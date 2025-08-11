असंभव: मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है क्रिकेट की दुनिया के इन 10 बड़े वर्ल्ड रिकॉर्ड्स को तोड़ना!

क्रिकेट (Cricket) की दुनिया में ऐसे 10 वर्ल्ड रिकॉर्ड (World Record) हैं, जिन्हें तोड़ना नामुमकिन के बराबर है. क्रिकेट (Cricket) इतिहास में कई ऐसे महान बल्लेबाज (Great Batsman) और गेंदबाज आए, जिन्होंने अपने कमाल से इस खेल का मजा दोगुना कर दिया. इन महान बल्लेबाजों और गेंदबाजों ने ऐसे बड़े वर्ल्ड रिकॉर्ड (World Record) बनाए, जिन्हें तोड़ने का अभी तक सिर्फ सपना ही देखा जा रहा है. आइए एक नजर डालते हैं क्रिकेट (Cricket) की दुनिया (World) के 10 ऐसे वर्ल्ड रिकॉर्ड (World Record) पर, जिन्हें तोड़ना नामुमकिन के बराबर है:

1. क्रिकेट में 61760 रन

इंग्लैंड के महान बल्लेबाज सर जैक होब्स ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में कुल 61760 रन बनाए हैं. सर जैक होब्स के इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ना नामुमकिन के बराबर है. फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जैक होब्स ने 199 शतक और 273 अर्धशतक जड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था. इस दौरान औसत 50.70 का रहा. सर जैक हॉब्स ने 1 जनवरी 1908 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना पहला टेस्ट मैच खेला था. सर जैक होब्स ने टेस्ट क्रिकेट के 61 मैचों में 5,410 रन बनाए और 15 शतक व 28 अर्धशतक लगाए.

2. ब्रैडमैन का 99 रनों का औसत

क्रिकेट इतिहास के सबसे महान बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया (Australia) के डोनाल्ड ब्रेडमैन (Don Bradman) ने अपने जीवन में सिर्फ 52 टेस्ट मैच ही खेले हैं. लेकिन, उनकी बल्लेबाजी की दुनिया आज भी कायल है. क्रिकेट जगत में उनसे बेहतरीन बल्लेबाज आजतक पैदा नहीं हुआ. डोनाल्ड ब्रेडमैन (Don Bradman) ने अपने करियर में टेस्ट 6996 रन बनाए हैं. इस दौरान उनका बल्लेबाजी औसत 99.94 का रहा है, जो क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा है. इस रिकॉर्ड को तोड़ पाना वर्तमान समय के किसी भी बल्लेबाज के बस की बात नहीं है. यही नहीं टेस्ट में सबसे ज्यादा 12 दोहरे शतक भी सर डॉन ब्रेडमैन (Don Bradman) के ही नाम पर हैं. यही नहीं उनके नाम एक ही टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने का भी रिकॉर्ड है. उन्होंने इंग्लैंड (England) के खिलाफ 5028 रन बनाए हैं.

3. मुरलीधरन के सबसे ज्यादा विकेट

श्रीलंका (Sri Lanka) के दिग्गज ऑफ स्पिनर मुथैया मुरलीधरन (Muttiah Muralitharan) ने इंटरनेशनल क्रिकेट में कुल 1347 विकेट झटके हैं. इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ पाना किसी भी गेंदबाज के लिए नामुमकिन है. मुथैया मुरलीधरन (Muttiah Muralitharan) ने अपने करियर में 133 टेस्ट, 350 वनडे और 12 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं और इन सभी में कुल मिलाकर 1347 विकेट लिए हैं. जो क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं. मुथैया मुरलीधरन (Muttiah Muralitharan) ने टेस्ट क्रिकेट में 800 विकेट अपने नाम किए हैं. उनके इस वर्ल्ड रिकॉर्ड के पास भी पहुंचना किसी भी खिलाड़ी के बस की बात नहीं है.

