में अभी तक सबसे ज्यादा 357 छक्के जड़ चुके हैं.
रोहित शर्मा के नाम टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट (T20I) में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है. रोहित शर्मा टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट (T20I) में सबसे ज्यादा 205 छक्के जड़ चुके हैं.
रोहित शर्मा के नाम एक ODI पारी में सबसे ज्यादा 33 चौके जड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है. रोहित शर्मा ने 13 नवंबर 2014 को कोलकाता में श्रीलंका के खिलाफ खेले गए एक वनडे मैच में 33 चौके लगाए थे, इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को आज तक दुनिया का कोई भी बल्लेबाज नहीं तोड़ पाया है.
रोहित शर्मा क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट्स में छक्का लगाकर शतक पूरा करने वाले बल्लेबाज हैं. रोहित शर्मा का ये रिकॉर्ड टूटना नामुमकिन के बराबर है.