4. वनडे में सचिन के 18426 रन

सचिन तेंदुलकर ने अपने 22 साल 91 दिन लंबे वनडे इंटरनेशनल करियर में 463 वनडे मैचों की 452 पारियों में 44.83 की बेहतरीन औसत से 18426 रन बनाए हैं. सचिन तेंदुलकर ने इस दौरान 49 शतक और 96 अर्धशतक जमाए हैं. सचिन तेंदुलकर का वनडे इंटरनेशनल करियर में बेस्ट स्कोर नाबाद 200 रन रहा है. आज के दौर में जब काफी कम संख्या में वनडे इंटरनेशनल मैच खेले जा रहे हैं, ऐसे में सचिन तेंदुलकर के 18426 वनडे रनों के वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ना नामुमकिन के बराबर है.

5. नाइट वॉचमैन ने ठोका दोहरा शतक

टेस्ट क्रिकेट में एक नाइट वॉचमैन तब बैटिंग करने आता है जब बल्लेबाजी टीम दिन के खत्म होने के करीब हालात को देखते हुए मेन बल्लेबाज का विकेट बचाना चाहती हो, लेकिन एक नाइट वॉचमैन ऐसा भी था, जो टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक भी जड़ चुका है. साल 2006 में बांग्लादेश के खिलाफ चटगांव में खेले गए एक टेस्ट मैच में ऑस्‍ट्रेलिया के तेज गेंदबाज जेसन गिलेस्‍पी ने नाइट वॉचमैन के तौर पर नाबाद 201 रन बनाए थे.

6. रोहित शर्मा की 264 रनों की पारी

रोहित शर्मा ने वनडे क्रिकेट इतिहास में सबसे बड़े व्यक्तिगत स्कोर का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया हुआ है. रोहित शर्मा ने साल 2014 में श्रीलंका के खिलाफ वनडे मैच में ऐतिहासिक 264 रनों की पारी खेली थी. आज तक ये वर्ल्ड रिकॉर्ड दुनिया का कोई भी बल्लेबाज नहीं तोड़ पाया है. यह वर्ल्ड रिकॉर्ड ऐसा है, जिसे शायद आने वाले समय में दुनिया का कोई भी बल्लेबाज नहीं तोड़ पाए.

7. IPL में गेल की 175 रनों की पारी

वेस्टइंडीज के धुरंधर बल्लेबाज क्रिस गेल ने साल 2013 के IPL में पुणे वॉरियर्स इंडिया के खिलाफ 175 रनों की पारी थी. क्रिस गेल ने 66 गेंदों में नाबाद 175 रन ठोक दिए थे. IPL में बना ये वर्ल्ड रिकॉर्ड आज तक दुनिया का कोई भी बल्लेबाज नहीं तोड़ पाया है. आने वाले समय में भी शायद दुनिया का कोई भी बल्लेबाज इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को नहीं तोड़ पाएगा.

8. वनडे क्रिकेट में बिना कोई अर्धशतक लगाए सबसे ज्यादा रन

पाकिस्तान के पूर्व बल्लेबाज मिस्बाह उल हक के नाम वनडे क्रिकेट में बिना कोई अर्धशतक लगाए सबसे ज्यादा रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है. मिस्बाह उल हक ने अपने वनडे करियर में बिना कोई अर्धशतक लगाए 162 मैचों में 43.41 की औसत से 5122 रन बनाए हैं. मिस्बाह उल हक के इस दुर्लभ रिकॉर्ड को तोड़ना नामुमकिन के बराबर है.

9. एक टेस्ट में 19 विकेट लेने का वर्ल्ड रिकॉर्ड

इंग्लैंड के महान गेंदबाज जिम लेकर के नाम एक ही टेस्ट मैच में 19 विकेट लेने का वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है. 69 साल से इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को दुनिया का कोई भी गेंदबाज नहीं तोड़ पाया है और शायद आगे भी ऐसा करना किसी भी गेंदबाज के लिए नामुमकिन ही होगा.

10. एक वनडे मैच में 8 विकेट लेने का वर्ल्ड रिकॉर्ड

श्रीलंका के पूर्व गेंदबाज चामिंडा वास ने साल 2001 में एक वनडे मैच में 8 विकेट लेने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था. 24 साल से चामिंडा वास के इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को दुनिया का कोई भी गेंदबाज नहीं तोड़ पाया है. शायद आगे भी ऐसा करना किसी भी गेंदबाज के लिए नामुमकिन ही होगा. चामिंडा वास ने उस मैच में 19 रन देकर 8 विकेट झटके थे.